Eine Frage der Haltung

Protestfotografie.Frankfurt Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus in Frankfurt am Main im Sommer 2020

Wer protestiert, zeigt Haltung. So wie die schwarze Aktivistin, die vor der Frankfurter Hochhauskulisse mit erhobener Faust in ein Megaphon skandiert. Die Demonstranten hinter ihr recken Plakate in die Höhe. »Black Lives Matter« ist dort zu lesen sowie »Nobody is born with ­racism« – niemand kommt als Rassist auf die Welt.

Eingefangen hat diese Szene aus dem Sommer 2020 ein Frankfurter Fotograf, der öffentlich unter dem Pseudonym »Protestfotografie. Frankfurt« in Erscheinung tritt. Das Motiv ist Teil einer Ausstellung, die er gemeinsam mit seinem Kollegen Percy Walther konzipiert hat. Bis Ende März noch schmücken die Bilder der beiden Protestfotografen die Wände der Galerie Freihafen in Hanau. Organisiert hat die Exposition der Trägerverein Kulturzentrum Pumpstation (KUZ). Den größeren Rahmen bieten dabei die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das diesjährige Motto: Haltung zeigen.

So wie Çetin Gültekin. Der Bruder des 2020 beim rassistischen Attentat von Hanau ermordeten ­Gökhan liefert sich bei Protesten gegen die AfD ein Wortgefecht mit einem Polizisten. Auge in Auge stehen sich der behelmte Gesetzeshüter und der mundschutzmaskierte Gültekin gegenüber. Neben dem eindrucksvollen Foto hängt die Aufnahme einer Protestaktion vor dem alten Offenbacher Polizeigebäude. Ein Schriftzug zieht sich von der Eingangstür über die Treppenstufen bis hin zum Bürgersteig: »Wer schützt uns vor der Polizei?« Auf dem Graustufenfoto wirken die riesigen weißen Lettern um so kräftiger.

Beide Bilder gehören zum ersten Teil der Ausstellung, der sich vor allem um Polizeieinsätze bei Protesten dreht. Im zweiten Abschnitt, der die Längsseite des Raumes einnimmt, hängen Fotos von Black-Lives-Matter-Demonstrationen, bevor es im dritten Teil um das Gedenken an die Opfer des Attentats vom 19. Februar 2020 geht. Einzig diese Aufnahmen sind in Farbe gedruckt, während der Rest der Ausstellung in Schwarzweiß daherkommt. Auffällig ist zudem, dass alle Bilder – Hoch- wie Querformat – auf DIN-A2-Format vergrößert sind, weiße Ränder setzen sie von den schwarzen Plastikrahmen ab. Über jedem Ausstellungsabschnitt informiert zudem ein Plakat über die dargestellte Thematik. Dadurch wirkt die Exposition wie aus einem Guss und in sich stimmig.

Auch die Motive bieten Abwechslung und Kohärenz gleichermaßen: Mal sieht man eine demonstrierende Menschenmenge, mal nur das Black-Lives-Matter-Shirt einer ­Demonstrantin. Eine Aufnahme von Polizeiketten vor einem Wasserwerfer ist genauso Teil der Ausstellung wie die von einer Hanau-Gedenkdemo, die die Konterfeis der Anschlagsopfer auf Plakaten zeigt. »Es geht schon darum, Öffentlichkeit zu schaffen«, erklärt der Fotograf, der sich auf Instagram @Protestfoto_ffm nennt. »Ich mache meistens linke Proteste oder soziale Bewegungen, weil es mich am meisten interessiert.« Da er bisweilen auch von rechten Veranstaltungen berichtet, möchte er seinen richtigen Namen aus Sicherheitsgründen nicht in der Zeitung lesen.

Neben dem künstlerischen Ausdruck ist dem Fotografen auch wichtig, mit seiner Arbeit Zeitgeschichte zu dokumentieren. Seit mehreren Jahren schon begleitet er Demonstrationen und Proteste im Rhein-Main-Gebiet. Das gilt auch für den zweiten ausstellenden Fotografen, der als @HerrWalther_ auf Instagram veröffentlicht.

Zusammengebracht hat die beiden das KUZ Hanau. »Wir sind ein soziokultureller Verein, und es ist auch unser Anspruch, verschiedenen Künstlern eine Bühne zu bieten«, erzählt Melle vom KUZ. Vor fünf Jahren habe man dafür den Raum am Rande eines Hanauer Gewerbegebiets als Galerie angemietet.

Dort fällt der Blick des Betrachters nicht nur auf protestierende Menschen, sondern immer wieder auch auf deren Plakate. In allen Abschnitten der Ausstellung spielen sie eine Rolle, dienen als ruhige Motive inmitten des Demonstrationstrubels und als Explikationen der Protestanliegen. Das erste Foto etwa zeigt ein Pappschild mit Stiel. »The problem is policing itself« (deutsch in etwa: »Das Problem ist die Polizeiarbeit an sich/ Das Problem sind die polizeilichen Richtlinien«) ist darauf zu lesen. »Who do you call when the police murders? (deutsch: Wen rufst du an, wenn die Polizei mordet?) wird mit dem Demoschild auf dem Bild daneben gefragt.

Einige Meter weiter sieht man ein Plakat mit dem Slogan »The revolution is coming«. Das Foto ist eines von zwei Bildern, die Besucher in einer stillen Auktion ersteigern können. Den Höchstbietenden informieren die Veranstalter nach Ausstellungsende. Den Erlös erhält die antirassistische »Initiative 19. Februar Hanau«. Haltung zeigen also nicht nur die abgelichteten Demonstranten, sondern auch die Fotografen selbst.