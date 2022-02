Phantomschmerz und harte Fakten

Alexey Nikolsky/Sputnik/Kremlin via REUTERS Russlands Präsident Putin (r.) bei einer Zeremonie zum Unterzeichnen von Dokumenten, die Chefs der Donbass-»Republiken« im Hintergrund (21.2.2022)

Schon seit Wladimir Putin im vergangenen Sommer einen langen Artikel über die »historische Einheit von Ukrainern und Russen« unter seinem Namen veröffentlichte, zieht sich durch seine Argumentation zur Ukraine-Frage der starke Strang des historischen Phantomschmerzes. Kiew sei doch die »Mutter der russischen Städte« gewesen, der Ort, von dem die Christianisierung Russlands ausgegangen sei, und jetzt werde diese jahrhundertelange Tradition gewaltsam auseinandergerissen.

Selbst wenn das inhaltlich alles genau so gewesen wäre – es gibt in der wissenschaftlichen Diskussion einige Einwände, für deren Erörterung hier der Platz fehlt –, würde es jenseits der emotionalen Dimension wenig beweisen. Die Niederlande, die Schweiz und Österreich, Tschechien und Teile Polens und Italiens haben zu unterschiedlichen Zeiten ebenfalls zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört, und tun es seit langem nicht mehr – so what? Solche Entwicklungen gibt es historisch, dass sich periphere Regionen größerer Staaten von diesen wegentwickeln und schließlich abspalten. Die Frage ist, wie erfolgreich sie dann die Grundlagen einer nationalen Kultur legen können, so wie die Niederlande mit ihrem florierenden Handelskapitalismus oder die Schweizer Kantone mit ihrem erfolgreichen Widerstand gegen die Durchsetzung der Leibeigenschaft. Man tut als Marxist gut daran, sich an solchen nationalen Sentimentalitäten nicht zu beteiligen.

Lange Abschnitte mit Klagen über die Sorglosigkeit der Bolschewiki in der nationalen Frage (vom Standpunkt des russischen Imperiums aus gesehen) sowie über die Undankbarkeit und fehlende Verlässlichkeit der ukrainischen Regierungen seit 1991 gegenüber Russland trieb Putin dann allerdings voran zu harten Vorwürfen gegen das aktuelle Kiewer Regime. Es habe seine Armee jetzt schon faktisch mit den NATO-Strukturen verflochten, es seien praktisch ständig NATO-Soldaten zu irgendwelchen Übungen im Lande, und ein Netz von Flughäfen in der Ukraine sei mit Unterstützung der USA für künftige Militärtransporte vorbereitet worden. All dies bedrohe Russland unmittelbar. Putin warnte sogar davor, dass die Ukraine sich zumindest taktische Atomwaffen wieder verschaffen könne – schließlich verfüge sie noch über die sowjetischen Raketen des Typs »Totschka-U«, die eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern hätten und auch atomwaffenfähig seien. Putins Ausführungen über die verbliebenen Fähigkeiten der Ukraine zur Wiederbelebung ihres nuklearen Potentials standen zwar im leichten Widerspruch zu seinen Aussagen an anderer Stelle über den allgemeinen industriellen Verfall des Landes – aber mit dem Stichwort »Erwerb von Massenvernichtungswaffen« schlug er eine Argumentationslinie ein, die in anderem Kontext den USA schon zur Legitimation ihres Irak-Krieges gedient hatte. Ebenso fiel auf, dass auf der Sicherheitsratssitzung am Montag verschiedene Vorschläge gemacht wurden, in welchen Grenzen die »Volksrepubliken« anzuerkennen seien: ihren aktuellen oder in den Grenzen der ehemaligen ukrainischen Verwaltungsbezirke. Für letzteres plädierten der Innenminister und der Chef der Nationalgarde, und das ließ die Option der Anerkennung in den aktuellen Grenzen noch als gemäßigte Variante erscheinen.