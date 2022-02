Wendung ins Heitere

imago/Panthermedia Als Erkenntnisquelle im irrationalen Kapitalismus zunehmend gefragt: Die Glaskugel

Vor fast genau 100 Jahren, im März 1922, erschien Lenins Aufsatz »Über die Bedeutung des streitbaren Materialismus«. Er griff darin einen Rat auf, den Friedrich Engels 1874 »den Führern des modernen Proletariats« gegeben hatte: Sie sollten dafür sorgen, »dass die kämpferische atheistische Literatur vom Ende des 18. Jahrhunderts zur Massenverbreitung unter dem Volk« übersetzt werde, »jene Literatur, in der der französische Geist nach Form und Inhalt bisher sein Höchstes geleistet hat«. Das Buch, das Günter Pohl unter dem Titel »Der Mann mit den Müllsäcken. Von der Ordnung der Welt« soeben herausgebracht hat, enthält keine Übersetzung, aber es ist nach Stil und Absicht eine Fortführung der philosophischen Dialoge »Jacques der Fatalist und sein Herr« und »Rameaus Neffe« von Denis Diderot (1713–1784).

Der Verfasser, der seit Jahrzehnten als Glasmaler künstlerisch tätig ist und sich in der linken Öffentlichkeit durch seine zahlreichen Publikationen zu Lateinamerika und Europa einen Namen gemacht hat, lässt in seinem Buch zwei fiktive Rheinländer, genannt Myop (was an Kurzsichtigkeit erinnert) und Noem (nicht weit weg vom griechischen Wort für Gedanke), kenntnisreich und souverän über Fragen der Philosophie miteinander sprechen. Er führt aber den Dialog immer wieder auf ein zentrales Thema zurück, das er mit dem Begriff »irrationaler Kapitalismus« umreißt: Falsches Bewusstsein garantiere in ihm generell die Unterordnung der Mehrheit unter die Minderheit, damit lasse sich sein Klassencharakter »ohne übermäßige Gewalt oder viel Zwang übertünchen.« Seit 2010 sehe er, legt Noem dar, die Tendenz zum Irrationalismus »als nicht mehr randständig, sondern als immer mehr gesellschaftsprägend«.

Das Fatale sei, dass dies »nicht auf rechte, grüne und konservative Parteien beschränkt ist, sondern auch bei Linken angekommen ist.« Die Konsequenzen seien Intoleranz, Aggressivität, Fremdenfeindlichkeit, Abgrenzung, verschärfte Konkurrenz, die Erscheinungsformen »Esoterik, religiöser Glaube, Mythen, Wunsch-Eindeutigkeiten, sogenanntes fernöstliches Denken, Verschwörungsglauben, Astrologie, Übersinnlichkeit, Wahrsagerei, Wissenschaftsfeindlichkeit, Magie, Heilpraktikerwesen« und anderes. Es gehe um den Gegensatz von Vernunft und Unvernunft, in ethischer Hinsicht um Übertretung moralischer Axiome – »Darf man jemand schlagen?« Aus wirtschaftlicher Sicht: »Ist es vernünftig oder unvernünftig, eine Produktionsweise zu präferieren, die davon ausgeht, dass wir fünfmal so viele Ressourcen haben und deshalb verbrauchen dürfen als tatsächlich vorhanden sind?« Irrationales wird vor allem bei Rechten, aber auch bei Linken ausgemacht, etwa im Personenkult vergangener Zeiten. Die Grünen betätigten sich im Bundestag als »Lobbyisten von Heilpraktikern oder antirussischer Rüstungsprojekte«.

Pohl setzt dagegen, Philosophie müsse »eingreifend sein, wie sie es in der Aufklärung war, als sie aus dem Kämmerlein der Weltbetrachtung herauskam«. In diesem Sinn erläutert er z. B. in Anlehnung an Hegels Wort »Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig«: »Die Arbeiterklasse mit ihrer historischen Mission, sich selbst zu befreien, ist einfach da – also real, objektiv. Wirklich ist sie nicht, solange sie am Wirkprozess scheitert.« Ausgangspunkt des Dialogs ist das Verhältnis von Wirklichkeit und Anschauung, Wahrnehmen, Erkennen überhaupt. Der titelgebende »Mann mit den Müllsäcken« ist auf einem Foto zu sehen, auf dessen Deutung die Gesprächspartner immer wieder zurückkommen.

Die Begriffe, mit denen das geschieht, sind in einem »Katalog« genannten Register (der Band enthält auch ein Personenregister) dem Text, der nicht in Kapitel eingeteilt ist, vorangestellt. Am Anfang stehen »Zweifel« und »Erkenntnis«, es geht über »Skepsis«, »Denkaversion«, »Demokratie«, »Rassismus«, »US-Verfassung«, »EU-Werte«, »Sowjetmacht«, »Kolonialismus«, »Generationen«, »Reisefreiheit«, »Untertan«, »Elfenbeinturm« bis zu »Verzetteln«, »Objektiv« und »Stimmenvielfalt«. Wie die Sprecher mehrfach einräumen, wird dabei »rheinisch hin und her« gesprungen – kein Lehrbuch, aber ungemein lehrreich. Überraschend scharfe Urteile bleiben nicht aus, etwa wenn eine Nähe von Hans Heinz Holz zu Ernst Bloch bei Widerspiegelungstheorie und Mannigfaltigkeitsdebatten konstatiert wird und kritisch mit »ins Extreme getriebene Wortlastigkeit«, »Elfenbeinturm« und »marxistische Geistsucher« bedacht wird. Der Grundton des Buches aber ist freundlich im Sinne Brechts: produktiv werden. Es ist ein Buch der Wendungen ins Heitere. Unversöhnlichkeit gilt allein den Verbreitern von Unwahrheit. Der Band ist elegant und solide gestaltet. Die These, dass es nach dem Ende der DDR hierzulande keine bezahlbare Buchkunst mehr geben kann, widerlegt der Verlag erneut.