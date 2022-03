Weitere Waffen aus BRD für Ukraine

Berlin. Die Bundesregierung wird weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2.700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ »Strela«, wie dpa am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr. Dabei handle es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR. Im Verteidigungsministerium lief demnach seit Tagen eine Prüfung, ob und welche weiteren Waffen an die ­Ukraine abgegeben werden können. Am Sonnabend entschied die Bundesregierung, 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ »Stinger« so schnell wie möglich zu liefern. Das russische Außenministerium hatte das kritisiert. Mit dieser Entscheidung wecke die BRD »nicht nur die Geister des Kalten Krieges, sondern schon die des ›heißen‹ Krieges«, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa. (dpa/jW)