Sozialfalle Minijob

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Minijobs sind im Reinigungsgewerbe eher die Regel als die Ausnahme

Sie sind eine Mogelpackung, die »Wegfalljobs« der Krise. In der Pandemie waren sie die ersten, die gestrichen wurden. Staatliche Ersatzleistungen gab es für die Betroffenen nicht. Beim Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld gingen sie leer aus. Aus Anlass einer neuen Studie der Hans-Böckler-Stiftung zu geringfügiger Beschäftigung zählte der Vorsitzende der IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, noch einmal eine Reihe von Fallstricken bei Minijobs auf.

Drohende Altersarmut

»Wer geringfügig beschäftigt ist, zahlt nicht in die Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ein«. Jede Minijobzeit wirke sich auch auf die spätere Rentenhöhe aus. Die meisten Minijobber zahlten keine Beiträge in die Rente ein. Aber »ohne Rentenbeiträge laufen viele Beschäftigte mit ihrem Minijob allerdings in eine ›Sozialfalle‹«, fasste Feiger am Donnerstag in einer Presseerklärung zusammen. Denn »ihnen droht Altersarmut«.

Während der Pandemie hat sich die Prekarität von Minijobs noch einmal besonders deutlich gezeigt. Denn insbesondere in Branchen, die unter den Kontaktbeschränkungen litten, sind Minijobs weit verbreitet: etwa im Hotel- und Gastronomiebereich. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung wertete nun die neueste vollständig verfügbare Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus und legte am Donnerstag dar, dass Ende Juni 2021 bundesweit rund 7,2 Millionen Beschäftigte einen 450-Euro-Minijob hatten. Das waren 80.000 mehr als ein Jahr zuvor, aber gut 436.000 weniger als vor Beginn der Pandemie zwei Jahre zuvor. Für rund drei Millionen Personen war die geringfügig entlohnte Beschäftigung, Stand Juni 2021, ein Nebenjob. Etwa 4,15 Millionen oder 10,9 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland übten zu diesem Zeitpunkt ausschließlich einen Minijob aus.

Besonders deutlich sei der Rückgang unter den Beschäftigten, die über den Minijob hinaus kein anderes Arbeitsverhältnis haben: Die Zahl der Minijobs im Hauptberuf ging gegenüber Juni 2019 um rund 495.000 zurück, allein zwischen Juni 2020 und Juni 2021 sank sie um 109.000, heißt es in der Studie. Dagegen ist die Zahl der Minijobs, die als Nebenjob ausgeübt werden, nach einem Rückgang im ersten Coronajahr wieder gestiegen: Sie lag 2021 um rund 190.000 höher als 2020 und überstieg auch den Wert von 2019 um knapp 60.000. Insgesamt hätte die Zahl der Nebenjobs trotz Coronakrise einen neuen Höchststand erreicht, heißt es von seiten des WSI.

Billige Fachkräfte

»Geringe Stabilität und mangelnde soziale Sicherheit sind keine Schönheitsfehler, sondern integraler Bestandteil des Konzepts Minijob«, erklärte WSI-Experte Eric Seils am Donnerstag. »Unter den Bedingungen von Corona wird das nur besonders deutlich.« Problematisch seien Minijobs unter anderem auch, weil den Beschäftigten teilweise wichtige Rechte wie der Mindestlohn, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaub versagt blieben.

Der DGB Sachsen wies mit Verweis auf das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) darauf hin, dass Minijobs reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ersetzen. Demnach würden Minijobs meist keinen Übergang in stabilere Beschäftigung bieten und allein in kleinen Betrieben mit bis zu zehn Beschäftigten rund 500.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verdrängen.

Auch vor dem Hintergrund der Fachkräfteentwicklung sei ein Ausbau der Minijobs kontraproduktiv, erklärte der sächsische DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach am Donnerstag. »Wenn Arbeitgeber den zunehmenden Fachkräftemangel beklagen und gleichzeitig weiter auf Minijobs setzen, ist das absurd.« 73 Prozent der geringfügig entlohnten Beschäftigten in Sachsen verfügten über einen anerkannten Berufsabschluss oder einen Hochschulabschluss. Mit Billigjobs seien Fachkräfte weder zu gewinnen noch zu halten. »Es ist überfällig, die prekären Minijobs abzuschaffen und die Beschäftigten endlich regulär und mit Tarifvertrag einzustellen«, so Schlimbach.

Das Gegenteil ist politisch gewollt. Ab Herbst soll die Minjobverdienstgrenze von 450 auf 520 Euro angehoben werden. Geringfügige Beschäftigung wird damit zukünftig weiter gefördert anstatt zurückgedrängt, kritisieren Gewerkschaften ebenso wie das WSI. Auch das Vorhaben, die Verdienstgrenze an den Mindestlohn zu koppeln, würde daran nichts ändern.