Erzieherinnen am Limit

Michael Gstettenbauer/imago images Kindergartenkinder mit Betreuerinnen in NRWs Landeshauptstadt Düsseldorf (16.11.2021)

Die Gewerkschaft Verdi hat sich einiges vorgenommen: Mit der in dieser Woche beginnenden Tarifbewegung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst will sie die Berufe in der frühkindlichen Bildung, der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe weiter aufwerten – trotz der schwierigen Bedingungen, die sich in Coronazeiten für jeden Arbeitskampf stellen. Und gerade wegen der Pandemie. Denn in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Belastung der Beschäftigten in allen Bereichen der sozialen Arbeit noch einmal deutlich verschärft. Homeoffice und Abstand halten ist in Kitas und Behinderteneinrichtungen kaum möglich. Abzulesen ist das auch daran, dass aktuell fast ein Viertel der Kitaerzieherinnen wegen einer Coronainfektion, Quarantäne oder anderen Erkrankungen nicht eingesetzt werden kann.

Bereits vor der Pandemie waren die Arbeitsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst stark verbesserungswürdig. Das Personal hält mit den zunehmenden Anforderungen schon lange nicht mehr Schritt. In den Kitas sollen schon kleine Kinder für den neoliberalisierten Arbeitsmarkt topfit gemacht werden. In der Behindertenhilfe erfordert der – völlig berechtigte – Anspruch auf gesellschaftliche Inklusion mehr Kompetenzen und Personal. Und in der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendhilfe sollen Beschäftigte die Folgen von Armut, Gewalt und psychischen Erkrankungen auffangen – mit demselben oder weniger Personal als zuvor.

Klar ist daher: Die Beschäftigten brauchen Entlastung. Und das steht mit der von Verdi gleichfalls geforderten finanziellen Aufwertung in engem Zusammenhang. Denn der drastische Mangel an Fachkräften – allein in den Kitas fehlen nach Verdi-Berechnungen rund 173.000 qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher – ist auch mit der vergleichsweise schlechten Bezahlung zu erklären. Diese Berufe, die zu 83 Prozent von Frauen ausgeübt werden, werden selbst innerhalb der Tarifsystematik des öffentlichen Dienstes deutlich niedriger bewertet als typische Männerberufe – vom Vergleich zur Industrie ganz zu schweigen.

Die politisch Verantwortlichen und ihre Funktionäre in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben jetzt die Gelegenheit, ihre Sonntagsreden von Gleichberechtigung in die Praxis zu übertragen. Dass die VKA »undifferenzierte Aufwertungen« im Sozial- und Erziehungsdienst vehement ablehnt, zeigt jedoch: Das werden sie nicht freiwillig tun. Sie brauchen Druck. Und der wird angesichts der schwierigen Ausgangslage nicht allein aus den betroffenen Belegschaften kommen können. Sie sind auf Solidarität aus der Gesellschaft, von Eltern, Klienten und anderen Beschäftigten angewiesen.

Die Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst zu unterstützen ist kein altruistischer Akt. Es ist eine Notwendigkeit für diejenigen, die auf ein funktionierendes Sozial- und Bildungssystem angewiesen sind oder sein könnten. Also für uns alle.