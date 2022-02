Nachschlag: Entpolitisierter Pazifismus

Andreas Arnold/dpa Teilnehmer des Ostermarschs am 5. April 2021 in Frankfurt am Main

Warum ist von der Friedensbewegung derzeit so wenig zu hören? Angesichts der sich zuspitzenden Entwicklung rund um den Donbass eine durchaus relevante Fragestellung, der sich der Deutschlandfunk in seiner Sendung »Tag für Tag« widmete. Interviewt wurde die Theologin und Pädagogin Karen Hinrichs, die das Friedens­institut der Evangelischen Hochschule Freiburg leitet, seit 40 Jahren in der Friedensbewegung »irgendwie aktiv«. Deren Antworten verbleiben dabei jedoch völlig phrasenhaft, beispielsweise wenn sie erklärt, für eine starke Friedensbewegung benötige es eine »gewisse Dringlichkeit« sowie die »Hoffnung, dass sich etwas ändert durch das Engagement«. Letztlich zeigt das Gespräch ganz gut, warum die Friedensbewegung derzeit so schwach ist: Über einen völlig entpolitisierten Pazifismus geht es bei vielen ihrer Akteure nicht hinaus. Das geht bisweilen so weit, dass sie mit NATO-Freunden kuscheln. Bleibt zu hoffen, dass die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung neuen Aufwind geben. (fres)