»Man versucht, das Beste draus zu machen« – John Irving im April 2002 auf einer Caféhausterrasse in Amsterdam

»Schreiben ist wie Ringen. Man braucht Disziplin und Technik. Man muss auf die Geschichte zugehen wie auf einen Gegner.« Diesen sportlichen Grundsatz hat John Irving in Interviews, die er über sich und seine Romane gegeben hat, oft wiederholt. Mindestens ebensooft wie den Grundsatz, dass er ein neues Buch erst beginnen kann, wenn er dessen letzten Satz gefunden hat. Dieser letzte Satz ist für ihn die Grundlage jedes Romans, gleichsam die Matte für das Ringen mit der Geschichte und ihren Figuren. Am Anfang steht das Training: intensive Recherchen, manchmal über Jahre. Den Stoff von allen Seiten umkreisen, genau beobachten, bevor er angepackt wird. Disziplin: immer wieder aufstehen, weiterschreiben, umschreiben. Das Umschreiben, sagt Irving, ist für ihn der entscheidende Teil des Kampfs mit dem Roman und seiner Sprache. Aber es gibt noch einen dritten Aspekt. »Wehe dem, der zu gefallen sucht, statt zu verstören«, zitiert er Herman Melville und ergänzt: »An diesen Grundsatz habe ich mich gehalten.«

Verstörend sind seine Romane immer gewesen – von »Garp und wie er die Welt sah«, mit dem ihm 1978 nach drei Anläufen der internationale Durchbruch gelang, über »Gottes Werk und Teufels Beitrag« (Originaltitel: »The Cider House Rules«) an dessen Drehbuchfassung er über Jahre arbeitete und für die er 2000 einen Oscar bekam, bis zu seinem bisher letzten Roman »Straße der Wunder« von 2015. Dessen letzter Satz lautet: »Nicht jeder Kollisionskurs kommt überraschend.«

Skurrile und phantastische Kollisionen, aber auch unvermittelte und tödliche, gibt es in Irvings Romanen immer wieder. Oft sind es Kinder, denen sie widerfahren, während sie nach ihren Eltern oder einem Familiengeheimnis suchen. Aber wie ihr literarischer Erzeuger stehen sie immer wieder auf und gehen weiter, auf der Suche nach ihrer Herkunft und einem eigenen Weg durch Schönheit und Schrecken der Welt. Darin ist John Irving seinem erklärten Vorbild Charles Dickens nahe geblieben. In nunmehr vierundfünfzig Jahren hat er vierzehn Romane geschrieben, die in fünfundreißig Sprachen übersetzt worden sind, dazu noch zwei Bände Kurzgeschichten und einen höchst amüsanten Stimmungsbericht über seine »Deutschlandreise« (2002) in den neunziger Jahren.

Der Beginn dieses Welterfolgs als Schriftsteller war nicht einfach. Nach seinem Studium an den Universitäten von Pittsburgh und New Hampshire finanzierte er sein Leben als Dozent für Kreatives Schreiben und als Coach für Ringerteams an Colleges. Erst der Erfolg von »Garp« befreite ihn von seinen Unterrichtspflichten. Dem Ringen blieb er treu, bis er 1976 als Aktiver aufhörte und nur noch als Trainer auf die Matte ging. Aber Kampfgeist und Disziplin blieben. »Tapfer sein bedeutet, dass man sich abfindet mit dem, was einem zustößt und dass man versucht, das Beste daraus zu machen«, lernt die kleine Ruth in dem Roman »Witwe für ein Jahr«. Über die schwierigen Jahre vor dem literarischen Erfolg hat John Irving in seinen Erinnerungen »Die imaginäre Freundin. Vom Ringen und Schreiben« geschrieben. Darin erzählt er unter anderem über seine Schuljahre an der Exeter Academy in New Hampshire, sein erstes Jahr in Europa als Student in Wien und seine Lieblingslektüre (neben Dickens und Melville vor allem Dostojewski und Turgenjew, Graham Greene und Robertson Davies, Heinrich Böll und Günter Grass), seine Wettkämpfe als Ringer und Coach und seinen ersten Roman »Lasst die Bären los!«. Und das alles so lakonisch und unterhaltsam, dass man sich auch diese Erinnerungen so dick wie einen Irving-Roman wünscht.

Wer diese Romane liebt und noch nicht alles von John Irving gelesen hat, dem wird das Geburtstagsgeschenk des Diogenes-Verlags gerade recht kommen. Die Taschenbuchausgaben mit den wunderbaren Titelzeichnungen von Edward Gorey werden zum Achtzigsten allesamt neu aufgelegt. John Irving arbeitet inzwischen an seinem fünfzehnten Roman. Da muss es also auch schon den letzten Satz geben.