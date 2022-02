Der abgewürgte Aufstand

REUTERS/Maxim Shemetov Flagge der Donezker »Volksrepublik« auf den Trümmern eines Kriegsdenkmals nahe der Stadt Donezk (28.8.2014)

Die Abtrennung von Teilen der ostukrainischen Verwaltungsbezirke (oblasti) Donezk und Lugansk war eher eine spontane und von Zufällen abhängige Entwicklung; anders als im Fall der Krim, wo die vorherige Existenz eines dann im März 2014 realisierten Planes auf russischer Seite sehr wahrscheinlich ist. Der Donbass war in der »alten« Ukraine eine der Hochburgen der »Partei der Regionen« von Wiktor Janukowitsch. Nach dessen Flucht am 21. Februar herrschte zunächst einmal Orientierungslosigkeit. Es gab einzelne Demonstrationen gegen – und in kleinerem Maße auch für – den Kiewer Staatsstreich, aber zu Besetzungen von Amtsgebäuden kam es erst ab dem April 2014, also nachdem die »Krim-Operation« abgeschlossen war. Den Besetzern kam zugute, dass das lokale Verwaltungspersonal auch von der »Partei der Regionen« gestellt war, die nicht wusste, was sie von den neuen Kiewer Machthabern zu erwarten hatte. So wurden viele Polizei- und Geheimdienstgebäude samt dem Inhalt ihrer Waffenkammern freiwillig an die Einwohnerwehren übergeben, die sich mehr oder minder spontan bildeten.

An dieses Element der Spontaneität zu erinnern ist wichtig, weil das ukrainisch-westliche Narrativ heute besagt, dass auch hier russische Agenten »gewühlt« und den Aufstand angezettelt hätten. Das war in der Anfangsphase nicht so. Selbst Reporter der New York Times, die sich in jenem Frühjahr ins Konfliktgebiet trauten, berichteten, dass einfache Bergleute in den Schützengräben gesessen und Großmütter ihnen Essen gekocht hätten. Heute sprechen Kämpfer der Donezker Volkswehr im Rückblick von der »idealistischen« Phase des Aufstands: Niemand habe an Soldzahlungen gedacht, es sei einfach darum gegangen, die eigene Heimat gegen die Faschisten aus Kiew zu verteidigen. Charismatische Kommandeure sammelten Bataillone um sich, die manchmal mehr ihnen verpflichtet waren, als irgendeiner gemeinsamen Strategie.

Diese Situation hatte zwei Schattenseiten: mangelnde militärische Schulung und Disziplin der Freiwilligen und unklare politische Zielvorstellungen der Bewegung. Ja, irgendwie gerechter sollte es zugehen, die Bewegung richtete sich auch gegen die Oberen der »Partei der Regionen«, die weiterherrschen wollten wie gehabt. Aber viel weiter gingen die Überlegungen seinerzeit nicht. Und um sie sich auskristallisieren zu lassen, fehlte die Zeit. Ab dem Mai 2014 begann die Ukraine, den militärischen Druck auf die Region zu erhöhen, Außenposten wie Slawjansk und Kramatorsk fielen in die Hand der Regierungstruppen, die Volksmiliz war gezwungen, sich auf die Großstädte Donezk, Gorliwka und Lugansk sowie das südöstlich von ihnen in Richtung russische Grenze liegende Hinterland zurückzuziehen. Der Juli 2014 brachte die erste große militärische Krise: Ein ukrainischer Durchbruchsversuch entlang der Küste des Asowschen Meeres drohte die inzwischen ausgerufenen »Volksrepubliken« von ihrem russischen Hinterland abzuschneiden. Die Operation scheiterte, als die Stoßtruppe bei Ilowajsk südöstlich von Donezk eingeschlossen und – wahrscheinlich mit russischer Artillerieunterstützung über die Grenze hinweg – schwer dezimiert wurde. Damit war der erste Versuch der Rückeroberung durch Kiew gescheitert.

Im Innern der Republiken führte die existenzbedrohende Krise des Sommers 2014 zu dem Versuch, das Führungspersonal zu professionalisieren. An die Stelle der proletarischen Aufstandsführer traten Vertreter des regionalen Kleinbürgertums wie Alexander Sachartschenko oder der jetzige Chef der VR Donezk, Denis Puschilin. Dieser war vor 2014 ein mäßig erfolgreicher kleiner Geschäftsmann gewesen, der zeitweise auch als Vertreter der russischen Finanzpyramide »MMM« den Leuten wertlose Obligationen angedreht hatte – im Grunde ein kleiner Finanzschwindler. Gleichzeitig verhinderte russischer Einfluss, dass das Eigentum des Oligarchen Rinat Achmetow und anderer ukrainischer Kapitalisten angetastet wurde. Moskau hoffte noch, sich mit ihm irgendwie zu arrangieren, aber vergeblich. Achmetow entschied sich für die ukrainische Seite, nachdem ein Versuch, sich als Vermittler an die Spitze des Aufstands zu setzen und diesen zu liquidieren, im Frühjahr 2014 daran gescheitert war, dass die Leute den langjährigen Boss der Region los sein wollten.

Aber eine erfolgreiche Sozialrevolte konnte auch Russland im eigenen Lande nicht gebrauchen. So wurde die Verfügung über das industrielle Eigentum der Aufstandsgebiete zwischen verschiedenen Geschäftsleuten hin und her geschoben, Korruption und Veruntreuung blieben nicht aus; aktuell hat der russische Geschäftsmann Jewgeni Jurtschenko von der Moskauer Regierung die Aufgabe erhalten, die Industrie der Region zu sanieren und die zeitweise absolut desolate soziale Lage der Bevölkerung an das russische Niveau heranzuführen. Dieser »proletarische Normalzustand« soll bis Mitte dieses Jahrzehnts erreicht sein.