Nachschlag: Letzte Mittel

Aufstand der letzten Generation Wollen extrem radikal sein und argumentieren mit Recht und Gesetz: Aktivisten vom »Aufstand der letzten Generation«

Wenn nichts mehr geht, dann muss man eben auf die Autobahn. Den Strom der Blechlawinen zu stoppen, das bringt in Deutschland alle auf die Palme: die Medien, die Politik – und natürlich die Autofahrer. Das nutzen die Aktivistinnen vom »Aufstand der letzten Generation« gekonnt, um Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu erzeugen: ein sogenanntes Essen-retten-Gesetz, das Supermärkte verpflichtet, noch genießbare Lebensmittel zu spenden. Aber ist das nicht Nötigung? Ist das nicht radikal? So fragt der Deutschlandfunk eine junge Aktivistin und wirft die Klimaschützer gleich mit den kanadischen Impfgegnern in einen Topf. Nein, keineswegs, entgegnet diese, das gebiete vielmehr das Grundgesetz, das doch dazu verpflichte, die Lebensgrundlagen zu schützen. Deshalb gehe man jetzt auch einen Schritt weiter und werde Flughäfen und Häfen blockieren. Aber natürlich friedlich, keine Frage, und mit dem Grundgesetz unter dem Arm. Ach, wären sie doch radikal, unsere Klimaschützer. (row)

https://kurzelinks.de/Aufstand