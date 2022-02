Nathan Posner/AP/dpa Soldaten der 82. Luftlandedivision der US-Armee reinigen ihre Waffen vor der Verlegung nach Polen (Fort Bragg, 14.2.2022)

Die Nummer 129 der Zeitschrift Marxistische Erneuerung steht im Augenblick ihres Erscheinens fast tagesaktuell im Zeichen des Konfliktes zwischen der NATO und Russland, der sich in der Ukraine-Krise verdichtet. Dieser Konfliktschauplatz wird hier zu Recht als ein weiterer Meilenstein im Ringen um eine neue Weltordnung eingestuft, in der das geopolitische Kräfteverhältnis zwischen den USA und ihren Verbündeten einerseits sowie der VR China und Russland andererseits neu »verhandelt« werden wird.

Die Kriegsgefahr ist dabei keinesfalls virtuell, sondern real. Dabei, so stellt Frank Deppe in seinem Kommentar heraus, lassen sich alter und neuer Kalter Krieg nur bedingt miteinander vergleichen, denn längst handelt es sich nicht mehr um eine Systemauseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Der neue Kalte Krieg werde »durch den Kampf um die Verteilung und Neuverteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht im Weltmaßstab nach dem Ende der Systemkonkurrenz und durch die Folgen und Widersprüche des globalen Finanzmarktkapitalismus bestimmt, der seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug angetreten hatte.«

Die Strategie der USA, die Volksrepublik China und die asiatischen »Tiger« ökonomisch in Schach zu halten, Russland an den »Katzentisch« zu verbannen und die EU zum Vasallen zu machen, sei gescheitert. Der Aufstieg Chinas und seine wachsende ökonomische Verflechtung mit Russland bei gleichzeitiger innerer Schwäche der USA und der EU erzwangen einen Strategiewechsel, der hinter der Maske der »Verteidigung von liberaler Demokratie, Menschenrechten und Marktwirtschaft« gegen den »Autoritarismus« das Ziel des Erhalts der Vormachtstellung des »Westens« verfolge. Deppe sieht hier die Friedensbewegung aufgerufen, sich prinzipiell für friedliche Konfliktlösungen einzusetzen und die hinter dem angeblichen Einsatz für Menschenrechte und Demokratie stehenden, aggressiven geopolitischen Interessen zu entlarven.

Joachim Becker fordert das Ende der NATO-Osterweiterung, um den Frieden in der Region zu sichern und die post-sowjetischen Staaten durch innere Deeskalation zu stabilisieren. Russland, so Reinhard Lauterbach, gehe es vor allem darum, seine Sicherheitsinteressen gegen ein Heranrücken der NATO an seine Grenzen durchzusetzen. Der Westen sei gut beraten, wenn er hierauf eingehe.

Der Heftschwerpunkt »Globale Waren- und Wertschöpfungsketten« bündelt sechs Beiträge und bringt so marxistisches Analysepotential mit unterschiedlichen Akzentsetzungen zusammen. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien wird aus zwei Perspektiven besprochen. Der Marx-Engels-Forschung und der Aktualisierung der Kritik der politischen Ökonomie widmen sich Ehrenfried Galander/Axel Rüdiger sowie Michael Heinrich, der auf Kritik an seinem Verständnis von Wertbildung antwortet. Unter den weiteren Beiträgen im Heft sei hier »Frauen ihrer Klasse in der Coronakrise« von Tanja Paulitz hervorgehoben. Auf die kompetenten Buchbesprechungen kann hier nur pauschal hingewiesen werden.