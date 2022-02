»Cum-Ex«: Berger soll im April vor Gericht

Wiesbaden. Die Schlüsselfigur im »Cum-Ex«-Skandal, Hanno Berger, soll sich ab April vor dem Landgericht Wiesbaden verantworten. Er befinde sich nach der Auslieferung aus der Schweiz im Verantwortungsbereich der hessischen Justiz, teilte das Landgericht am Freitag in Wiesbaden mit. Die Verhandlungstermine, »wahrscheinlich ab April«, würden noch bekanntgegeben. Berger war am Donnerstag in Konstanz Kriminalbeamten des BKA übergeben worden. (dpa/jW)