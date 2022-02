Schmerzliche Erkenntnis

Bernd von Jutrczenka/dpa Nächste Eskalationsstufe im erbitterten Machtkampf erreicht: Außenministerin Baerbock auf Frontbesuch bei der ukrainischen Armee (8.2.2022)

Die Empörung ist groß. »Einen eklatanten Bruch des Völkerrechts« hat Außenministerin Annalena Baerbock die Anerkennung der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk bereits am Montag abend genannt. Präsident Wladimir Putin habe das internationale Recht »vollständig zerrissen«, legte der britische Premierminister Boris Johnson, Amtsnachfolger des Irak-Kriegers Anthony Blair, nach. Wütende Stellungnahmen schäumten aus allen westlichen Kanälen, und selbstverständlich blieben auch praktische Maßnahmen nicht aus: Die Vereinigten Staaten und die EU starteten noch am Dienstag in eine neue Sanktionsrunde. Damit ist nun die nächste Eskalationsstufe im erbitterten Machtkampf zwischen dem Westen und Russland erreicht.

Wie auch immer sich die Dinge entwickeln – zweierlei kann man schon jetzt festhalten. Das eine: Der Westen hatte alle Chancen, den Konflikt im Donbass zu lösen. Sieben Jahre lang gab die Bundesregierung vor, sich im »Normandie-Format« für eine Umsetzung des Minsker Abkommens stark zu machen. Sieben Jahre lang geschah nichts, weil die Ukraine sich der Umsetzung des Abkommens verweigerte und auch Berlin, im »Normandie-Format« führend, sie gewähren ließ: Es waren weder relevante Wirtschaftsinteressen betroffen, noch kamen Flüchtlinge an die Außengrenzen der EU. Der Krieg im Donbass war dem Westen also, ist man ehrlich, herzlich egal. Er schwärte vor sich hin wie die Kriege in Afghanistan und in Mali. Nur: Lässt man Konflikte allzu lange schwären, können sie sich anders entwickeln, als man es wünscht. Die Chance, sie im eigenen Interesse zu lösen, ist dann vertan. Genau das erlebt der Westen zur Zeit an mehreren Fronten.

Und das zweite: Sind »die Anerkennung der separatistischen Gebiete in der Ukraine und der militärische Einmarsch auf das Territorium eines souveränen Staates« ein »klarer Bruch« des Völkerrechts, wie Grünen-Koparteichefin Ricarda Lang tönte? Nun, dann waren das auch die Anerkennung des separatistischen Gebiets Kosovo und der militärische Einmarsch der NATO auf das Territorium des souveränen Jugoslawien im Jahr 1999: Höchste Zeit, Sanktionen gegen die Verantwortlichen zu verhängen, zum Beispiel gegen die damalige Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen. Es gab damals gute Gründe, gegen den Überfall auf Jugoslawien scharf zu protestieren. Nur: Er hat einen Präzedenzfall geschaffen, und wer ihn billigt, kann das russische Vorgehen im Donbass nicht anprangern. Die Zahl der Menschen, die dort durch Waffengewalt zu Tode kamen – 14.000 in den vergangenen acht Jahren –, war höher als im Kosovo.

Mit nicht nur räumlicher Distanz betrachtet die Ereignisse übrigens China: Es lehnt, wie sein Außenminister am Wochenende bekräftigte, jeden Verstoß gegen die Souveränität fremder Staaten ab, dies wohl auch in der Erkenntnis, dass sich solche Verstöße rasch gegen das eigene Land und gegen die eigenen Verbündeten richten können. Diese Erfahrung macht der Westen jetzt in der Ostukraine. Daher die große Empörung.