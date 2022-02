Bayern: Polizei erschießt Mann

Gunzenhausen. Die Polizei in Bayern hat einen Mann in Mittelfranken erschossen. Der 47jährige soll in der Nacht zu Freitag vor seinem qualmenden Haus Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten mit einem Messer attackiert und später auch Polizisten angegriffen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Pfefferspray habe ihn nicht aufgehalten. Die Beamten schossen daraufhin auf den Mann. Er starb in der Nacht im Krankenhaus. (dpa/jW)