Florian Boillot Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin (18.2.2022)

Wenn Staaten schießen lassen, kommt Bewegung in den ideologischen Überbau. Wer bislang abseits stand, wird mit der Aufforderung konfrontiert, sich die Gründe, die die »eigene« Regierung als Rechtfertigung für ihr kriegerisches Mittun oder ihre politische Parteinahme anführt, gefälligst einleuchten zu lassen.

So eine Situation ist, wie Rosa Luxemburg 1915 geschrieben hat, eine »große historische Probe«. Für die Partei, die Luxemburg für das »denkende Hirn« der internationalen Arbeiterbewegung gehalten hatte, führte diese Probe im August 1914 in den »tiefsten Fall, den gewaltigsten Zusammenbruch«: Nirgends war »die Organisation des Proletariats so gänzlich in den Dienst des Imperialismus gespannt« worden wie in Deutschland.

Die Partei Die Linke wird auch ein wohlwollender Betrachter nicht für das »denkende Hirn« der sozialistischen Bewegung oder eine »Organisation des Proletariats« halten. Ein weiterer »tiefster Fall« nach vielen anderen könnte im Sog des Krieges in der Ukraine nun aber doch noch bevorstehen: die Integration in den EU- und NATO-Block auf der Linie der Außenpolitik. Schauplatz der Auseinandersetzung ist – weil vorläufig noch keine Kriegskredite zu bewilligen sind – die Frage der Haltung zu den EU-Sanktionen gegen Russland.

Da man noch keinen Krieg gegen den russischen Staat führt, schädigt man ihn nach Kräften ökonomisch. Wer das billigt, akzeptiert auch die damit verbundenen politischen Nah- und Fernziele. Das ist den Leuten, die an der Herstellung der vollumfänglichen »Regierungsfähigkeit« der Linkspartei arbeiten, selbstverständlich klar. Partei- und Fraktionsspitze wollen es jetzt offenbar wissen: Fraktionschef Dietmar Bartsch hat am Freitag gegenüber dpa erklärt, dass die Situation »eine Neubewertung nötig« mache. Geht die Partei auf Sanktionskurs, dann ist ihr Abmarsch »in den Dienst des Imperialismus« erfolgt.

Die Friedensbewegung in diesem Land muss nun aufpassen. Sie muss diese kriegerische Verwicklung bürgerlicher Staaten analysieren und dabei Anteil und Ziele aller direkt und indirekt beteiligten Akteure genau benennen. Von ihr ist weder Äquidistanz noch Parteinahme zu fordern – auch nicht, dass sie die Gründe, die Moskau nennt, um den Einmarsch in die ­Ukraine zu rechtfertigen, zur Grundlage ihrer Arbeit macht. Ein politisches Verhältnis zum Handeln der russischen Regierung muss die revolutionäre Linke in Russland finden. Und für die deutsche Linke hat, will sie sich nicht einmal mehr blamieren, der alte Grundsatz der revolutionären Antikriegsbewegung zu gelten: Der Hauptfeind steht im eigenen Land.