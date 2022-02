Staat ohne Tradition

imago/EST&OST Verhängnis Lenin. Nationalistische Denkmalstürmer stürzen eine Lenin-Statue und nennen es Dekommunisierung. Putin: »Sie wollen Dekommunisierung? Nun, das passt uns ganz gut. Aber wir dürfen nicht auf halbem Weg stehenbleiben. Wir sind bereit, ihnen zu zeigen, was echte Dekommunisierung für die Ukraine bedeutet« (Kriwij Rig, 22.2.2014)

Wir dokumentieren an dieser Stelle in zwei Teilen die im russischen Fernsehen übertragene Ansprache, die Russlands Präsident Wladimir Putin am gestrigen Montag gehalten und an deren Ende er die Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk verkündet hat. Teil zwei erfolgt in der Ausgabe von morgen. (jW)

Die Lage im Donbass ist erneut kritisch und akut geworden. Heute wende ich mich direkt an Sie, nicht nur um das zu bewerten, was geschieht, sondern auch um Sie über die Entscheidungen, die getroffen werden, und mögliche weitere Schritte in diese Richtung zu informieren. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist ein integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Raums. Es sind unsere Freunde und Verwandten, nicht nur Kollegen, Freunde und ehemalige Angehörige, sondern Verwandte und Menschen, die mit uns durch Bluts- und Familienbande verbunden sind.

Die Bewohner der südwestlichen historischen altrussischen Gebiete nennen sich seit langem Russen und orthodoxe Christen. Dies war sowohl vor als auch nach dem 17. Jahrhundert der Fall, als ein Teil dieser Gebiete wieder mit dem russischen Staat vereinigt wurde. Es scheint uns, dass wir im Prinzip alle darüber Bescheid wissen, dass wir über bekannte Tatsachen sprechen. Um jedoch zu verstehen, was heute geschieht, um die Motive für das russische Handeln und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erklären, ist es notwendig, zumindest ein paar Worte über die Geschichte des Themas zu verlieren.

»Wladimir-Iljitsch-Lenin-Ukraine«

Lassen Sie mich also mit der Tatsache beginnen, dass die moderne Ukraine vollständig von Russland geschaffen wurde, genauer gesagt, vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Dieser Prozess begann fast unmittelbar nach der Revolution von 1917, und Lenin und seine Mitstreiter taten dies auf eine sehr grobe Art und Weise mit Russland selbst – durch Abspaltung, indem sie ihm einen Teil seiner eigenen historischen Territorien entrissen. Natürlich hat niemand die Millionen von Menschen, die dort lebten, nach irgend etwas gefragt.

Dann, am Vorabend des Großen Vaterländischen Krieges und danach, hatte Stalin bereits einige Gebiete, die zuvor zu Polen, Rumänien und Ungarn gehört hatten, der UdSSR einverleibt und der Ukraine übergeben. Als eine Art Ausgleich überließ Stalin Polen einen Teil der ursprünglich deutschen Gebiete, und 1954 nahm Chrusch­tschow Russland aus irgendeinem Grund die Krim weg und gab sie der Ukraine. Auf diese Weise entstand das Gebiet der sowjetischen Ukraine.

Aber jetzt möchte ich besonders auf die Anfangszeit der Gründung der UdSSR eingehen. Ich denke, das ist für uns sehr wichtig. Wir werden, wie man sagt, aus der Ferne herangehen müssen. Ich möchte daran erinnern, dass die Bolschewiki nach dem Oktoberumsturz von 1917 und dem anschließenden Bürgerkrieg mit dem Aufbau eines neuen Staatswesens begannen, und dass es zwischen ihnen einige Meinungsverschiedenheiten gab. Stalin, der 1922 die Ämter des Generalsekretärs des Zentralkomitees der RKP (B) und des Volkskommissars für Nationalitäten in Personalunion bekleidete, schlug vor, das Land nach den Grundsätzen der Autonomisierung aufzubauen, das heißt den Republiken – den künftigen administrativ-territorialen Einheiten – weitreichende Befugnisse einzuräumen, wenn sie sich dem Einheitsstaat anschlossen.

Lenin kritisierte diesen Plan und bot den Nationalisten, den »Unabhängigen«, wie er sie damals nannte, Zugeständnisse an. Diese Leninschen Vorstellungen von einer im wesentlichen konföderativen Staatsstruktur und die Losung vom Selbstbestimmungsrecht der Völker bis hin zur Sezession bildeten die Grundlage der sowjetischen Staatlichkeit: Sie wurden zunächst 1922 in der Erklärung über die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und dann, nach Lenins Tod, in der Verfassung der UdSSR von 1924 verankert.

Hier stellen sich sofort viele Fragen. Die erste und eigentlich wichtigste Frage lautet: Warum war es notwendig, den grenzenlos wachsenden nationalistischen Ambitionen in den Randgebieten des ehemaligen Reiches freiweg Rechnung zu tragen? Warum, riesige, oft nicht zusammenhängende Gebiete auf die neu gebildeten und oft willkürlich gebildeten Verwaltungseinheiten – die Unionsrepubliken – zu übertragen? Ich wiederhole: Sie zusammen mit der Bevölkerung des historischen Russlands zu übergeben. Darüber hinaus erhielten diese Verwaltungseinheiten faktisch den Status und die Form nationaler staatlicher Einheiten. Wieder einmal frage ich mich: Warum war es nötig, solch großzügige Geschenke zu machen, von denen die glühendsten Nationalisten vorher nicht einmal geträumt hatten, und den Republiken das Recht einzuräumen, sich ohne jegliche Bedingungen vom Einheitsstaat abzuspalten?

Auf den ersten Blick ergibt das keinen Sinn, es ist verrückt. Aber nur auf den ersten Blick. Es gibt dafür eine Erklärung. Nach der Revolution bestand die Hauptaufgabe der Bolschewiki darin, die Macht um jeden Preis zu erhalten. Dafür haben sie alles getan: unter den erniedrigenden Bedingungen des Brester Vertrages zu einer Zeit, in der sich das kaiserliche Deutschland und seine Verbündeten in einer sehr schwierigen militärischen und wirtschaftlichen Lage befanden und der Ausgang des Ersten Weltkrieges eigentlich vorherbestimmt war, und um alle Forderungen, alle Wünsche der Nationalisten innerhalb des Landes zu erfüllen.

Aus der Sicht des historischen Schicksals Russlands und seiner Völker waren die Leninschen Prinzipien des Staatsaufbaus nicht nur ein Fehler, sondern, wie man sagt, weit schlimmer als ein Fehler. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 wurde dies ganz deutlich.

Natürlich sind die Ereignisse der Vergangenheit nicht zu ändern, aber wir sollten über sie zumindest direkt und ehrlich sprechen, ohne Vorbehalte und ohne politische Färbung. Ich kann nur hinzufügen, dass Erwägungen aktueller politischer Konjunkturen, so effektiv und vorteilhaft sie in einem konkreten Moment auch erscheinen mögen, keinesfalls Grundlage für Prinzipien der Staatlichkeit sein können und dürfen.

Ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber die Situation im Land zu dieser Zeit, am Vorabend des Bürgerkriegs und danach, war unglaublich schwierig und kritisch. Alles, was ich heute sagen möchte, ist, dass es so war. Das ist eine historische Tatsache. Wie ich bereits gesagt habe, führte die bolschewistische Politik zur Entstehung der Sowjetukraine, die auch heute noch zu Recht als »Wladimir-Iljitsch-Lenin-Ukraine« bezeichnet werden kann. Er ist ihr Autor und Architekt. Dies wird durch Archivdokumente vollauf bestätigt, einschließlich Lenins strenger Direktiven für den Donbass, der buchstäblich in die Ukraine hineingepresst wurde.

Und jetzt haben »dankbare Nachkommen« Lenin-Denkmäler in der Ukraine abgerissen. Sie nennen es Dekommunisierung. Sie wollen Dekommunisierung? Nun, das passt uns ganz gut. Aber wir dürfen nicht, wie man so schön sagt, auf halbem Weg stehenbleiben. Wir sind bereit, ihnen zu zeigen, was echte Dekommunisierung für die Ukraine bedeutet.

Stalins Staatsverständnis

Um auf die Geschichte des Themas zurückzukommen, möchte ich wiederholen, dass die UdSSR 1922 auf dem Gebiet des ehemaligen Russischen Reiches gegründet wurde. Aber das Leben selbst zeigte sofort, dass es einfach unmöglich war, ein so großes und komplexes Gebiet zu erhalten oder es nach den vorgeschlagenen amorphen, de facto konföderalen Prinzipien zu regieren. Sie waren völlig losgelöst von der Realität und der historischen Tradition.

Es ist gesetzmäßig, dass der »Rote Terror« und der rasche Übergang zu einer stalinistischen Diktatur, die Vorherrschaft der kommunistischen Ideologie und das Machtmonopol der Kommunistischen Partei, die Verstaatlichung und das Planwirtschaftssystem – das alles in der Tat zu einer bloßen Erklärung, einer Formalität machten. In Wirklichkeit hatten die Unionsrepubliken keinerlei Souveränitätsrechte, sie existierten einfach nicht. In der Praxis wurde ein streng zentralisierter, völlig einheitlicher Staat geschaffen.

Stalin hat faktisch nicht Lenins, sondern seine eigenen Vorstellungen von Staatlichkeit in die Praxis umgesetzt. Aber er nahm keine relevanten Änderungen in den systembestimmenden Dokumenten, in der Verfassung des Landes vor, er revidierte nicht formell die verkündeten Leninschen Prinzipien zum Aufbau der UdSSR. Das schien auch nicht nötig zu sein – alles funktionierte unter dem totalitären Regime, und nach außen hin sah es schön, attraktiv und sogar hochdemokratisch aus.

Und doch ist es schade, dass aus den grundlegenden, formal-juristischen Grundlagen, auf denen unsere Staatlichkeit erbaut wurde, nicht rechtzeitig die abscheulichen, utopischen Phantasien, die von der Revolution inspiriert wurden, aber absolut zerstörerisch für jedes normale Land sind, entfernt wurden. Niemand hat an die Zukunft gedacht, wie es in unserem Land schon oft der Fall war.

Die Führer der Kommunistischen Partei schienen zu glauben, dass es ihnen gelungen sei, ein solides Regierungssystem zu bilden und dass sie die nationale Frage durch ihre Politik endgültig gelöst hätten. Aber Verfälschung, Ersetzung von Begriffen, Manipulation des öffentlichen Bewusstseins und Täuschung sind kostspielig. Der Bazillus des nationalistischen Ehrgeizes war nicht verschwunden, und die erste Mine, die gelegt worden war, um die Immunität des Staates gegen die Ansteckung durch den Nationalismus zu untergraben, wartete nur darauf, zu explodieren. Eine solche Mine war, ich wiederhole, das Recht auf Abspaltung von der UdSSR.

Das Ende der Sowjetunion

Mitte der 1980er Jahre, vor dem Hintergrund wachsender sozioökonomischer Probleme und einer offensichtlichen Krise der Planwirtschaft, spitzte sich die nationale Frage zu, deren Kern nicht irgendwelche Erwartungen und unerfüllten Sehnsüchte der Völker der Union waren, sondern vor allem der wachsende Appetit der lokalen Eliten. Doch anstatt die Situation gründlich zu analysieren und angemessene Maßnahmen, vor allem in der Wirtschaft, sowie eine allmähliche, durchdachte und ausgewogene Umgestaltung des politischen Systems und der Staatsstruktur in Angriff zu nehmen, beschränkte sich die KPdSU-Führung auf plakative Worte zur Wiederherstellung des Leninschen Prinzips der nationalen Selbstbestimmung.

Als sich der Machtkampf in der Kommunistischen Partei selbst entfaltete, begann jede der gegnerischen Seiten, unbedacht nationalistische Gefühle zu stimulieren, zu ermutigen und mit ihnen zu spielen, indem sie ihren potentiellen Anhängern alles versprachen, was sie wünschten. Inmitten des oberflächlichen und populistischen Geredes über Demokratie und eine glänzende Zukunft, die auf der Grundlage einer Markt- oder Planwirtschaft aufgebaut wurde, aber unter den Bedingungen einer realen Verarmung und eines totalen Defizits, dachte niemand in der Regierung an die unvermeidlichen tragischen Folgen für das Land.

Und dann folgten sie dem ausgetretenen Pfad der Befriedigung von Ambitionen nationalistischer Eliten, die in ihren eigenen Parteireihen genährt worden waren, und vergaßen dabei, dass die KPdSU, Gott sei Dank, nicht mehr über solche Instrumente wie Staatsterror und eine Diktatur nach Art Stalins verfügte, um die Macht und das Land selbst zu halten. Und dass sogar die berüchtigte führende Rolle der Partei wie ein Morgennebel vor ihren Augen spurlos verschwunden ist.

Im September 1989 verabschiedete das Plenum des Zentralkomitees der KPdSU ein im wesentlichen schicksalhaftes Dokument über die sogenannte nationale Politik der Partei unter modernen Bedingungen, die KPdSU-Plattform. Sie enthielt die folgenden Bestimmungen: »Die Unionsrepubliken haben alle Rechte, die ihrem Status als souveräne sozialistische Staaten entsprechen.« Ein weiterer Punkt: »Die obersten Vertretungsorgane der Unionsrepubliken können gegen die Verfügungen und Anordnungen der Unionsregierung in ihrem Hoheitsgebiet Einspruch erheben und sie aussetzen.« Und schließlich: »Jede Unionsrepublik hat ihre eigene Staatsbürgerschaft, die für alle ihre Einwohner gilt.«

War es nicht offensichtlich, wozu solche Formulierungen und Entscheidungen führen würden? Dies ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort, um Fragen des Staats- oder Verfassungsrechts zu erörtern und den Begriff der Staatsbürgerschaft zu definieren. Dennoch stellt sich die Frage: Warum musste das Land unter diesen ohnehin schon schwierigen Umständen noch weiter erschüttert werden? Tatsache bleibt aber Tatsache.

Schon zwei Jahre vor dem Zusammenbruch der UdSSR war ihr Schicksal praktisch besiegelt. Jetzt waren es die Radikalen und Nationalisten, auch und vor allem in der Ukraine, die für sich Unabhängigkeit reklamierten. Der Zusammenbruch unseres vereinigten Landes wurde durch historische, strategische Fehler der bolschewistischen Führer, der Führung der KPdSU, verursacht, die zu verschiedenen Zeiten beim Staatsaufbau, in der Wirtschafts- und Nationalpolitik gemacht wurden. Sie haben den Zusammenbruch des historischen Russlands, der UdSSR, auf dem Gewissen.

Großzügige Hilfe, schwacher Staat

Trotz all dieser Ungerechtigkeiten, des Betrugs und des regelrechten Raubes an Russland hat unser Volk, gerade das Volk, die neuen geopolitischen Realitäten, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR entstanden sind, erkannt und die neuen unabhängigen Staaten anerkannt. Und nicht nur das – Russland selbst, das sich zu dieser Zeit in einer sehr schwierigen Lage befand, half seinen GUS-Partnern, einschließlich seiner ukrainischen Kollegen, von denen bereits zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung zahlreiche Ersuchen um materielle Unterstützung eingingen. Und unser Land hat diese Unterstützung unter Wahrung der Würde und Souveränität der Ukraine geleistet.

Nach Expertenschätzungen, die durch eine einfache Berechnung unserer Energiepreise, des Volumens der Vorzugskredite und der Wirtschafts- und Handelspräferenzen, die Russland der Ukraine gewährt hat, bestätigt werden, belief sich der Gesamtnutzen für den ukrainischen Haushalt zwischen 1991 und 2013 auf etwa 250 Milliarden Dollar.

Im Gegenzug sollten die neuen unabhängigen Staaten einen Teil ihrer sowjetischen Auslandsguthaben abgeben, und im Dezember 1994 wurden entsprechende Vereinbarungen mit der Ukraine getroffen. Kiew ratifizierte diese Abkommen jedoch nicht und weigerte sich später einfach, sie umzusetzen, und erhob Anspruch auf den Diamantenfonds, die Goldreserven sowie auf Immobilien und andere ehemalige sowjetische Vermögenswerte im Ausland.

Doch trotz der bekannten Probleme hat Russland immer offen, ehrlich und – ich wiederhole – unter Wahrung seiner Interessen mit der Ukraine zusammengearbeitet, und unsere Beziehungen haben sich in einer Vielzahl von Bereichen entwickelt. So betrug der bilaterale Handelsumsatz im Jahr 2011 mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Volumen des ukrainischen Handels mit allen Ländern der Europäischen Union im Jahr 2019, das heißt noch vor der Pandemie, unter dieser Summe lag.

Gleichzeitig fiel auf, dass die ukrainische Regierung es vorzog, so zu handeln, dass sie in ihren Beziehungen zu Russland alle Rechte und Vorteile hat, aber keine Verpflichtungen einging. Anstelle von Partnerschaft entwickelte sich eine Abhängigkeit, die bei den offiziellen Stellen in Kiew zuweilen einen völlig unzeremoniellen Charakter annahm. Es genügt, sich an die ständige Erpressung im Bereich des Energietransits und den banalen Diebstahl von Gas zu erinnern. Ich sollte hinzufügen, dass Kiew versuchte, den Dialog mit Russland als Vorwand zu nutzen, um mit dem Westen zu verhandeln, ihn durch Annäherung an Moskau zu erpressen und Vorteile für sich zu gewinnen: Andernfalls würde der russische Einfluss in der Ukraine wachsen.

Gleichzeitig begannen die ukrainischen Behörden von Anfang an, ihre Staatlichkeit auf der Leugnung all dessen aufzubauen, was uns verbindet, sie versuchten, das Bewusstsein und das historische Gedächtnis von Millionen von Menschen, ganzer Generationen, die in der Ukraine leben, zu entstellen. Es überrascht nicht, dass die ukrainische Gesellschaft mit dem Aufkommen eines extremen Nationalismus konfrontiert wurde, der schnell die Form von aggressiver Russophobie und Neonazismus annahm. Daher die Beteiligung ukrainischer Nationalisten und Neonazis an Terrorbanden im Nordkaukasus und die immer lauter werdenden territorialen Forderungen gegenüber Russland. Externe Kräfte, die ein umfangreiches Netz von NGOs und Sonderdiensten nutzten, um ihre Klientel in der Ukraine zu pflegen und ihre Vertreter an die Macht zu bringen, spielten ebenfalls eine Rolle.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es in der Ukraine nie eine stabile Tradition echter Staatlichkeit gegeben hat. Seit 1991 folgt sie dem Weg des mechanischen Kopierens fremder Modelle, losgelöst von der Geschichte und den ukrainischen Realitäten. Die politischen Institutionen des Staates wurden ständig umgestaltet, um den sich rasch bildenden Clans mit ihren eigenen egoistischen Interessen zu dienen, die nichts mit den Interessen der ukrainischen Bevölkerung zu tun haben. Die Entscheidung der ukrainischen Oligarchenmacht für die sogenannte prowestliche Zivilisation diente und dient nicht dazu, bessere Bedingungen für das Wohlergehen des Volkes zu schaffen, sondern dazu, die geopolitischen Rivalen Russlands zu begünstigen, um die den Ukrainern gestohlenen und von den Oligarchen auf Konten westlicher Banken gebunkerten Milliarden von Dollar zu behalten.

Einige industrielle Finanzgruppen, die Parteien und Politiker, die sie übernommen haben, stützten sich zunächst auf Nationalisten und Radikale. Andere gaben Lippenbekenntnisse über gute Beziehungen zu Russland und zur kulturellen und sprachlichen Vielfalt ab und kamen mit den Stimmen von Bürgern an die Macht, die solche Bestrebungen von ganzem Herzen unterstützten, darunter Millionen im Südosten der Ukraine. Doch sobald sie im Amt waren, verrieten sie sofort ihre Wähler, ließen ihre Wahlversprechen fallen und setzten eine Politik auf Geheiß der Radikalen um, wobei sie manchmal ihre ehemaligen Verbündeten verfolgten – jene Organisationen der Zivilgesellschaft, die für Zweisprachigkeit und Zusammenarbeit mit Russland eintraten. Sie machten sich die Tatsache zunutze, dass die Menschen, die sie unterstützten, in der Regel gesetzestreu und gemäßigt in ihren Ansichten waren und daran gewöhnt, den Behörden zu vertrauen.

Die Radikalen wiederum wurden unverschämt, und ihr Unmut wuchs von Jahr zu Jahr. Es fiel ihnen leicht, einer schwachen Regierung, die selbst mit dem Virus des Nationalismus und der Korruption infiziert war, immer wieder ihren Willen aufzuzwingen. In der Ukraine gibt es keine dauerhafte Staatlichkeit, und die politischen Wahlverfahren dienen nur als Deckmantel, als Schirm für die Umverteilung von Macht und Eigentum unter den verschiedenen Oligarchenclans.

Staatsstreich 2014

Die Korruption, die zweifellos für viele Länder, auch für Russland, eine Herausforderung und ein Problem darstellt, hat in der Ukraine einen ganz besonderen Charakter angenommen. Sie hat die ukrainische Staatlichkeit, das gesamte System, alle Zweige der Macht buchstäblich durchdrungen und zerfressen. Radikale nutzten die berechtigte Unzufriedenheit der Menschen aus, übernahmen den Protest und führten den Maidan 2014 zu einem Staatsstreich. Dabei erhielten sie direkte Unterstützung aus dem Ausland. Die materielle Unterstützung des sogenannten Protestcamps auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew durch die US-Botschaft betrug Berichten zufolge eine Million US-Dollar pro Tag. Weitere sehr hohe Beträge wurden dreist direkt auf die Bankkonten der Oppositionsführer überwiesen. Dabei sprechen wir von mehreren zehn Millionen Dollar. Und wieviel haben die Verletzten, die Familien derjenigen, die bei den Zusammenstößen auf den Straßen und Plätzen von Kiew und anderen Städten ums Leben gekommen sind, am Ende erhalten? Es ist besser, nicht danach zu fragen.

Die Radikalen, die die Macht ergriffen hatten, organisierten eine Verfolgung, einen regelrechten Terror gegen diejenigen, die sich gegen verfassungsfeindliche Maßnahmen aussprachen. Politiker, Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wurden verspottet und öffentlich gedemütigt. Die ukrainischen Städte wurden von einer Welle von Pogromen und Gewalt überrollt. Die schreckliche Tragödie in Odessa, bei der friedliche Demonstranten im Gewerkschaftshaus brutal ermordet wurden und bei lebendigem Leib verbrannten, lässt einen erschaudern. Die Verbrecher, die diese Greueltaten begangen haben, sind nicht bestraft worden, niemand sucht nach ihnen. Aber wir kennen ihre Namen, und wir werden alles tun, um sie zu bestrafen, zu finden und vor Gericht zu stellen.

Der Maidan hat die Ukraine der Demokratie und dem Fortschritt nicht nähergebracht. Mit dem Staatsstreich stießen die Nationalisten und die sie unterstützenden politischen Kräfte die Ukraine in den Abgrund des Bürgerkriegs. Acht Jahre nach diesen Ereignissen ist das Land geteilt. Die Ukraine befindet sich in einer akuten sozioökonomischen Krise.

Nach Angaben internationaler Organisationen waren 2019 fast sechs Millionen Ukrainer, ich betone, etwa 15 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, gezwungen, auf der Suche nach Arbeit ins Ausland zu gehen. In der Regel handelt es sich dabei um Gelegenheitsjobs mit geringer Qualifikation. Auch die folgende Tatsache ist bezeichnend: Seit 2020 haben mehr als 60.000 Ärzte und anderes Gesundheitspersonal das Land im Zusammenhang mit der Pandemie verlassen. Seit 2014 sind die Wassertarife um fast ein Drittel, die Strompreise um ein Vielfaches und die Gaspreise für Haushalte um ein Dutzendfaches gestiegen. Viele Menschen haben einfach nicht das Geld, um die Nebenkosten zu bezahlen; sie kämpfen buchstäblich ums Überleben.

Warum passiert das alles? Die Antwort liegt auf der Hand: Weil die Mitgift, die nicht nur aus der Sowjetära, sondern auch aus dem Russischen Reich stammt, vergeudet und versenkt wurde. Zehn- und Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die den Menschen ein stabiles Einkommen boten und Steuern in die Staatskasse brachten, gingen verloren. Industrien wie der Maschinen-, Instrumenten-, Elektronik-, Schiffs- und Flugzeugbau, auf die nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte Sowjetunion stolz war, sind entweder am Boden oder ganz zerstört.

Im Jahr 2021 wurde die Schwarzmeerwerft in Mikolajiw, in der zu Zeiten Katharinas der Großen die ersten Schiffe gebaut worden waren, liquidiert. Der berühmte Antonow-Konzern hat seit 2016 kein einziges Flugzeug mehr produziert, und das auf die Herstellung von Raketen- und Raumfahrtausrüstung spezialisierte Juschmasch-Werk steht ebenso wie das Stahlwerk Krementschuk kurz vor dem Bankrott. Diese traurige Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das von der gesamten Sowjetunion gebaute Gastransportsystem ist so marode, dass sein Betrieb mit großen Risiken und Umweltkosten verbunden ist.

Es läuft darauf hinaus, dass der Zusammenbruch der ukrainischen Wirtschaft mit einer regelrechten Ausplünderung der Bürger einhergeht, während die Ukraine selbst einfach unter Fremdverwaltung gestellt wird. Dies geschieht nicht nur auf Anweisung westlicher Hauptstädte, sondern auch vor Ort durch ein ganzes Netz ausländischer Berater, NGOs und anderer Institutionen, die in der Ukraine eingesetzt werden. Sie haben direkten Einfluss auf alle wichtigen Personalentscheidungen, auf alle Zweige und Ebenen der Regierung, von der Zentralregierung bis zu den Kommunen, auf die wichtigsten staatlichen Unternehmen und Konzerne, darunter Naftogas, Ukrenergo, die Ukrainische Eisenbahn, Ukroboronprom, Ukrposta und die ukrainische Seehafenverwaltung.

In der Ukraine gibt es einfach kein unabhängiges Gericht. Auf Ersuchen des Westens haben die Kiewer Behörden Vertretern internationaler Organisationen das vorrangige Recht eingeräumt, Mitglieder der höchsten Justizorgane – des Justizrats und der Richterqualifikationskommission – auszuwählen.

Darüber hinaus kontrolliert die US-Botschaft direkt die Nationale Agentur für Korruptionsprävention, das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung, die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung und den Obersten Antikorruptionsgerichtshof. All dies geschieht unter dem plausiblen Vorwand, die Korruptionsbekämpfung effektiver zu gestalten. Aber wo sind die Ergebnisse? Die Korruption stand und steht in voller Blüte.