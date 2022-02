Gemeinsamer Adressat gesucht

C. Spicker/AdoraPress Vor der Russischen Botschaft: Protest von Linke-Politikern einschließlich Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Berlin, 22.2.2022)

Innerhalb der Friedensbewegung in der Bundesrepublik herrscht weitgehende Einigkeit darin, dass die Anerkennung der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk durch Russland sowie die angekündigte Truppenentsendung in diese Gebiete die Kriegsgefahr gesteigert hat. Einigkeit besteht auch in der Forderung nach einer Rückkehr zur Diplomatie. Doch uneins sind die Friedensvereinigungen darüber, wer die Hauptverantwortung für die derzeitige Eskalation trägt und damit Adressat von Protesten sein muss. Während einige Friedensaktivisten einschließlich Teilen der Partei Die Linke am Dienstag gemeinsam mit ukrainischen Nationalisten vor russischen Vertretungen protestiert haben, rufen andere Friedensorganisationen zu Mahnwachen vor NATO-Einrichtungen auf.

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) »verurteilt« die Endsendung russischer Truppen in die Ostukraine. »Der Einsatz von Militär verursacht nur weiteres Leid und wird nicht zu einer nachhaltigen Lösung des Konflikts beitragen«, erklärte der politische Geschäftsführer des pazifistischen Verbandes, Michael Schulze von Glaßer, bereits am Dienstag. »Gemäß ihrer Tradition« ruft die DFG-VK die Soldaten aller Seiten dazu auf, »die Waffen niederzulegen und den Kriegseinsatz zu verweigern«. Für Sonntag ist eine Menschenkette in Berlin geplant, die von der ukrainischen Botschaft über Bundeskanzleramt und Reichstag bis zu den Botschaften von USA und Russland führen soll.

»Eingedenk der Probleme, die die NATO-Osterweiterung für Russland birgt«, seien die Anerkennung der »Volksrepubliken« und die Entsendung russischer Truppen in diese Gebiete »der falsche Weg« mit der Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung und einer humanitären Katastrophe, erklärte die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Medizinervereinigung IPPNW. Notwendig sei eine Politik, die Sicherheitsinteressen aller Seiten berücksichtige.

In einem drohenden Krieg in der Ukraine könnten auch Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade zum Einsatz kommen, warnt derweil der Friedensrat Markgräferland. Für den 3. März ruft dieser unter dem Motto »Diplomatie statt Krieg! Die Waffen nieder« zu einer Mahnwache vor der Kaserne dieses zur Schnellen Eingreiftruppe der NATO zählenden Truppenverbandes im baden-württembergischen Müllheim auf.

»Innerhalb der Friedensbewegung gibt es in der Bewertung der aktuellen machtpolitischen Vorgänge so unterschiedliche Positionen, dass sich hier kein Konsens erzielen lässt«, meinte Willi van Ooyen von der Friedens- und Zukunftswerkstatt in Frankfurt am Main am Mittwoch gegenüber junge Welt. Diese widersprüchlichen Positionen gelte es, zugunsten perspektivischer Aufgaben wie dem Eintreten für eine Entspannungspolitik mit Betonung gemeinsamer Sicherheit wieder einzufangen. In Deutschland könne die Friedensbewegung nicht akzeptieren, dass der Rüstungshaushalt weiter erhöht und Waffenexporte betrieben werden. »Denn so wird in der Ukraine ein dauerhafter Kriegsherd installiert, so ein kleines Afghanistan zwar ohne direkte NATO-Soldaten, aber mit viel indirekter Materialunterstützung und Kriegsbeteiligung«, warnte van ­Ooyen.

Der Linke-Politiker gehört zusammen mit Reiner Braun vom International Peace Bureau, Claudia Haydt von der Informationsstelle Militarisierung und weiteren Aktivisten unter anderem von ATTAC zu den Initiatoren des in den vergangenen zwei Wochen von mehr als 10.000 Menschen unterzeichneten Appells »Friedenspolitik statt Kriegshysterie«. In einer am Montag abend von dieser Runde beschlossenen Erklärung wird Russlands Vorgehen zwar als »Bruch des Minsk-II-Abkommens« bezeichnet, durch den die »Eskalationsschraube weiter nach oben« gedreht und das Kriegsrisiko erhöht werde. Deutlich gemacht wird aber zugleich, dass dies eine Reaktion Moskaus auf die Blockade des Minsk- II-Abkommens durch die Ukrai­ne sowie die fehlende Bereitschaft von USA und NATO sei, ernsthaft auf Verhandlungen über »legitime Sicherheitsinteressen Moskaus einzugehen«. Der Friedensbewegung könne »es niemals um Putin, Biden und Großmachtinteressen gehen, sondern um Leben, Wohlfahrt und Frieden«, wird betont. Am Sonnabend soll eine Onlinekonferenz stattfinden, um Aktionen in den kommenden Wochen bis zu den Ostermärschen zu beraten.