Am Donnerstag eröffnet WDR-Moderatorin Ellen Ehni einen ARD-Brennpunkt zur Ukraine: »Einen solchen Angriffskrieg in Europa hat es seit über 80 Jahren nicht gegeben.« Wahrscheinlich lag Jugoslawien 1999 außerhalb Europas. Der Kanzler hatte bei seinem Besuch in Moskau neulich großen Wert darauf gelegt, dass das vor 23 Jahren ganz anders war. Warum soll Ehni das anders sehen?

In der ARD-Infonacht zum Freitag meint ein Brüssel-Hörfunkkorrespondent, solch einen Krieg wie in der Ukraine habe es seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Und Fernsehkorrespondent Markus Preiß ist der Ansicht, das sei »die dunkelste Stunde seit dem Zweiten Weltkrieg«. Kabul, Bagdad, Tripolis, Damaskus (das fast täglich von Israel aus angegriffen wird) – liegen außerhalb Europas, sind sozusagen bombardieroffen und damit unwichtig.

In der öffentlich-rechtlichen Show rettet der Gedächtnisverlust über den Alltag. Im gedruckten Bürgerblatt wird dagegen bereits Krieg geführt, bevor er begonnen hat. Und er wird verloren, weil der Westen nicht bombt. Also meldet z. B. FAZ-Außenressortchef Nikolas Busse am Freitag: »In Brüssel hat Putin schon gesiegt.« Denn: »Die EU kann sich nicht darauf verständigen, Russland vom Finanzdienstleister SWIFT auszuschließen. Der russische Überfall wird weiter von Europa finanziert.« Wir bezahlen unsere Kriege im Gegensatz zum Russen nämlich selbst.

Wenn aber die EU-Kapitulanten nicht »zurückgeschossen« haben, müssen andere Bomben wenigstens verbal platzen lassen. Bereits am Montag – kurz nach der Rede Putins, in der dieser die Anerkennung der »Volksrepubliken« ankündigte – gab FAZ-Mitherausgeber Berthold Kohler die einzig mögliche Antwort: die »europäische«, also deutsche Atombombe. Die ist so etwas wie Kohlers fixe Idee, über die aber keiner mehr lacht: »Die NATO muss ihre Fähigkeit zu militärischer Abschreckung stärken. Dazu gehört, woran Putins Vorführung von Atomraketen aller Art erinnerte, auch die Abschreckung mit Nuklearwaffen. Die NATO verlässt sich dabei vor allem auf das Arsenal Washingtons. Die Amerikaner nimmt Putin wegen ihrer militärischen Fähigkeiten ernst. Doch können die Europäer, man denke an Trump, nicht darauf bauen, dass der amerikanische Atomschirm ewig über ihnen aufgespannt bleibt. Die Ukrainer, die ihre Atomraketen gegen wertlose Sicherheitsgarantien abgaben, erleben gerade, was einem dann widerfahren kann.« EU-Sanktionen sind Kindergarten, Erwachsene greifen zum Atom.

Dort, wo die wie Kohler damit spielen, ist, wer mit Russland Handel treibt, Volksverräter. Die Sonntagsausgabe der FAZ stellt daher die Geschäftemacher an den Pranger: Auf einer Druckseite stehen sieben Porträtfotos von Managern und Unternehmern, die dem Iwan zuliefern: Wintershall-Chef Mario Mehren, »Der Gasprom-Partner«; Eckhard Cordes, Präsidiumsmitglied des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, »Der Putin-Versteher«; der Vorsitzende des Gremiums, Oliver Hermes, »Der Chef-Lobbyist«; »Der Tunnelbauer« Martin Herrenknecht, der an die 60 russische Infrastrukturvorhaben realisierte, von Putin den »Orden der Freundschaft« erhielt, und: »Mit dem Putin-Freund Gerhard Schrö­der hat die Herrenknecht AG zudem einen im Kreml bestens bekann­ten stell­ver­tre­ten­den Aufsichts­rats­vor­sit­zen­den.« Da kocht das gesunde Volksempfinden in der FAZ-Redaktion und knallt die Bestien ins Blatt. Vielleicht als Vorlage für Flyer der Linksjugend?

Aber alles wird heimgezahlt. Mit hiesigen Atomwaffen kommt der Russe wieder dahin, wohin er gehört, auf die Knie. Bis dahin siegt er auch in Brüssel. Dann schlägt Kohlers Bombenstunde und rächt den russischen Sieg im letzten Angriffskrieg. Vor 80 oder 70 Jahren? Ist dann auch egal.