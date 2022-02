Streiks am Flughafen Frankfurt

Frankfurt am Main. Am Flughafen Frankfurt wurden am Freitag unter anderem die Bereiche Frachtkontrolle und Flugzeugbewachung bestreikt. Der Ausstand begann um sechs Uhr morgens und sollte 24 Stunden dauern. Verdi mobilisiert in diesen Tagen bundesweit zur dritten Runde der Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen am 1. und 2. März. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde für etwa 25.000 Beschäftigte. Außerdem geht es um gleiche Löhne für gleiche Arbeit, vor allem um Angleichung der Entgelte im Osten. Am Donnerstag war der Luftsicherheitsbereich im Flughafen Köln/Bonn bestreikt worden. (dpa/jW)