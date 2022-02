Der Leserbrief

imago/ZUMA Press/Montage jW

Die Leserzuschrift ist der vielleicht heikelste Text in einer Zeitung. Natürlich wird sie gern veröffentlicht. Immerhin kann so selbst der Verfassungsschutz erkennen, dass das Blatt wirklich Leser und deshalb Relevanz hat. Besonders kritische Zuschriften sind beliebt: Sie würzen die Lektüre der Zeitung und veranschaulichen, wie offen deren Macher mit unbequemen Meinungen umgehen.

Leserpost wird in jedem Fall ernstgenommen: Wenn sie lobend ist, vom Journalisten, wenn sie kritisch ist, vom Verleger. Ersteres rührt die Seele des Autors. Irgendwo da draußen gibt es also jemanden, der das tägliche Mühen anerkennt und schätzt. Ein Mensch von Geist und Kultur, ein Seelenverwandter. Wie viele Journalisten haben nur deshalb weitergemacht, weil sie dieser eine Leser beflügelte, der einmal ein paar nette Worte geschrieben hat. So was schneidet man sich aus und hält es für die dunklen Stunden der Schaffenskrise parat.

Im zweiten Fall, wenn die Leserpost eher negativ ausfällt, reagiert der Journalist instinktiv abwehrend. Auch Zeitungstexte sind immerhin hohe Literatur und eine Kunst! Wie könnte jemand, der nicht einmal in seinem kleinen Briefchen die Kommas richtig setzt, sich da ein Urteil erlauben? Und überhaupt: eine Einzelmeinung. Die lesende Mehrheit hat da ganz sicher eine andere Einstellung.

Der Chef muss das freilich anders sehen, vor allem wenn die Post von einem Abonnenten kommt. Weil eben auch der kleinste Zahler zählt, muss selbst die dümmste Zuschrift Konsequenzen haben. Im mildesten Verlauf wird der Mahnbrief veröffentlicht, und Chef und Journalist tauschen ein nachsichtiges Augenrollen aus. Im härteren Fall fragt der Chef beim Journalisten an, ob man nächstes Mal nicht doch etwas anders schreiben könne. Und wenn es ganz dumm läuft für den Journalisten, verläuft das Gespräch sehr einseitig. Und danach ist die Rübe ab. Auf junge Welt trifft das selbstverändlich überhaupt nicht zu.