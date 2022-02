Wer Wind sät ...

REUTERS NATO-Militärkonvoi auf dem Weg nach Jugoslawien im Februar 1999

Bis zur letzten Minute hatte die russische Regierung im März 1999 versucht, die NATO vom Überfall auf Jugoslawien abzuhalten. Vergeblich. Die USA wähnten sich auf dem Höhepunkt ihrer globalen Macht, sahen Russland am Boden und im Zerfall, nicht anders die europäischen Vasallen. Washington ließ dem damaligen russischen Ministerpräsidenten Jewgeni Primakow, der auf dem Weg zum Staatsbesuch in den USA war, per Anruf im Flugzeug mitteilen, während seines Aufenthaltes werde die Bombardierung Belgrads beginnen. Primakow kehrte über dem Atlantik um. Prompt kam es im Verlauf des Angriffskrieges zu einer Konfrontation zwischen NATO und russischen Truppen, nur durch Zufall nicht zum Schusswechsel.

Der Jugoslawien-Krieg war ein historischer Einschnitt. Die NATO hatte bis dahin schon bei der Zerschlagung der sozialistischen Föderation bewaffnete Nachhilfe geleistet – Moskau sah das mit Recht als ein Modell, das auch für Russland vorgesehen war. 1999 aber wurde klar: Die Wertegemeinschaft war bereit, jederzeit aufs Völkerrecht und die eigenen Verfassungen zu pfeifen, wenn es galt, einen unbotmäßigen Staat – in diesem Fall Serbien – zu zerschlagen. Die NATO forcierte in den Folgejahren dschihadistischen Terror im Süden Russlands und führte einen illegalen Krieg nach dem anderen. Die Terrorgruppen in Syrien wurden zu einer Gefahr auch für Russland, das 2015 eingriff und dem Westen eine erste Niederlage beibrachte. Wenn Olaf Scholz bei seinem Besuch in Moskau behauptete, für seine Generation sei Krieg in Europa »undenkbar« geworden, bedeutete das: Für ihn ist angesichts der Lüge genau der Teil seiner Politik. Dasselbe gilt für die deutsche Außenministerin, die am Donnerstag die russische Militäroperation in der Ukraine »beispiellos« nannte.

Kriegsanlässe und Kriegsgründe sind zwei verschiedene Dinge. Für die russische Militäraktion stimmen sie aber überein: Am 17. Februar begann die ukrainische Artillerie, die seit acht Jahren Wohngebiete im Donbass beschießt, die Kanonade auf erheblich entferntere Viertel auszudehnen. Diese Ausweitung war ohne USA und NATO in der Tat undenkbar. Scholz ist, lässt sich seither sagen, ein loyales Mitglied jener Mörderbande. Den allgemeinen Grund für diese Aktion Moskaus haben NATO und EU mit ihrer antirussischen Politik seit 1999 gelegt, sie haben Wind gesät und ernten nun einen Sturm.

Krieg ist nie gut. Abwehr von Massenmord ist aber nicht nur elementare Pflicht, sondern hat auch das Recht auf ihrer Seite. Hinzu kommt: Kiew, das den Nazikollaborateur Bandera als Nationalhelden feiert, droht mit Atomwaffen und Raketen – und es hat das Know-how dafür. Ihrem Umfang nach zielt die russische Operation nicht auf die gesamte Ukraine. Wenn sie deren militärische Führung lahmlegt, ist für den Frieden in Europa möglicherweise alles gewonnen. Denn die Alternative ist ein Krieg gegen die Atommacht Russland.