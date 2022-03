Fabian Sommer/dpa Der Angeklagte nebst Anwalt im Gerichtssaal (Brandenburg an der Havel, 2.12.2021)

Im Prozess um die Massenmorde an Gefangenen im Konzen­trationslager Sachsenhausen ist während des Gerichtstermins in der vergangenen Woche die stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen, Astrid Ley, als Sachverständige angehört worden. Angeklagt ist der 101jährige Josef S., der seit Oktober 2021 vor Gericht steht. Die zuständige Staatsanwaltschaft des Landgerichts Neuruppin wirft S. in seiner Funktion als KZ-Wachmann und Mitglied einer SS-Einheit Beihilfe zum Mord in 3.518 Fällen in der Zeit von Januar 1942 bis Februar 1945 vor. Das Verfahren wird durch den Umstand erschwert, dass der Angeklagte nur drei Stunden pro Prozesstag verhandlungsfähig ist.

Die Sachverständige Ley schildert die Lebensumstände für die Gefangenen damals als eng, kalt, unhygienisch und schlicht unmenschlich. Es habe im Laufe des Betriebs der Konzentrationslager einen Wandel im Umgang mit den Gefangenen gegeben, so auch in Sachsenhausen. Habe es zu Beginn des Betriebs wahllose Gewaltexzesse gegeben, hätte sich die Situation ab 1942 dahingehend verändert, dass die Insassen viel stärker in die Kriegsproduktion eingebunden wurden. Da Arbeitskräfte fehlten, wurde offensichtlich versucht, dies durch Zwangsarbeit auszugleichen. Wer nicht mehr auszubeuten war, sei gezielt umgebracht worden, schilderte am Montag die Sachverständige im Gespräch mit junge Welt. Außerdem hätte es gemäß der rassistischen Ideologie der Nazis eine klare Hierarchie unter den KZ-Insassen gegeben, an deren Ende die jüdischen Gefangenen standen.

Für Ley besteht kein Zweifel daran, dass Josef S. der gesuchte Täter ist, auch wenn dieser die Vorwürfe hartnäckig bestreitet. Statt dessen will er in der Zeit von 1941 bis 1945 als Landarbeiter in der Gegend um Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) tätig gewesen sein. Es gebe sowohl Akten aus der Zeit des Faschismus als auch aus der Nachkriegszeit, die seine Täterschaft eindeutig belegen, so die Sachverständige. Die letzten Akten hätte die Gedenkstätte im Jahre 2001 in Kopie erhalten. Vorher seien sie in Russland unter Verschluss gewesen. Die Sowjetunion hatte die Dokumente nach der Befreiung beschlagnahmt. Auf ihnen fußten 1947 die Prozesse gegen die Leitung des Konzentrationslagers.

Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage werfen den Behörden vor, den Prozess Jahrzehnte zu spät begonnen zu haben. Heute könne kaum noch jemand aus dem Kreis der Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Bei 14 Ermittlungsverfahren in den vergangenen Jahren hätte es aufgrund fortgeschrittenen Alters nur zwei Anklagen gegeben, bestätigte auch Ley. Die Beweise wären früher zwar dürftiger gewesen, allerdings hätte es dann wohl auch zu Haftstrafen kommen können. Die dürfte im Fall von S. bei einer Verurteilung zumindest fraglich sein. Es beruhe wesentlich auf einem Umdenken in der juristischen Bewertung der Tätigkeit des Wachpersonals in einem Konzentrationslager, dass es erst nach so langer Zeit zu einer Anklage gekommen ist, wie Richterin und Landgerichtssprecherin Iris le Claire am Montag im Gespräch mit junge Welt erklärte.

In der BRD seien für eine strafrechtliche Verurteilung zunächst hohe Anforderungen gestellt worden. Eine Verurteilung erfolgte nur, wenn eine konkrete »individualisierbare Unrechtshandlung« festgestellt werden konnte. Da dies nur schwer belegbar war, wäre es praktisch jahrzehntelang nicht mehr zu Anklageerhebungen gekommen. Im Jahr 2011 kam es dann zur Verurteilung des Wachmanns Iwan Demjanjuk am Landgericht München II, wonach die Zugehörigkeit zum Wachpersonal als Teil der Organisation eines Konzentrationslagers für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord ausreichen kann. Das Urteil sei nicht abschließend durch den Bundesgerichtshof überprüft worden, weil der Angeklagte während des Revisionsverfahrens verstarb. Im Jahr 2016 hat der Bundesgerichtshof aber eine weitere Verurteilung dieser Art vor dem Landgericht Lüneburg bestätigt.

Im Anschluss an diesen Kurswechsel in der Rechtsprechung habe le Claire zufolge die »Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen« in Ludwigsburg verstärkt ermittelt und die Ermittlungsunterlagen zum hiesigen Angeklagten im April 2019 an die Staatsanwaltschaft Neuruppin weitergeleitet. Diese habe im Januar 2021 dann Anklage erhoben. Für den Prozess hat das Gericht Verhandlungstage bis Ende März angesetzt. Es hat angekündigt, auch Überlebende des KZ Sachsenhausen hören zu wollen.