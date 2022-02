ZUMA Press/imago/Montage jW

Kriegsspirale

Zu jW vom 25.2.: »Krieg in der Ukraine«

Es wird seitens der G7-Staats- und Regierungschefs fälschlich behauptet (laut Süddeutscher Zeitung): »Präsident Putin hat den Krieg zurück auf den europäischen Kontinent gebracht.« Es wird übersehen, dass der Westen Anfang der 90er Jahre den Krieg auf dem Balkan tüchtig befeuert und 1999 mit der Bombardierung Serbiens durch die NATO und die Bundeswehr auf die Spitze getrieben hat. Ich war Zeuge einer Konferenz von Politikern, Wirtschaftsvertretern – vor allem aus der Rüstungsindustrie – und hohen Offizieren im Herbst 1991 bei der Bundesluftwaffe in Fürstenfeldbruck. Dort hat der Verfassungsexperte der CDU und ehemalige Verteidigungsminister Rupert Scholz ausgeführt (nach Tagungsprotokoll): Die Mandatierung einer WEU – so hieß damals die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsorganisation der EU – als Militärarm Westeuropas anstelle der Mandatierung durch den UN-Sicherheitsrat sei erforderlich. Weiter Scholz: Nach Überwindung der wichtigsten Folgen des Zweiten Weltkrieges »sind wir heute damit befasst, noch die Folgen des Ersten Weltkrieges zu bewältigen«. Denn: »Jugoslawien ist als Folge des Ersten Weltkrieges eine sehr künstliche, mit dem Selbstbestimmungsgedanken nie vereinbar gewesene Konstruktion.« Scholz verlangte die Beseitigung Jugoslawiens, zumindest die Anerkennung von Grenzveränderungen in Jugoslawien. (…) Die Darlegungen von Scholz waren damals die erste Darstellung der neuen aggressiven Bundeswehr-Konzeption, wie sie dann angewendet wurde – mit den bekannten Folgen vom Jugoslawien-Krieg 1999 bis zur Militarisierung der EU. (…) Man kann sicher sein, dass das damalige »Auschwitz«-Argument auch gegen Russland angewandt werden wird. Putin gleich AfD – so heißt es ja bereits sogar in der VVN-BdA-Erklärung (leider belegt mit falschem Zitat). Der Angriff Russlands auf die Ukraine wird wohl nicht die letzte Drehung der Kriegsspirale sein, der »Westen« wird sicher weiterdrehen. Wenn wir ihn lassen.

Ulrich Sander, Dortmund

Ohne Rechtfertigung

Zu jW vom 25.2.: »Wer Wind sät …«

Ich bin zutiefst traurig und enttäuscht über den Krieg Putins gegen ein anderes Land, in diesem Fall die Ukraine, eigentlich ein slawisches Brudervolk. Dieser Krieg wird Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte die Beziehungen zwischen beiden Völkern belasten und wie ein Fluch auf dem russischen Volk liegen. Russen und Ukrainer kämpften vor acht Jahrzehnten Schulter an Schulter gegen einen gemeinsamen grausamen Feind. Die Folgen sind auf dem europäischen Kontinent unabsehbar. Die Argumente im Beitrag mögen alle richtig sein, vor allem die NATO-Osterweiterung. Eine Rechtfertigung für diesen Krieg sind sie aber nicht. Die Ukraine verfügt über keine Kernwaffen, ein Angriff der Ukraine auf Russland war ausgeschlossen. (…) Die Anerkennung der »Volksrepubliken« kann man vielleicht noch verstehen, auch die Sicherung von deren Territorien mit russischen Einheiten, diesen Krieg aber nicht. Mögen die Führer der Welt, vor allem Wladimir Putin, die Weisheit besitzen, ihn umgehend zu beenden.

Reinhard Sandrock, Dresden

Verlogene Empörung

Zu jW vom 23.2.: »Tenor: Russland ist schuld«

Über die Reaktion Russlands kann man streiten. Aber der Aufschrei im Westen ist scheinheilig. Erinnern wir uns mal, wer als erstes die Unabhängigkeit Sloweniens 1991 anerkannte und damit den Zerfall Jugoslawiens zumindest beschleunigte: Es war die Bundesrepublik, die nun als eine der lautesten Stimmen von russischem Völkerrechtsbruch schreit. Schauen wir auch mal, wer das Kosovo im Februar 2008 als Staat anerkannt hat, nachdem es nach einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Restjugoslawien 1999 aus Serbien herausgebrochen worden war: An erster Stelle standen da die USA, zwei Tage später gefolgt von der BRD. Dass es in der Partei Die Linke Stimmen gibt, die eine Bedrohung Russlands durch den Westen verneinen, zeigt nur, wie tief diese Partei gesunken ist. Stellen wir uns mal vor, ein Staat würde in der unmittelbaren Nähe der USA Angriffs- und Massenvernichtungswaffen positionieren wollen. Würde sich Washington zurücklehnen und das als Friedensangebot empfinden? (Kleine Antworthilfe: im Lexikon unter »Kuba-Krise« nachschauen!) Und selbstverständlich ist es für den Westen vollkommen in Ordnung, wenn NATO-Mitglieder in andere Staaten einfallen oder ihre eigene Bevölkerung tyrannisieren (Krieg gegen Irak I und II, gegen Afghanistan, gegen Libyen, Syrien; Türkei gegen Kurden etc.). Sanktionen? Pustekuchen. Die bekommen nicht mal Journalistenzerstückler und Jemen-Krieger zu spüren. (…)

Hannes Baum, per E-Mail

Falscher Schluss

Zu jW vom 23.2.: »Schmerzliche Erkenntnis«

Es gibt tatsächlich offenkundige Gemeinsamkeiten zwischen dem, was im Kosovo geschah, und dem, was Russland zumindest angekündigt hat. Es handelt sich um eine sogenannte humanitäre Intervention: Man greift ohne UN-Mandat mit eigenen Truppen in den Bürgerkrieg eines anderen Landes ein. Das Motto ist »Menschenrecht schlägt Völkerrecht«. Nun argumentiert Jörg Kronauer, wer den Präzedenzfall Kosovo »billigt, kann das russische Vorgehen im Donbass nicht anprangern«. Aber welcher seiner Leser tut das denn, bitte? Das Vorgehen im Kosovo wurde in jW vielmehr zu Recht aufs schärfste kritisiert. Die Argumentation des Vergleichs muss also genau umgekehrt lauten: Was im Kosovo schon falsch war, wird nicht plötzlich in der Ukraine richtig, nur weil es Russland tut. Was bedeutet denn in letzter Konsequenz eine Welt, in der die Prinzipien des Völkerrechts nichts mehr gelten? In einer solchen Welt müsste jeder Staat entweder selbst hochrüsten oder sich starken militärischen Bündnissen anschließen, um sich vor Überfällen anderer zu schützen. Das steht linken Kernforderungen (Abrüstung statt militärischer Abschreckung, Auflösung der NATO) diametral entgegen.

Hagen Radtke, Rostock