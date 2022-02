Gebeutelte Seele

Melle Haas/imago Unser Mann mit der Stimme: Mark Lanegan (Hurricane-Festival, Scheeßel, 2002)

Mark Lanegan hinterließ auf der Bühne nie einen körperlich besonders fitten Eindruck. Auch nicht an diesem Sonntag nachmittag im Juni 2002 auf dem Hurricane-Festival in Scheeßel. Mit den Queens of The Stone Age in Allstar-Besetzung hatte er gerade das dritte Album der Band aufgenommen – zweifellos eines der besten der Rockgeschichte – und stand wie eine Säule zwischen seinen hyperaktiven Kollegen Dave Grohl, Josh Homme und Nick Oliveri. Eine Hand auf dem Mikroständer abgelegt, dem Intro von »A Song for the Dead« zuhörend, öffnete Lanegan schließlich den Mund, und plötzlich blies ein Orkan über die norddeutsche Tiefebene. Da war sie, diese Stimme, tief, vor roher Kraft strotzend und den Zuhörer schwer erschütternd angesichts ihrer zum Ausdruck gebrachten leidenden Verzweiflung.

Er war in vielen Bands zu Hause, doch trug er stets das Bündel des Einzelgängers auf der Schulter. Zunächst gründete Lanegan mit Freunden Mitte der 1980er Jahre die Screaming Trees, verweigerte sich mit ihnen jeglicher Marktanpassung und den Imagephantasien der Musikindustrie. Der große Ruhm blieb aus, doch andere Bands wie Kurt Cobains Nirvana und Alice in Chains mit Layne Staley vergötterten die Screaming Trees. Mit den beiden Frontmännern teilte Lanegan nicht nur Bühnen und Proberäume, sondern auch die Geißel des Grunge, das Heroin. Alkohol und ein exorbitanter Nikotinkonsum kamen dazu und formten nicht zuletzt seine Stimme, die er durchaus erfolgreich ab den 2000er Jahren in einer Solokarriere (empfehlenswert sind unter anderem die Alben »Bubblegum« und »Blues Funeral«), und Kollaborationen, etwa mit Marianne Faithfull, zur Geltung brachte.

Dann raffte ihn fast eine schwere Coronainfektion dahin, über die er im Dezember 2021 veröffentlichten Buch »Devil in a Coma« berichtete. Schwer gebeutelt, »jeder Atemzug ein Kampf«, wurde er wochenlang in künstliche Bewusstlosigkeit versetzt. Dann bekam er gegen die Schmerzen unter anderem einen bunten Strauß Opioide verabreicht, seit Jahren hatte er sich »elefantengroße Dosen desselben Scheißes selbst verabreicht«, schrieb er im Buch.

»Unser geliebter Freund Mark Lanegan ist heute morgen in seinem Haus in Killarney, Irland, verstorben«, hieß es am Dienstag abend auf dem Twitter-Account des Musikers. Über die Todesursache wurde nichts mitgeteilt. Nur 57 Jahre wurde Lanegan alt.