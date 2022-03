Neuer Burgfrieden

Bernd von Jutrczenka/dpa Mitglieder der Parteiführung beim Online-Bundesparteitag von Die Linke (Berlin, 26.2.2021)

Auf die Partei Die Linke kommen unruhige Zeiten zu. Die Zuspitzung innen- und außenpolitischer Debatten im Sog des russischen Krieges in der Ukraine zeigt mit großer Klarheit, dass es ein eher nachrangiges Problem dieser Partei ist, dass sie kaum noch jemand wählt. Dringlicher erscheint eine Diskussion darüber, inwieweit die schriftlich fixierte programmatische Substanz noch eine Geschäftsgrundlage ist, die vom Führungspersonal akzeptiert wird.

Kurz nach der Wir-rüsten-auf-und-liefern-Waffen-Rede des Bundeskanzlers vom Sonntag stellt sich nämlich heraus, dass eine der beiden Parteivorsitzenden und der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion versucht haben, die nämliche Sondersitzung des Bundestages zur Bühne für eine Neuauflage des 4. August 1914 zu machen. Das Plädoyer Susanne Hennig-Wellsows für Waffenlieferungen an die Ukraine und der Vorschlag Gregor Gysis, dem Entschließungsantrag der Ampelparteien und der Union, also inhaltlich der Aufrüstung und den Waffenlieferungen, zuzustimmen, wären, wenn sich eine Mehrheit dafür gefunden hätte, das politische – wenn auch, wie das mit politischen Leichnamen so ist, wohl nicht das organisatorische – Ende dieser Partei gewesen. Sie wäre sogar zügiger in die Burgfriedensgemeinde gerutscht als weiland die SPD: Als die 1914 auf die Linie der Vaterlandsverteidigung einschwenkte, war schon Krieg; die Kovorsitzende der Linkspartei möchte sichtlich schon in der Phase der Kriegsvorbereitung strammstehen.

Auch wenn dieses Maximalprogramm sich als nicht durchsetzbar erwies, gelang es doch, die Mehrheit der Fraktion zunächst darauf festzulegen, den Regierungsantrag nicht abzulehnen, sondern sich zu enthalten. Der politisch schwache Entschließungsantrag der Fraktion wäre damit die einzige Positionsbestimmung der Partei geblieben. Es war allein die von Gejohle aus den Regierungsfraktionen begleitete Ankündigung von Scholz, den Rüstungsetat im laufenden Jahr zu verdreifachen, die im letzten Augenblick zu der Einsicht führte, dass die Partei hier nicht einfach nicht Stellung nehmen kann.

Gewiss allerdings ist, dass sich die Burgfriedens- und NATO-Fraktion dazu nur unter Schmerzen durchgerungen hat. Hennig-Wellsow will nicht nur Waffen in das Kriegsgebiet liefern lassen. Am Dienstag meldete sie sich via Twitter mit Ratschlägen zur Konfliktbeilegung zu Wort. Sie hält es demnach für falsch, »Putin die Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine anzubieten«. Damit nämlich würde den Menschen dort das Selbstbestimmungsrecht entzogen. Und das sei »nicht Position von Die Linke«. Wenn Worte einen Sinn haben, dann heißt das: Dieser Krieg muss fortgesetzt werden, bis Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine endgültig unmöglich und, umgekehrt, die EU- und NATO-Mitgliedschaft durchsetzbar sind. Deutschland ist ein Land, in dem man so etwas zur Position einer linken Partei erklären kann, ohne sofort vom Hof gejagt zu werden. Es sieht wirklich nicht gut aus.