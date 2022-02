Fall Albrecht: Waffen bei Festnahme gefunden

Frankfurt am Main. Bei der Festnahme des Bundeswehr-Offiziers und mutmaßlichen Rechtsterroristen Franco Albrecht vor knapp zwei Wochen sind 23 Abzeichen mit Hakenkreuzen und diverse Waffen beschlagnahmt worden. Das gab der Vorsitzende Richter Christoph Koller am Donnerstag zu Beginn der Verhandlung gegen den Mann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main bekannt. Albrecht muss sich dort wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Anschläge auf Politiker geplant zu haben. Sichergestellt worden seien auch sieben Hieb- und Stichwaffen, darunter Macheten sowie 21 Mobiltelefone, mehr als 50 ungenutzte Prepaid-Karten und ein gefälschter Impfausweis. Unmittelbar nach der Festnahme am 13. Februar sprachen die Behörden lediglich von »Gegenständen«, die als Beweismittel in Betracht kämen. (dpa/jW)