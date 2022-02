Zur Kolonie degradiert

The Ukrainian Ground Forces/REUTERS Die NATO ist längst da, auch ohne Mitgliedschaft der Ukraine. Ein Ausbilder der US-Army demonstriert ukrainischen Soldaten den Umgang mit einem Granatwerfer mit bunkerbrechender Munition, Lwiw, 30. Januar 2022

Wir dokumentieren an dieser Stelle in zwei Teilen die im russischen Fernsehen übertragene Ansprache, die Präsident Wladimir Putin am Montag gehalten und an deren Ende er die Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk verkündet hat. Teil eins erschien in der Ausgabe vom gestrigen Mittwoch. (jW)

Ist den Ukrainern klar, dass ihr Land nicht einmal unter einem politischen und wirtschaftlichen Protektorat steht, sondern zu einer Kolonie mit einem Marionettenregime degradiert wurde? Die Privatisierung des Staates hat dazu geführt, dass die Regierung, die sich selbst als »Macht der Patrioten« bezeichnet, ihren nationalen Charakter verloren hat und konsequent den Weg zur völligen Entsouveränisierung des Landes geht.

Der Kurs der Derussifizierung und Zwangsassimilierung geht weiter. Die Werchowna Rada erlässt unaufhörlich mehr und mehr diskriminierende Gesetze, und ein Gesetz über die sogenannten eingeborenen Völker ist bereits in Kraft. Menschen, die sich als Russen verstehen und ihre Identität, ihre Sprache und ihre Kultur bewahren möchten, haben die klare Botschaft erhalten, dass sie in der Ukraine Fremde sind.

Die Gesetze über das Bildungswesen und das Funktionieren der ukrainischen Sprache als Staatssprache haben das Russische aus den Schulen, aus allen öffentlichen Bereichen, bis hin zu den normalen Geschäften, verbannt. Das Gesetz über die sogenannte Lustration, die »Säuberung« der Macht, hat es ermöglicht, unerwünschte Beamte zu beseitigen.

Es werden Gesetze hervorgebracht, die den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden Möglichkeiten zur rigorosen Unterdrückung der Meinungsfreiheit sowie zur Verfolgung der Opposition geben. Die traurige Praxis einseitiger illegitimer Sanktionen gegen andere Staaten, ausländische natürliche und juristische Personen ist weltweit bekannt. Die Ukraine hat ihre westlichen Handlanger übertrumpft und ein solches Instrument wie Sanktionen gegen ihre eigenen Bürger, Unternehmen, Fernsehsender, andere Medien und sogar Parlamentsmitglieder erfunden.

Kiew bereitet sich weiterhin auf die Verfolgung der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats vor. Und dies ist keine emotionale Einschätzung, sondern konkrete Entscheidungen und Dokumente belegen dies. Die ukrainischen Behörden haben die Tragödie der Kirchenspaltung auf zynische Weise zu einem Instrument der Staatspolitik gemacht. Die derzeitige Führung des Landes reagiert nicht auf die Bitten der Bürger der Ukraine, die Gesetze aufzuheben, die die Rechte der Gläubigen verletzen. Außerdem wurden in der Rada neue Gesetzesentwürfe gegen den Klerus und Millionen von Gemeindemitgliedern der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats eingebracht.

Ich werde gesondert über die Krim sprechen. Die Menschen auf der Halbinsel haben ihre freie Wahl getroffen – sie wollen zu Russland gehören. Die Behörden in Kiew haben diesem klaren und eindeutigen Willen des Volkes nichts entgegenzusetzen und setzen daher auf aggressive Aktionen, auf die Aktivierung extremistischer Zellen, einschließlich radikal-islamischer Organisationen, auf die Entsendung subversiver Gruppen, um Terroranschläge auf kritische Infrastruktureinrichtungen zu verüben und russische Bürger zu entführen. Wir haben direkte Beweise dafür, dass solche aggressiven Aktionen mit der Unterstützung ausländischer Spezialdienste durchgeführt werden.

Militärische Konfrontation

Im März 2021 hat die Ukraine eine neue Militärstrategie verabschiedet. Dieses Dokument ist fast ausschließlich der Konfrontation mit Russland gewidmet und zielt darauf ab, ausländische Staaten in einen Konflikt mit unserem Land zu ziehen. In der Strategie wird vorgeschlagen, auf der Krim und im Donbass eine Art terroristischen Untergrund zu organisieren. Sie umreißt auch die Konturen des zu erwartenden Krieges, der nach Ansicht der heutigen Strategen in Kiew – ich zitiere – »mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft zu für die Ukraine günstigen Bedingungen« enden soll. Und auch, wie es Kiew heute ausdrückt – und ich zitiere auch hier, hören Sie bitte genau hin – »mit der militärischen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in der geopolitischen Konfrontation mit der Russischen Föderation«. Im Grunde genommen ist dies nichts anderes als die Vorbereitung einer militärischen Aktion gegen unser Land, gegen Russland.

Wir wissen auch, dass es bereits Äußerungen gegeben hat, dass die Ukraine ihre eigenen Atomwaffen entwickeln wird, und das ist keine leere Angeberei. Die Ukraine verfügt über sowjetische Nukleartechnologie und die Mittel zum Einsatz solcher Waffen, darunter Flugzeuge und »Totschka-U«-Raketen, ebenfalls sowjetischer Bauart, mit einer Reichweite von mehr als 100 Kilometern. Und sie werden noch mehr herstellen, das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt einige Vorarbeiten aus der Sowjetzeit. Daher wird es für die Ukraine viel einfacher sein, taktische Atomwaffen zu erwerben, als für einige andere Staaten, die solche Waffen tatsächlich entwickeln, insbesondere für den Fall technologischer Unterstützung aus dem Ausland. Und auch das sollten wir nicht ausschließen.

Mit dem Auftauchen von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine wird sich die Lage in der Welt, in Europa, insbesondere für uns, für Russland, dramatisch ändern. Wir müssen auf diese reale Gefahr reagieren, insbesondere darauf, dass westliche Schirmherren das Auftauchen solcher Waffen in der Ukraine erleichtern könnten, um eine weitere Bedrohung für unser Land zu schaffen. Wir können sehen, wie hartnäckig das militärische Aufpumpen des Kiewer Regimes durchgeführt wird. Allein die Vereinigten Staaten haben seit 2014 Milliarden von Dollar für diesen Zweck bereitgestellt, darunter Waffen, Ausrüstung und Spezialtraining. In den letzten Monaten sind ständig westliche Waffen in die Ukraine geflossen, demonstrativ und vor den Augen der ganzen Welt. Die Aktivitäten der ukrainischen Streitkräfte und Sicherheitsdienste werden von ausländischen Beratern geleitet, dessen sind wir uns sehr wohl bewusst.

In den letzten Jahren haben sich Militärkontingente aus NATO-Ländern unter dem Vorwand von Übungen fast ununterbrochen auf ukrainischem Gebiet aufgehalten. Das Kommando- und Kontrollsystem der ukrainischen Truppen ist bereits in die NATO-Truppen integriert. Dies bedeutet, dass das Kommando über die ukrainischen Streitkräfte, auch über einzelne Einheiten und Untereinheiten, direkt vom NATO-Hauptquartier ausgeübt werden kann.

Die USA und die NATO haben damit begonnen, das Gebiet der Ukraine schamlos als Schauplatz potentieller Feindseligkeiten auszubauen. Die regelmäßigen gemeinsamen Übungen sind eindeutig antirussisch ausgerichtet. Allein im letzten Jahr waren mehr als 23.000 Soldaten und mehr als tausend Ausrüstungsgegenstände daran beteiligt. Es wurde bereits ein Gesetz verabschiedet, das es den Streitkräften anderer Staaten erlaubt, 2022 in die Ukraine einzureisen, um an multinationalen Übungen teilzunehmen. Es ist klar, dass wir in erster Linie über die NATO-Truppen sprechen. Für dieses Jahr sind mindestens zehn solcher gemeinsamen Manöver geplant.

Es liegt auf der Hand, dass solche Ereignisse als Deckmantel für die rasche Aufrüstung des NATO-Militärverbands in der Ukraine dienen. Dies gilt um so mehr, als das mit Hilfe der Amerikaner ausgebaute Netz von Flugplätzen – Borispol, Iwano-Frankowsk, Tschugujew, Odessa usw. – die Verlegung von Militäreinheiten in kürzester Zeit gewährleisten kann. Der ukrainische Luftraum ist offen für Flüge von strategischen und Aufklärungsflugzeugen der USA sowie von Drohnen, die zur Überwachung des russischen Territoriums eingesetzt werden.

Ich sollte noch hinzufügen, dass das von den Amerikanern gebaute maritime Operations­zentrum in Otschakow den Einsatz von NATO-Schiffen ermöglicht, einschließlich des Einsatzes von Präzisionswaffen gegen die russische Schwarzmeerflotte und unsere Infrastruktur entlang der gesamten Schwarzmeerküste. Die USA beabsichtigten einst, ähnliche Einrichtungen auf der Krim zu errichten, doch die Krimbewohner und die Einwohner von Sewastopol vereitelten diese Pläne. Daran werden wir uns immer erinnern.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Artikel 17 der ukrainischen Verfassung die Einrichtung ausländischer Militärstützpunkte auf dem ukrainischen Staatsgebiet nicht zulässt. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nur eine Konvention ist, die leicht umgangen werden kann. Die NATO-Staaten haben Ausbildungsmissionen in die Ukraine entsandt. Es handelt sich in der Tat bereits um ausländische Militärstützpunkte. Nennen Sie die Basis einfach »Mission« und fertig.

Gleiche Sicherheit

Kiew hat seit langem einen strategischen Kurs in Richtung NATO-Beitritt proklamiert. Ja, natürlich hat jedes Land das Recht, sein eigenes Sicherheitssystem zu wählen und Militärbündnisse zu schließen. Doch es gibt ein »Aber«. In internationalen Dokumenten ist ausdrücklich der Grundsatz der gleichen und unteilbaren Sicherheit verankert, der bekanntlich die Verpflichtung beinhaltet, die eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten zu stärken. Ich kann hier auf die 1999 in Istanbul verabschiedete OSZE-Charta für europäische Sicherheit und die OSZE-Erklärung von Astana 2010 verweisen. Mit anderen Worten: Die Wahl der Sicherheit darf keine Bedrohung für andere Staaten darstellen, und der Beitritt der Ukraine zur NATO ist eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands.

Ich erinnere daran, dass die USA im April 2008 auf dem Bukarester Gipfel des Nordatlantischen Bündnisses die Entscheidung durchsetzten, dass die Ukraine und übrigens auch Georgien Mitglieder der NATO werden. Viele europäische Verbündete der USA waren sich aller Risiken einer solchen Perspektive bewusst, mussten sich aber dem Willen ihres Seniorpartners beugen. Die Amerikaner haben sie einfach dazu benutzt, eine eindeutig antirussische Politik zu verfolgen.

Eine Reihe von Mitgliedstaaten steht einem NATO-Beitritt der Ukraine immer noch sehr skeptisch gegenüber. Gleichzeitig erhalten wir aus einigen europäischen Hauptstädten die Botschaft: »Worüber macht ihr euch Sorgen? Es wird nicht buchstäblich morgen passieren«. In der Tat sagen unsere amerikanischen Partner das gleiche. Wir sagen, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Was ändert sich dadurch in der historischen Perspektive? Im Grunde genommen nichts.

Außerdem kennen wir den Standpunkt und die Worte der Führung der Vereinigten Staaten, dass die aktiven Feindseligkeiten in der Ostukraine die Möglichkeit eines NATO-Beitritts dieses Landes nicht ausschließen, wenn es die Kriterien des Nordatlantischen Bündnisses erfüllen und die Korruption besiegen kann. Dennoch versuchen sie immer wieder, uns davon zu überzeugen, dass die NATO ein friedliebendes und rein defensives Bündnis ist. Sie sagen, dass es keine Bedrohung für Russland gibt.

Westliche Russland-Politik

Als 1990 die Frage der deutschen Wiedervereinigung erörtert wurde, wurde der sowjetischen Führung von den Vereinigten Staaten zugesagt, dass die Zuständigkeit und die militärische Präsenz der NATO nicht einen Zentimeter nach Osten ausgedehnt werden würden. Und dass die deutsche Wiedervereinigung nicht zu einer Ausweitung der militärischen Organisation der NATO nach Osten führen würde. Dies ist ein Zitat.

Sie haben geredet und mündliche Zusicherungen gegeben, die sich als Lippenbekenntnisse herausgestellt haben. Später wurde uns versichert, dass die NATO-Mitgliedschaft der mittel- und osteuropäischen Länder die Beziehungen zu Moskau nur verbessern, diese Länder von ihren Ängsten vor einem schwierigen historischen Erbe befreien und sogar einen Gürtel russlandfreundlicher Staaten schaffen würde.

Das Gegenteil ist eingetreten. Die Behörden einiger osteuropäischer Länder, die mit ihrer Russophobie hausieren gingen, brachten ihre Komplexe und Stereotype über die russische Bedrohung in das Bündnis ein und bestanden auf dem Aufbau kollektiver Verteidigungsfähigkeiten, die in erster Linie gegen Russland eingesetzt werden sollten. Und dies geschah in den 1990er und frühen 2000er Jahren, als sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen dank der Offenheit und unseres guten Willens auf einem hohen Niveau befanden.

Russland hat alle seine Verpflichtungen erfüllt, einschließlich des Truppenabzugs aus Deutschland und aus den mittel- und osteuropäischen Staaten, und damit einen großen Beitrag zur Überwindung des Erbes des Kalten Krieges geleistet. Wir haben immer wieder verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit angeboten, auch im NATO-Russland-Rat und in der OSZE.

Außerdem werde ich jetzt etwas sagen, was ich noch nie öffentlich gesagt habe. Im Jahr 2000, als der scheidende US-Präsident Bill Clinton Moskau besuchte, fragte ich ihn: »Was würde Amerika davon halten, Russland in die NATO aufzunehmen?« Ich werde nicht alle Einzelheiten dieses Gesprächs preisgeben, aber die Reaktion auf meine Frage sah nach außen hin, sagen wir, sehr zurückhaltend aus, und wie die Amerikaner tatsächlich auf diese Möglichkeit reagierten, sieht man an ihren praktischen Schritten gegenüber unserem Land. Dazu gehören die offene Unterstützung von Terroristen im Nordkaukasus, eine ablehnende Haltung gegenüber unseren Forderungen und Sicherheitsbedenken im Bereich der NATO-Erweiterung, der Ausstieg aus dem ABM-Vertrag und so weiter. Da fragt man sich: Warum, wozu das alles? Gut, sie wollen uns nicht als Freund und Verbündeten sehen, aber warum sollten sie einen Feind aus uns machen?

Es liegt nicht an unserem politischen Regime und nicht an irgendetwas anderem. Sie können ganz einfach ein so großes unabhängiges Land wie Russland nicht gebrauchen. Das ist die Antwort auf alle Fragen. Das ist der Ursprung der traditionellen amerikanischen Russland-Politik. Daher auch die Einstellung zu allen unseren Sicherheitsvorschlägen.

Heute genügt ein Blick auf die Landkarte, um zu sehen, wie die westlichen Staaten ihr Versprechen, der NATO den Vormarsch nach Osten zu verwehren, »eingehalten« haben. Schlichtweg Betrug. Wir haben fünf Erweiterungswellen der NATO erlebt. Polen, die Tschechische Republik und Ungarn im Jahr 1999, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien im Jahr 2004, Albanien und Kroatien im Jahr 2009, Montenegro im Jahr 2017 und Nordmazedonien im Jahr 2020. Infolgedessen sind das Bündnis und seine militärische Infrastruktur direkt an die Grenzen Russlands gerückt. Das hat sich sehr negativ auf das gesamte System der internationalen Beziehungen ausgewirkt und zu einem Verlust des gegenseitigen Vertrauens geführt.

Die Lage verschlechtert sich weiter, auch im strategischen Bereich. So werden beispielsweise in Rumänien und Polen im Rahmen des US-Projekts zur globalen Raketenabwehr Stellungen für Raketenabwehrraketen eingerichtet. Es ist bekannt, dass die dort stationierten Raketenabschussrampen für »Tomahawk«-Marschflugkörper – offensive Angriffssysteme – verwendet werden können.

Darüber hinaus entwickeln die Vereinigten Staaten eine universelle Standard-6-Rakete, die nicht nur der Luft- und Raketenabwehr dient, sondern auch Bodenziele treffen kann. Mit anderen Worten: Das vermeintlich defensive US-Raketenabwehrsystem wird ausgebaut, und es entstehen neue offensive Fähigkeiten.

NATO-Beitritt der Ukraine

Die uns vorliegenden Informationen geben uns allen Grund zu der Annahme, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO und die anschließende Stationierung von Einrichtungen des Nordatlantikbündnisses in der Ukraine ausgemachte Sache sind und nur eine Frage der Zeit. Uns ist klar, dass in einem solchen Szenario die militärische Bedrohung Russlands um ein Vielfaches zunehmen wird. Und ich weise besonders darauf hin, dass die Gefahr eines Überraschungsangriffs auf unser Land um ein Vielfaches steigen wird.

Lassen Sie mich erklären, dass die amerikanischen strategischen Planungsdokumente die Möglichkeit eines sogenannten Präventivschlags gegen feindliche Raketensysteme vorsehen. Und wir wissen auch, wer der Hauptgegner der Vereinigten Staaten und der NATO ist. Es ist Russland. In den NATO-Dokumenten wird unser Land offiziell direkt zur Hauptbedrohung der euro-atlantischen Sicherheit erklärt. Und die Ukraine wird als Sprungbrett für einen solchen Schlag dienen. Wenn unsere Vorfahren davon gehört hätten, hätten sie es wahrscheinlich nicht geglaubt. Und wir wollen es bis heute nicht glauben, aber es ist wahr. Ich möchte, dass dies sowohl in Russland als auch in der Ukraine verstanden wird.

Viele ukrainische Flugplätze liegen in der Nähe unserer Grenzen. Die hier stationierten taktischen NATO-Flugzeuge, einschließlich präzisionsgelenkter Waffenträger, werden in der Lage sein, unser Territorium bis nach Wolgograd – Kasan – Samara – Astrachan zu treffen. Die Stationierung von Radaraufklärungsanlagen in der Ukraine wird es der NATO ermöglichen, den russischen Luftraum bis zum Ural streng zu kontrollieren.

Nachdem die Vereinigten Staaten den Vertrag über Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen gebrochen haben, entwickelt das Pentagon offen eine ganze Reihe von bodengestützten Angriffswaffen, darunter auch ballistische Raketen, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 5.500 Kilometern erreichen können. Wenn solche Systeme in der Ukraine eingesetzt werden, können sie Ziele im gesamten europäischen Gebiet Russlands sowie jenseits des Urals treffen. »Tomahawk«-Marschflugkörper würden Moskau in weniger als 35 Minuten erreichen, ballistische Raketen aus dem Raum Charkow in sieben bis acht Minuten und Hyperschallraketen in vier bis fünf Minuten. Das nennt man direkt ein Messer an der Kehle. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie diese Pläne genauso umsetzen werden, wie sie es in den vergangenen Jahren wiederholt getan haben, indem sie die NATO nach Osten ausdehnen und militärische Infrastruktur und Ausrüstung an die russischen Grenzen verlagern, wobei sie unsere Bedenken, Proteste und Warnungen völlig ignorieren.

Lassen Sie mich gleich sagen, dass wir dem nicht zugestimmt haben und niemals zustimmen werden. Gleichzeitig war und ist Russland immer dafür, die komplexesten Probleme mit politischen und diplomatischen Mitteln am Verhandlungstisch zu lösen. Wir sind uns unserer großen Verantwortung für die regionale und globale Stabilität bewusst. Bereits 2008 hat Russland eine Initiative zum Abschluss eines Europäischen Sicherheitsvertrags vorgelegt. Die Kernaussage war, dass kein Staat und keine internationale Organisation im euro-atlantischen Raum seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer stärken kann. Unser Vorschlag wurde jedoch von Anfang an abgelehnt. Außerdem wurde uns ausdrücklich gesagt, dass nur Mitglieder des Nord­atlantischen Bündnisses rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien haben können.

Neue Sicherheitsvorschläge

Im vergangenen Dezember haben wir unseren westlichen Partnern den Entwurf eines Abkommens zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika über Sicherheitsgarantien sowie den Entwurf eines Abkommens über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation und der NATO-Mitgliedstaaten übermittelt. Die Antwort der USA und der NATO bestand aus einer Reihe von Allgemeinplätzen. Es gab zwar einige vernünftige Argumente, doch ging es dabei nur um Nebensächlichkeiten, und es sah aus wie ein Versuch, von der Diskussion abzulenken.

Wir haben dementsprechend geantwortet und betont, dass wir bereit sind, den Weg der Verhandlungen zu gehen, allerdings unter der Bedingung, dass alle Fragen als ein Paket, als ein Ganzes betrachtet werden, ohne sie von den grundlegenden russischen Vorschlägen zu trennen. Und diese enthalten drei wichtige Punkte. Der erste ist die Verhinderung einer erneuten NATO-Erweiterung. Der zweite ist die Weigerung, dem Bündnis die Stationierung von Angriffswaffensystemen an den Grenzen Russlands zu gestatten. Und schließlich eine Rückführung der militärischen Fähigkeiten und der Infrastruktur des Blocks in Europa auf den Stand von 1997, als die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet wurde.

Genau diese prinzipiellen Vorschläge wurden ignoriert. Unsere westlichen Partner haben, ich wiederhole es, wieder einmal die abgedroschene Formulierung gebraucht, dass jeder Staat das Recht hat, frei zu entscheiden, wie er seine Sicherheit gewährleistet, und sich beliebigen Militärbündnissen und -vereinigungen anzuschließen. Mit anderen Worten: An ihrer Position hat sich nichts geändert, und es wird immer wieder auf die berüchtigte »Politik der offenen Tür« der NATO verwiesen. Außerdem versuchen sie, uns zu erpressen, indem sie uns erneut mit Sanktionen drohen, die sie uns im übrigen in dem Maße auferlegen werden, wie die Souveränität Russlands und die Macht unserer Streitkräfte wächst. Und der Vorwand für einen weiteren Sanktionsangriff wird immer gefunden oder einfach erfunden werden, unabhängig von der Lage in der Ukraine. Das Ziel ist das gleiche: die Entwicklung Russlands zu unterdrücken. Und sie werden es tun, wie sie es schon früher getan haben, sogar ohne jeglichen formalen Vorwand, weil wir unsere Souveränität, unsere nationalen Interessen und unsere Werte niemals gefährden werden.

Ich möchte klar und deutlich sagen, dass Russland in der gegenwärtigen Situation, in der unsere Vorschläge für einen gleichberechtigten Dialog über grundsätzliche Fragen von den Vereinigten Staaten und der NATO faktisch unbeantwortet geblieben sind, in der das Ausmaß der Bedrohungen für unser Land erheblich zunimmt, jedes Recht hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Genau das werden wir tun.

Was die Lage im Donbass betrifft, so ist festzustellen, dass die Führung in Kiew ständig öffentlich erklärt, dass sie nicht bereit ist, das Minsker Maßnahmenpaket zur Beilegung des Konflikts umzusetzen, und dass sie nicht an einer friedlichen Lösung interessiert ist. Im Gegenteil, sie versucht erneut, einen Blitzkrieg im Donbass zu organisieren, wie es bereits 2014 und 2015 erfolgt ist. Wir wissen noch, wie diese Abenteuer damals endeten.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht bewohnte Gebiete im Donbass beschossen werden. Eine große Gruppe von Truppen setzt ständig Angriffsdrohnen, schweres Gerät, Raketen, Artillerie und Mehrfachraketensysteme ein. Die Tötung von Zivilisten, die Blockade, die Misshandlung von Menschen, einschließlich Kindern, Frauen und älteren Menschen, geht unvermindert weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Und die sogenannte zivilisierte Welt, zu deren einzigen Vertretern sich unsere westlichen Kollegen selbst ernannt haben, zieht es vor, dies nicht zur Kenntnis zu nehmen, als gäbe es diesen ganzen Horror, den Völkermord, dem fast vier Millionen Menschen ausgesetzt sind, nicht, und das nur, weil diese Menschen mit dem vom Westen unterstützten Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 nicht einverstanden waren und sich der gesteigerten staatlichen Bewegung hin zu einem aggressiven Nationalismus und Neonazismus widersetzten. Und sie kämpfen für ihre elementaren Rechte – in ihrem eigenen Land zu leben, ihre eigene Sprache zu sprechen, ihre Kultur und Traditionen zu bewahren.

Wie lange kann diese Tragödie noch weitergehen? Wie lange kann dies noch toleriert werden? Russland hat alles getan, um die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren, und hat all die Jahre hart und geduldig für die Umsetzung der Resolution 2202 des UN-Sicherheitsrats vom 17. Februar 2015 gekämpft, in der das Minsker Maßnahmenpaket vom 12. Februar 2015 zur Lösung der Situation im Donbass verankert ist.

Alles umsonst. Präsidenten und Abgeordnete der Rada wechseln, aber das Wesen und der aggressive, nationalistische Charakter des Regimes, das in Kiew die Macht übernommen hat, ändert sich nicht. Es ist ausschließlich ein Produkt des Staatsstreichs von 2014, und diejenigen, die den Weg der Gewalt, des Blutvergießens und der Gesetzlosigkeit eingeschlagen haben, haben keine andere Lösung für die Donbass-Frage als eine militärische.

In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, eine längst überfällige Entscheidung zu treffen: die Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk unverzüglich anzuerkennen. Ich bitte die Föderale Versammlung der Russischen Föderation, diese Entscheidung zu unterstützen und dann die Verträge über Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit beiden Republiken zu ratifizieren. Diese beiden Dokumente werden in naher Zukunft ausgearbeitet und unterzeichnet.

Und von denjenigen, die in Kiew die Macht übernommen haben und halten, fordern wir die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Andernfalls wird die Verantwortung für die mögliche Fortsetzung des Blutvergießens ausschließlich auf dem Gewissen des Regimes lasten, das das Gebiet der Ukraine regiert.

Bei der Bekanntgabe der heute gefassten Beschlüsse vertraue ich auf die Unterstützung der Bürger Russlands und aller patriotischen Kräfte des Landes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.