Rotlicht: False flag

The Kraus Collection of Sir Francis Drake/gemeinfrei Unter falscher Flagge andere Schiffe angreifen, das ist der begriffliche Ursprung der »False flag«-Operationen (Francis Drake überfällt ein Schiff der spanischen Silberflotte, Gravur von 1626)

Am Ende hat die »falsche Flagge« niemanden mehr interessiert. Am 17. Februar behauptete NATO-Generalsekretär Stoltenberg, sein Kriegsbündnis habe Versuche Russlands beobachtet, eine »False flag«-Operation in der Ostukraine zu starten. Russland brauche, wollte er damit sagen, vorgetäuschte Angriffe der ukrainischen Armee auf die Donbass-Region, um einen Vorwand zu haben, dort einzumarschieren. Für den Angriff auf die ganze Ukraine, für den Putin eine angebliche »Entnazifizierung« als Begründung heranzog, spielte das schon keine Rolle mehr. Der Vorgang spiegelt die untergeordnete Bedeutung von »False flag«-Operationen.

Die Antike kennt solche Schachzüge in Form fingierter Attentate. So soll etwa Dionysios I. von Syrakus ein Attentat auf sich selbst inszeniert haben, um sich zum Tyrannen aufzuschwingen (sein berühmter Sohn Dionysios II. quält in Form von Schillers Gedicht »Die Bürgschaft« bis heute Schüler). Doch »False flag« im engeren Sinne ist eine Erscheinung der Neuzeit, denn es setzt ein im Grundsatz von allen Staaten geteiltes internationales Rechtsverständnis voraus, gegen das zu verstoßen überhaupt erst einen Skandal darstellt. Der Begriff stammt aus der Seefahrt des 15. und 16. Jahrhunderts, als sich Schiffe zur Identifizierung mit der Flagge ihrer Heimatregionen schmückten. Piraten verfielen schnell darauf, zur Tarnung beliebige, eben falsche Flaggen zu hissen, um sich auf hoher See arglosen Opfern nähern zu können. Später wurde »False flag« dann zum allgemeinen Ausdruck für Operationen unter dem Namen einer anderen Partei. Mit der Herausbildung der Nationalstaaten in der frühen Neuzeit wurde es ein vorrangig militärisch-geheimdienstliches Instrument staatlicher Politik.

Die erste berühmte Inszenierung boten schwedische Soldaten, die 1788 russische Militäruniformen nähten, mit denen sie dann einen Angriff auf einen ihrer eigenen Militärposten durchführten – woraufhin die Stände im schwedischen Reichstag Russland empört den Krieg erklärten. Der Vorfall ist paradigmatisch, denn eine »False flag«-Operation wurde seither in der Regel als Vorwand für Kriegserklärungen genutzt. Als am berühmt-berüchtigtsten gilt der Überfall auf die deutsche Sendestation Gleiwitz im August 1939, als SS-Truppen einen polnischen Angriff vortäuschten, um propagandistisch den Überfall auf das Nachbarland zu rechtfertigen. Zu einer gewissen Perfektion bei der Planung solcher Operationen brachte es ab den 1960er Jahren die CIA, die auch die Strategie der »Plausible deniability« (glaubhafte Bestreitbarkeit) entwickelte, um die Befehlskette so lose und informell zu halten, dass die US-Regierung im Falle der Enttarnung verdeckter CIA-Operationen abstreiten kann, davon gewusst zu haben. Die krassesten (wegen Präsident John F. Kennedy letztlich nicht durchgeführten) Pläne entwickelte das US-Verteidigungsministerium 1962 mit der »Operation Northwoods«, die auch Terroranschläge gegen zivile Einrichtungen in den USA vorsah, um sie Kuba in die Schuhe zu schieben.

Generell ist »False flag« – im Graubereich zwischen Kriegführung und Diplomatie liegend – ein Grundbestandteil moderner Politik geworden und als solcher ein politisch neutrales Mittel zum Zweck. Sogar die Sowjetunion hat vor dem Krieg gegen Finnland 1939 einen finnischen Angriff inszeniert, wie Archivmaterial und Aussagen Chruschtschows nahelegen. Und doch leistet die Taktik meist nicht das, was gewünscht ist. Inszenieren lassen sich immer nur einzelne Überfälle oder Angriffe. Es tritt daher in der Regel rasch eine große Diskrepanz zwischen dem verhältnismäßigen kleinen Anlass und dem folgenden Kriegsgeschehen ein. Als Grund für eine breit angelegte Invasion kann eine »False flag«-Operation nicht dienen. Umfassendere ideologische Begründungen müssen sie notwendig ablösen.