Roswitha kommt vom Arzt. Weil sie nachts schlaflos durch die Wohnung tigert, wollte sie sich ein Schlafmittel verschreiben lassen, aber …

»Stellt euch vor, der Doktor hat mir erklärt, Benzos zerstören die Schlafarchitektur«, berichtet sie. »Darauf frag’ ich den: Welche Schlafarchitektur? Mal abgesehen von dem schrägen Bild des Schlafs als Gebäude – wie kann etwas zerstört werden, das nicht existiert? Ich bin die ganze Nacht wach, sage ich. Nicht nur ein paar Stunden. Da ist keine Architektur mehr. Seitdem es nachts so stürmt, lausche ich, ob das der Wind ist, ein Rollkoffer oder herannahende Panzer. Um das rauszukriegen, renne ich dann auf den Balkon und wecke die anderen auf … Da empfiehlt der Blödmann mir Ohropax!«

Rossis Ärger ist verständlich, denn der Arzt ist nicht up to date. Heute spricht man längst nicht mehr von Architekturen, wenn man seine Expertise unter Beweis stellen will, sondern von Taxonomien und Formaten. »Schlafarchitektur«, »Sicherheitsarchitektur« – wer braucht das noch? Wir verlassen uns jetzt auf das »Normandie-Format«. Dieses griffige Etikett tauchte 2014 zum ersten Mal in einem deutschen Lokalblatt auf. Es berichtete von dem inzwischen legendären Treffen zwischen den damaligen Staatschefs Merkel, Putin, Kosak und Hollande, die sich während des 70jährigen Jubiläums der Normandie-Landung der Alliierten über die Krim berieten. »Normandie-Format« wurde umgehend von anderen Blättern kopiert und ist inzwischen aus der Ukraine-Berichterstattung nicht mehr wegzudenken. Noch bis vor kurzem diente es als Beschwörungsformel.

Deutlich nüchterner kommt die Taxonomie daher. Der Begriff bedeutet nichts anderes als Einstufung. Kann man Atomkraft als umweltfreundlich einstufen? Und Sahnecremetorte als gesund? Alles eine Frage der Endlagerung, die zumindest bei der Torte geklärt ist: Unsere Fettzellen. Das folgende Rezept landet beim »Nutriscore« taxonomisch leider auf dem letzten Platz:

Erdbeereistorte

250 g Frischkäse mit 150 g Zucker verrühren. 150 g Baiser in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz grob zerbröseln. 140 g Zartbitterschokolade kleinhacken und mit den Baiserbröseln zur Frischkäsecreme geben. Ein Kilo frische Erdbeeren putzen (etwa 5–10 schöne Beeren für die Dekoration beiseite legen), würfeln und vorsichtig untermischen. Einen Liter Schlagsahne mit einer Packung Vanillezucker steif schlagen und unterziehen. Alles in eine Springform geben und ca. 12 Stunden gefrieren lassen.

Die Eistorte mit den zurückgelegten Erdbeeren garnieren und servieren. Tortenstücke mit einem vorher in heißes Wasser getauchten Messer herausschneiden.

»Es habe bei der Behandlung von Schlafstörungen einen Paradigmenwechsel gegeben, erzählt mir der Arzt. Man verschreibe keine Sedativa mehr, sondern Antidepressiva.« Paradigmenwechsel?! Schon wieder so ein Oldie, diesmal aus den 60ern. Meistens bedeutet es: vom Regen in die Traufe. Den Gang zum Neurologen hätte Roswitha sich sparen können. Die Plauener WG übernachtet jetzt geschlossen im Wohnzimmer. Wir quatschen einfach so lange, bis sogar Rossi die Augen zufallen. Quasi im Normandie-Format, nur effektiver.