»Leute finden einen Job, aber keine Wohnung«

Wohnungslosen zu helfen, ist unter Coronabedingungen noch schwieriger geworden. Wie lief das in den vergangenen zwei Jahren?

Die Einrichtungen haben sich die ganze Zeit über bemüht, nicht völlig zumachen zu müssen. Allerdings konnten etwa an Orten, wo die Leute tagsüber hingehen, um eine Mahlzeit zu bekommen oder zu duschen, nur sehr viel weniger zur gleichen Zeit unterkommen. Beraten werden musste bei Spaziergängen oder in Pavillons vor der Tür. Besonders schwierig war die Situation nach unserer Einschätzung bei der ordnungsrechtlichen Unterbringung der Kommunen. Das sind ja oft Notunterkünfte mit – in normalen Zeiten – acht Leuten in einem Raum. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Kommunen angefangen haben, überhaupt erst einmal darüber nachzudenken, wie das coronagerecht gestaltet werden könnte.

Die Kommunen sind rechtlich dazu verpflichtet, jeden unterzubringen, egal, ob er zum Beispiel eine Aufenthaltserlaubnis hat oder nicht, richtig?

Das ist Polizei- und Ordnungsrecht, ja. Da geht es um den Schutz von Leib und Leben. Es gibt dazu auch andere Urteile, aber in der vorherrschenden Rechtsauffassung ist der Schutz vor Unbill, die Unversehrtheit, ein grundlegendes Menschenrecht.

Warum leben dann in den Großstädten so viele EU-Bürger aus dem Osten auf der Straße?

Viele Kommunen sagen einfach: Wer keinen Sozialhilfeanspruch hat, also zum Beispiel ALG II bezieht, den bringen wir nicht unter. Rechtens ist das nicht. Gutachten und Urteile sagen: Jeder muss erst einmal untergebracht werden – für wie lange, ist eine andere Frage.

Können Sie bestätigen, dass immer mehr Paare und Alleinerziehende mit Kindern in Wohnungslosigkeit geraten?

Wir dokumentieren seit 1990 Fälle von Leuten, die in irgendeiner Form im Hilfesystem angedockt haben. Die Zahl steigt. Inzwischen sind es 45.000 Fälle. Und da sehen wir einen Anstieg von Alleinerziehenden und Paaren mit Kindern. Aber das ist eine qualitative Erhebung, an der auch nicht alle Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe beteiligt sind. Die quantitativen Schätzungen sind nicht sehr genau.

Auch der Anteil derer, die arbeiten, der sogenannten Working Homeless, steigt?

Über 80 Prozent der Wohnungslosen sind nach wie vor nicht erwerbstätig. Aber der Anteil derer, die einen Job haben, und das sogar auf dem ersten Arbeitsmarkt, ist in den letzten Jahren gestiegen. Also: Leute finden zwar einen Job, aber der ist so schlecht bezahlt, dass sie auf dem Wohnungsmarkt außen vor bleiben und weiter in stationären Einrichtungen untergebracht sind.

Am 31. Januar hat nun erstmals das Statistische Bundesamt eine Erhebung zur Wohnungslosigkeit durchgeführt. Wie genau?

Da sollten die Leute gezählt werden, die am Stichtag bei einem freien Träger übernachtet haben oder ordnungsrechtlich untergebracht waren. Wer die Nacht bei Freunden, Bekannten oder auf der Straße verbracht hat, wurde nicht mitgezählt. Ergebnisse kommen vermutlich im zweiten Quartal.

Gibt es für die Notunterkünfte der Kommunen eigentlich Mindeststandards, etwa in Sachen Privatsphäre?

Ansatzweise ist das durch Gerichtsurteile geregelt. Also wenn mal ein Betroffener geklagt hat, weil er das und das unzumutbar fand, ist ein Urteil ergangen. Aber das gab es nicht oft. Und die Urteile sind unterschiedlich. Mal muss jeder Zugang zu Warmwasser haben, mal reicht es, wenn ein Topf auf den Herd gestellt werden kann.

Mit dem Konzept »Housing first« scheinen derzeit viele regelrecht Heilserwartungen zu verbinden. Sie auch?

Heilserwartungen sowieso nicht. Ich meine: »Housing first« geht nur, wenn man Wohnungen hat. Die Wohnungslosenhilfe versucht nicht erst seit gestern, Klienten so schnell wie möglich mit Wohnraum zu versorgen, sondern seit 25 Jahren. Das Problem sind die Ansprüche der Vermieter, die oft weit über Mietgarantien hinausgehen. Zum Beispiel sagen auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften: Ohne saubere Schufa (Auskunft zu Schulden und Kreditwürdigkeit, jW) kommt hier niemand rein. Das sind riesige Hürden, die Sie mit Housing first nicht beseitigen können.