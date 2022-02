Tenor: Russland ist schuld

christtian-ditsch.de Sieht die Verantwortung für die Eskalation bei »Putin«: Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Berlin, 23.11.2019)

Nach der Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk anzuerkennen, haben sich zahlreiche führende Politiker der Partei Die Linke zu Wort gemeldet. Inhaltlich reicht das Spektrum dieser Stellungnahmen von der vollständigen affirmativen Übernahme von Narrativen des liberalen Pro-NATO-Diskurses bis hin zu deutlicher, aber abwägender Kritik am Vorgehen Moskaus. Unverkennbar ist das Bemühen einiger Akteure, diese Gelegenheit auszunutzen, um in der aktuellen Debatte um die Ausrichtung der Partei in außenpolitischen Fragen als »russlandfreundlich« denunzierte friedenspolitische Positionen innerparteilich weiter in die Defensive zu drängen.

Als einer der ersten meldete sich am Montag abend via Twitter Wulf Gallert, stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Kommission beim Parteivorstand, zu Wort. Mit Blick auf Putin erklärte er, es gebe »keine Legitimation für seine großrussischen Ansprüche«. Die »Anerkennung der ›Volksrepubliken‹ ist der (sic!) brennende Streichholz am Benzinfass«. Am Dienstag bezeichnete Gallert eine auch von Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler verbreitete Aufforderung, vor der russischen Botschaft zu demonstrieren, als »sehr gute Idee«. Die »These von Putin, dass die Staatlichkeit der Ukraine eine kommunistische Erfindung wäre« – eine These, der man eine oberflächliche Nähe zu Rosa Luxemburgs Kritik an der Nationalitätenpolitik der Bolschewiki (sie nannte den ukrainischen Nationalismus 1918 »eine Fatzkerei von ein paar Dutzend kleinbürgerlichen Intelligenzlern«) nicht absprechen kann –, erklärte Gallert rundheraus für »bizarr«.

Auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer sah »die Verantwortung« für die Eskalation bei »Putin«. Dieser könne nur durch »Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft« an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Der stellvertretenden Parteivorsitzenden Martina Renner fiel zu Putins Rede vom Montag ein, diese sei »blanker Nationalismus«. Der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff forderte per Twitter, »klar zu benennen«, dass Putin »die europäische Friedensordnung« unterminiere. »Sanktionen gegen Russland« bezeichnete er als »nötig«. Das sieht auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Matthias Höhn so. Bei der russischen Politik gehe es um »Nationalismus und imperialen Anspruch«. Höhn verlangte, den »EU-Beitritt der Ukraine« jetzt »konsequent« anzugehen. Am Montag hatte er über Twitter diese Einsicht verbreitet: »Zu keinem Zeitpunkt nach 1990 war Russland ernsthaft militärisch von außen bedroht.«

Etwas zurückhaltender als solche Stimmen, die die russische Kritik an der Expansion von NATO und EU sowie die Argumentation Moskaus im Zusammenhang mit den geforderten Sicherheitsgarantien gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, äußerten sich die Doppelspitzen von Partei und Fraktion in einer am Dienstag verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Das russische Vorgehen sei »völkerrechtswidrig, verletzt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und befördert die Gefahr eines großen Krieges in Europa«, hieß es darin. Notwendig seien jetzt »Konfliktentschärfung und Deeskalation«; dafür müssten alle diplomatischen Möglichkeiten genutzt werden. Sanktionsforderungen oder Mutmaßungen über einen »imperialen Anspruch« Moskaus finden sich in dieser Stellungnahme nicht. Am Montag abend hatte Kofraktionschef Dietmar Bartsch auf Twitter von einer »Fehlentscheidung Russlands« gesprochen; trotzdem müsse es nun um »Konfliktentschärfung und Deeskalation« gehen. Dafür war er unter anderem von einer Bundessprecherin der Linksjugend angezählt worden: »In ein Land einzumarschieren ist ne bewusste Entscheidung für Krieg und keine ›Fehlentscheidung‹.«

Die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht bezeichnete das russische Vorgehen am Dienstag auf jW-Anfrage als »völkerrechtswidrig« und »klaren Bruch des Minsker Abkommens«. Hieran hätten »allerdings beide Seiten ihren Anteil«. NATO-Staaten hätten die ukrainische Regierung »geradezu ermutigt«, auf eine militärische Lösung des Donbass-Problems zu setzen, die der ukrai­nische Präsident Selenskij unter anderem in seiner Neujahrsansprache offen angekündigt habe. Die Abgeordneten Sevim Dagdelen und Gregor Gysi warnten in einer gemeinsamen Erklärung vor Sanktionen, zumal der »Westen« nach »Völkerrechtsverletzungen nie Sanktionen zu fürchten« habe.