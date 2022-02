»Die Anklage folgt klar der Einzeltäterthese«

Arne Dedert/dpa POOL/dpa Soll es ganz allein gewesen sein: Der Angeklagte (l.) bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe (Frankfurt am Main, 16.2.2022)

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Urheber der »NSU 2.0«-Drohschreiben soll an diesem Donnerstag fortgesetzt werden. Er begann am 16. Februar. Was ist Ihr Eindruck nach den Berichten von den ersten Prozesstagen?

Die geben zu erkennen, dass die Befürchtungen eingetroffen sind, die der RAV, die Strafverteidigervereinigungen und die VDJ in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Prozessbeginn geäußert haben. Das Verfahren soll die Einzeltäterthese konsolidieren, die Anklageschrift zeichnet das Bild eines verwirrten Einzeltäters. Damit soll die Sache erledigt werden. Insofern verhält sich die Anklage zu NSU 2.0 nicht unähnlich zum Verfahren gegen den NSU und Beate Zschäpe, wo die Anklageschrift auch dazu eingesetzt wurde, das Blickfeld von der unangenehmen Verstrickung staatlicher Behörden fernzuhalten.

Betroffene erhoffen sich, dass in dem Verfahren auch die politische Verantwortung ebenso wie die Rolle der Polizei thematisiert wird. Was kann ein solches Verfahren realistisch leisten?

Diese Hoffnung ist verständlich, denn die Drohschreiben konnten Anfragen an Polizeicomputern zugeordnet werden. Die Rolle der Polizei ist deshalb gar nicht zu leugnen – insbesondere in Hessen – und mit ihr die politische Verantwortung des Innenministers. Wenn man sich allerdings bewusst macht, dass die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft eine weisungsabhängige Behörde des Landes ist, sollte das die erwähnten Hoffnungen relativieren. Eher getrübt wird dann die Stimmung, wenn man sich vergangene Ermittlungen gegen Polizistinnen und Polizisten anschaut. Aufklärung ist hier die absolute Ausnahme.

Immer wieder gibt es Kritik daran, dass Polizei und Justiz Einzeltäter präsentieren, während es den begründeten Verdacht gibt, dass dahinter ein rechtes Netzwerk steht. Wie müsste eine Anklageschrift aussehen, die dem Rechnung trägt?

Die Anklageschrift kann die ermittelten Taten in einen Kontext stellen, statt diesen bewusst außen vor zu lassen. Wenn in den Drohschreiben vertrauliche Daten auftauchen, wirft das die Frage auf, woher diese Daten stammen. In der Anklageschrift geht es zwar um die Schuld des Angeklagten, diese Fragen, die ja eventuell zur hessischen Polizei führen, werden jedoch bewusst ausgeblendet.

In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, es gebe zwei weitere Fälle von Datenabfragen über hessische Polizeicomputer im Vorfeld von Drohbriefen. Was ist darüber bekannt?

Bekannt ist, dass persönliche Daten von unserer Kollegin Basay-Yıldız zwei Tage vor dem Versenden des ersten Drohschreibens auf einem hessischen Polizeicomputer abgefragt wurden. Auch die Daten der heutigen Kovorsitzenden von Die Linke, Janine Wissler, und der Kabarettistin Idil Baydar sind auf Polizeicomputern abgefragt worden. Offiziell heißt es, der Angeklagte habe sich als Polizist ausgegeben und so Beamte dazu gebracht, ihm die Daten zu liefern. Basay-Yıldız, die auch als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt, hält diese Darstellung allerdings für »ziemlich realitätsfern«. Dieser Einschätzung kann man sich unter Einsatz von gesundem Menschenverstand nur anschließen. Die Klarheit, mit der die Einzeltäterthese in der Anklage verfolgt wird, spricht nicht dafür, dass weitere Anklagen geplant sind.

Innenminister Peter Beuth erklärte erneut, hessische Polizistinnen und Polizisten wären zu keinem Zeitpunkt Absender oder Tatbeteiligte der »NSU-2.0«-Drohmailserie gewesen.

Dass sich der Minister schützend vor die Polizei stellt, ist nicht überraschend. Neben der eigenen politischen Verantwortung, die eine Tatbeteiligung für Beuth bedeuten würde, dürfte dabei auch ein falsches, obrigkeitsstaatliches Verständnis von Polizei in der Demokratie eine Rolle spielen: Die Polizei ist makellos, den Schmutz kehren wir unter den Teppich. Die Taten betreffen allerdings die Mitte der Gesellschaft. Deshalb wäre es wohl selbst aus Sicht der CDU klüger, die Verstrickungen der hessischen Polizei transparent aufzuklären.