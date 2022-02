Freie Fluchtwege schaffen!

Pro Asyl forderte am Freitag offene Fluchtwege an den östlichen Grenzen der EU:

(…) Während der Krieg in der Ukraine unerbittlich Fahrt aufnimmt und schon weite Teile des Landes erreicht hat, versuchen viele Zivilist*innen, sich in Sicherheit zu bringen. Selbstverständlich fordern wir den Stopp aller Kampfhandlungen und die Rückkehr an den Verhandlungstisch – realistischer scheint aber leider, dass der Krieg fortgesetzt wird und zu vielen Toten und Tausenden Flüchtlingen führt. Deutschland muss sich darauf einstellen, sich aktiv an der Aufnahme von Geflüchteten beteiligen und den Aufenthalt von Ukrainer*innen, die bereits hier sind, unbürokratisch verlängern. Ebenso müssen die Grenzen der Nachbarstaaten für Geflüchtete offen sein und offen bleiben – auch für solche im Transit. Die Grenzanlagen, die Polen im vergangenen Jahr als Reaktion auf Fluchtbewegungen über Belarus aufgerüstet hat, müssen schleunigst wieder zurückgebaut werden. (…)

Der frühere DDR-Diplomat Bruno Mahlow, Mitglied des Linke-Ältestenrats, teilte in einer Einschätzung des Krieges in der Ukraine am Freitag mit:

(…) Vergessen scheint für viele auch linke Kritiker Russlands die Verpflichtung zu sein: »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!« Mehr noch, NATO-Politiker unterstützen die ex­tremen Nationalisten und Neonazis in der Ukraine. Unendlich lange, acht Jahre, lehnen die seit 2014 durch einen Putsch an die Macht gelangten Kräfte jede friedliche Regelung des Konfliktes ab. In Übereinstimmung mit Art. 51 Teil sieben der UN-Charta und mit Zustimmung durch den Föderationsrat der RF führt Russland entsprechend der mit beiden Republiken abgeschlossenen Verträge eine spezielle Militäroperation durch. Dabei geht es um den Schutz von Menschenleben, um die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. D. h., es handelt sich nicht um eine Besetzung ukrainischen Territoriums, auch nicht um eine Verletzung des Prinzips der Freiheit des Menschen als Wert. Aber für Russland ist auch der Verzicht des Selbstbestimmungsrechts der Nation unzulässig. Darüber hinaus ist für Russland selbst die Selbstverteidigung vor der Gefahr, die durch die NATO-Osterweiterung und den Ausbau der NATO-Infrastruktur ausgeht, von schicksalhafter Bedeutung. Russland kann eine Wiederholung des 22. Juni 1941 nicht widerspruchslos hinnehmen. Dies ist nicht nur eine Lehre für Russland, sondern zugleich eine Warnung für alle Kräfte, die aus der Geschichte nichts gelernt haben.

Verdi begrüßte am Freitag die Beschlüsse der Verkehrsminister als ersten Schritt in Richtung Verkehrswende und forderte dringend Investitionen ins Personal:

»Die Politik muss jetzt allerdings endlich aufs Gas treten. Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister zeigen Bereitschaft, mehr Geld in die Hand zu nehmen und den notwendigen ÖPNV-Ausbau unverzüglich anzustoßen. Wir erwarten, dass es nicht bei Ankündigungen bleibt«, betont die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Es sei klar, dass die Kommunen bei der Finanzierung des ÖPNV stärker strukturell entlastet werden müssen. Nicht nur Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur, auch die Kosten für den regulären Betrieb zusätzlicher ÖPNV-Angebote würden viele klamme Kommunen überfordern. Zugleich könne der notwendige Ausbau des ÖPNV, mit dem eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 erreicht werden solle, nur funktionieren, wenn endlich bundesweit einheitliche Qualitäts- und Angebotsstandards entwickelt werden. (…)