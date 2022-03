»Antikoloniales« Schmierentheater

Topfoto/United Archives International/imago Scheinunabhängig – Saad Zaghlul, kurzzeitig ägyptischer Premierminister (14.12.1923)

Vor 100 Jahren, am 28. Februar 1922, veröffentlichte die britische Regierung eine »Einseitige Erklärung der ägyptischen Unabhängigkeit«, englisch »Unilateral Declaration of Egyptian Independence«. Tatsächlich dauerte es noch weitere 50 Jahre, bis das Land am Nil wirklich ein souveräner Staat wurde. Die »Unabhängigkeitserklärung« von 1922 demonstriert beispielhaft die Versuche der imperialistischen Staaten in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, ihrer Kolonialherrschaft über große Teile der Welt eine neue Dekoration zu verschaffen. Das war eine komplizierte Aufgabe, weil durch den Krieg die Unabhängigkeitsbewegungen einen enormen Auftrieb erhalten hatten.

Die Lage auf dem afrikanischen Kontinent zu diesem Zeitpunkt lässt sich auf den ersten Blick daran ablesen, dass nur zwei souveräne Staaten existierten: Liberia in Westafrika, das 1847 von früheren US-amerikanischen Sklaven gegründet worden war und vierzig Jahre später fast vom französischen Imperialismus geschluckt worden wäre, aber auf der Berliner Kongo-Konferenz im Winter 1884/85 unter anderem aufgrund der Unterstützung durch die USA mit kleineren Gebietsabtretungen davonkam. Und das seit mehr als tausend Jahren existierende Kaiserreich Äthiopien, das im 19. Jahrhundert mehreren militärischen Unterwerfungsversuchen der Kolonialmächte widerstand.

Keine eigene Außenpolitik

Die »Unabhängigkeitserklärung« Ägyptens durch Großbritannien konnte nur einseitig sein, weil London es in monatelangen Verhandlungen nicht geschafft hatte, die Zustimmung der Regierung in Kairo zu dem geplanten politischen Schmierentheater zu erreichen. In ihrer Erklärung behielt die britische Regierung sich bis zu einem unbestimmten späteren Abkommen folgende Rechte vor: a) die Sicherheit der Verbindungswege des British Empire durch Ägypten, hauptsächlich durch den Suezkanal; b) die Verteidigung Ägyptens gegen alle direkten oder indirekten ausländischen Aggressionen oder Einmischungen; c) den Schutz ausländischer Interessen in Ägypten und den Schutz ihrer Minderheiten; und d) die Oberherrschaft über den Sudan, der damals verwaltungsmäßig mit Ägypten verbunden war.

Das ist die sehr knappe, oberflächliche Formulierung dieser Vorrechte in der einseitigen »Unabhängigkeitserklärung«. Tatsächlich wurde Ägypten praktisch gar keine eigene Außenpolitik zugestanden. Das hatte zur Folge, dass das Land dem Völkerbund, der Vorläuferin der Vereinten Nationen, erst 1937 beitreten durfte, nachdem die Regierungen in London und Kairo am 26. August 1936 einen Vertrag unterzeichnet hatten, der die britischen Vorrechte in vielen Punkten einschränkte. Unter anderem sollten britische Truppen von nun an nur noch in den Grenzgebieten, in der Suezkanalzone und im Sudan stationiert werden dürfen. »Bis dahin durften sich die Soldaten der Kolonialmacht im ganzen Land aufhalten und mischten sich auch in die Innenpolitik ein. Daran hatte die ›Unabhängigkeitserklärung‹ von 1922 nichts geändert.«

Dass Großbritannien sich überhaupt genötigt fühlte, Ägypten eine – wenn auch nur fiktive – Souveränität zuzugestehen, war das Ergebnis der »Revolution von 1919«. Ähnliche Protestbewegungen gab es zur selben Zeit auch in China, Korea, Indien und anderen Ländern. Neben vielfältigen sozialen und politischen Ursachen wurden diese Proteste auch von der Enttäuschung und Wut in fast allen Klassen über die Verweigerung der Unabhängigkeit oder der Rückgabe besetzter Territorien nach Ende des Ersten Weltkriegs getragen. Bei vielen Führern der antikolonialen Befreiungsbewegungen war aufgrund der »14 Punkte«, die US-Präsident Woodrow Wilson am 8. Januar 1918 in einer Kongressrede verkündet hatte, der völlig falsche Eindruck entstanden, sie hätten in den USA einen Verbündeten im Kampf um das »Selbstbestimmungsrecht der Völker«. Sie erwarteten daher, sie könnten bei den Friedenskonferenzen, die Mitte Januar 1919 in Paris und einigen seiner Vororte begannen, die staatliche Unabhängigkeit erreichen.

Ägypten, dem für London nicht nur wegen des Suezkanals als »Seeweg nach Indien« große strategische Bedeutung zukam, war im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker unter die Herrschaft des British Empire geraten. Seit 1882 hatte es weitgehend den Status einer Kolonie, unterstand aber gleichzeitig formal immer noch dem Sultan des Osmanischen Reichs. Als dieses am 29. Oktober 1914 auf seiten des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg eintrat, nutzte die britische Regierung die Gelegenheit, um Ägypten am 18. Dezember zum »Protektorat« zu erklären und das Ende aller türkischen Rechte im Land am Nil zu verkünden.

In die Verbannung geschickt

Nach Ende des Krieges im November 1918 beantragten mehrere maßgebliche Vertreter der ägyptischen Unabhängigkeitsbewegung unter Führung des populären Anwalts Saad Zaghlul, als Delegation an den Friedensverhandlungen in Paris teilzunehmen. Das lehnte der oberste Vertreter der Kolonialmacht, Hochkommissar Reginald Wingate, ab und verbot ihnen die Ausreise. Als das zu breiten Protesten führte, ordneten die britischen Behörden am 8. März 1919 die Verhaftung Zaghluls an und schickten ihn zusammen mit zwei anderen Mitgliedern der Delegation in die Verbannung auf die Insel Malta. Aus dieser Konfrontation entwickelte sich die »Revolution von 1919« mit oft gewaltsamen Aktionen in allen Teilen Ägyptens.

Dass die Delegation schließlich doch noch nach Paris reisen durfte, änderte nichts am Lauf der Dinge. Der am 10. August 1920 unterzeichnete Friedensvertrag von Sèvre, der die Aufteilung des Osmanischen Reichs regelte, schrieb lediglich den Verzicht der Türkei auf alle Rechte in Ägypten und die Anerkennung des britischen »Protektorats« vor. Die Rechte in der Kanalzone, die die Türkei durch einen am 29. Oktober 1888 unterzeichneten Vertrag bezüglich der freien Durchfahrt erworben hatte, gingen an Großbritannien über. Von Rechten der ägyptischen Bevölkerung war an keiner Stelle die Rede.

Die »Einseitige Unabhängigkeitserklärung« vom 28. Februar 1922 verbesserte das Verhältnis zwischen den Ägyptern und den britischen Imperialisten nicht. Die Regierungen in London und Kairo lagen in ständigem Streit. Zaghlul immerhin wurde, nachdem ihn die britischen Behörden 1922 nach Gibral­tar verbannt hatten, schließlich nach einem Wahlsieg der von ihm geführten Wafd-Partei am 26. Januar 1924 Regierungschef in Kairo. Seine Amtszeit dauerte jedoch nur bis zum 24. November, als er aufgrund eines neuen Konflikts mit der britischen Verwaltung zurücktrat.