Lauterbach macht Witze

Vom Applaus auf dem Balkon bis zum sogenannten Pflegebonus wird es am Ende wohl deutlich über zwei Jahre dauern. Und mit der versprochenen Anerkennung für »herausragende« Leistungen bei der Bewältigung der Pandemie ist es auch nicht weit her. Maximal 550 Euro werden Beschäftigte der Altenpflege voraussichtlich dafür erhalten, dass sie während der Coronakrise unter mithin schwersten körperlichen und seelischen Herausforderungen ihren Job gemacht haben. So steht es in einem am Dienstag publik gewordenen Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), das zeitnah durch die zuständigen Gremien gehen und rasch umgesetzt werden soll. Der Entwurf rief erwartungsgemäß Kritik hervor: »In dieser Form ein schlechter Witz«, wurde Ates Gürpinar von der Bundestagsfraktion von Die Linke am Dienstag in einer Pressemitteilung zitiert.

Nach Aussage von BMG-Chef Karl Lauterbach (SPD) dürfe es bei der geplanten Einmalzahlung nicht bleiben. »Wir müssen darüber hinaus auch die Situation für Pflegende insgesamt verbessern durch neue Personalbemessungssysteme und durch bessere Arbeitsbedingungen«, äußerte er sich am Dienstag zu früher Stunde im ZDF-»Morgenmagazin«. Die Zugabe soll seinem Entwurf zufolge jenen Kräften zugute kommen, die beispielsweise durch die Behandlung von Covid-19-Patienten besonders belastet gewesen seien, etwa durch verschärfte Hygienemaßnahmen, ein gesteigertes Infektionsrisiko oder einen erhöhten Betreuungsaufwand von Infizierten. Insgesamt eine Milliarde Euro soll jeweils zur Hälfte für Pflegekräfte in Kliniken und in Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Im Bereich der Krankenhäuser sollen die Träger und Beschäftigtenvertreter gemeinsam über den Kreis der Berechtigten und die Höhe der Zahlung entscheiden.

Die ursprünglich angedachten 3.000 Euro für Altenpflegerinnen und -pfleger sind unter Lauterbachs Regie derweil auf etwas mehr als ein Fünftel zusammengeschnorrt. Dabei sollen besagte 550 Euro nur Vollzeitbeschäftigte zustehen. Höchstens 370 Euro soll es für Personal geben, das mindestens 25 Prozent der Arbeitszeit in der direkten Pflege und Betreuung tätig war. Bis zu 330 Euro winken Auszubildenden, 190 Euro sonstigen Mitarbeitern und 60 Euro Helfern im Freiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Die Auszahlung soll ab dem 30. Juni bis spätestens 31. Dezember 2022 erfolgen und den Pflegediensten und Kliniken über die Pflegeversicherung erstattet werden. Den Zuschuss als »angemessenen Bonus zu verkaufen«, sei »blanker Hohn«, monierte Linke-Politiker Gürpinar weiter. »Völlig klar ist, dass die Verantwortung und die Qualifikation der Beschäftigten einen Lohn notwendig machen, der jeden Monat – nicht einmalig – mehrere hundert Euro höher sein müsste.«

Von einem »Sprengsatz« sprach Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Speziell in den Krankenhäusern würden die »Fliehkräfte innerhalb der Belegschaft« zunehmen, zitierte ihn das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch. Zudem würden Mitarbeiter benachteiligt, die sich in der Krise um andere Patienten gekümmert hätten. Brysch sieht deshalb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert, am Thema dranzubleiben und beim Bonus nachzulegen. Aus Sicht des Deutschen Pflegerats sind Prämien ohnedies der falsche Weg. Erforderlich wäre vielmehr ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro im Monat, hatte der Verband in den vergangenen Wochen wiederholt empfohlen.

Lauterbachs »Angebot« ist aber nicht nur kümmerlich, sondern hat auch einen doppelten Boden. Profitieren sollen von seinem Bonus lediglich Kräfte, die noch am 30. Juni in einem Arbeitsverhältnis stehen. Leer gehen damit all jene aus, die womöglich wegen der Strapazen der Pandemie oder aufgrund der ab 15. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht schon früher aus dem Beruf ausgeschieden sind. Offenbar spekuliert der Minister darauf, der drohenden Personalflucht Impfunwilliger mit einer Art Impf- und Bleibeprämie zu begegnen.