Eine Form von Sklaverei

imago images/BildFunkMV Schlachthöfe in Deutschland werden in starkem Maße von Leiharbeitern am Laufen gehalten

Im nordrhein-westfälischen Landkreis Kleve wurden am Freitag sechs Sammelunterkünfte für Leiharbeiter aus Osteuropa behördlich geschlossen. Die Objekte seien mehrheitlich »von Schädlingen wie Kakerlaken und Ratten« sowie ausnahmslos von Schimmel befallen, erklärte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach in Düsseldorf. »Die sanitären Anlagen waren unzureichend, in einem Fall gar nicht mehr benutzbar«. In einer Unterkunft habe es weder eine Heizung noch warmes Wasser und auch nur eine mangelhafte Stromversorgung gegeben.

Die »Vermüllung inner- und außerhalb der Gebäude« sei auch auf deren extreme »Überbelegung« zurückzuführen. Wegen »erheblicher Gefahren für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewohner«, aber auch wegen »ausbeuterischer Mietverhältnisse« seien die zuständigen Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet worden. »Mieten von 400 Euro pro Matratze und Gesamtmieten von bis zu 8.400 Euro für ein Einfamilienhaus in miserablem Zustand übersteigen das ortsübliche Maß um ein Vielfaches«, führte die Bauministerin mit SPD-Parteibuch aus und sprach von einer »skrupellosen« Ausnutzung der »Zwangslage der Betroffenen«.

Etwa 140 Arbeitsmigranten waren am 12. und 13. Februar in den sechs Unterkünften kontrolliert und über ihre Rechte informiert worden. Neben Dolmetschern waren Steuerfahnder vor Ort, Vertreter von Bauaufsicht, Ordnungs- und Gesundheitsamt sowie vom Arbeitsschutz, und zwar nicht nur dem der Bezirksregierung Düsseldorf, sondern auch dem der niederländischen »Arbeitsinspectie«. Die Ausbeutung der Arbeitskraft der Migranten erfolgte hinter der Grenze in niederländischen Betrieben, vor allem solchen der fleischverarbeitenden Industrie.

Leiharbeitsfirmen besorgten nach Angaben des NRW-Bauministeriums die »organisierte Einschleusung«, vorwiegend aus Rumänien und Bulgarien. Die horrenden Kosten für die Unterbringung in den Elendsbehausungen dürften direkt von den Hungerlöhnen abgezogen worden sein.

Es handelt sich um eine Form von Sklaverei, von Einzelfällen kann keine Rede sein. Allein im Kreis Kleve sollen um die 2.000 Betroffene solcher Leiharbeitsverhältnisse untergebracht sein, besagen konservative Schätzungen. Die CDU-Landrätin des Kreises, Silke Gorißen, sprach in diesem Zusammenhang von einer »Modellregion«.

Nach der ersten grenzübergreifend durchgeführten Kontrollaktion wollen die niederländischen Behörden nun Verstöße gegen Arbeitsschutzrechte – Mindestlohn, Arbeitszeiten, Kündigungsschutz – ahnden. Die Ministerin für Soziales und Arbeit des Nachbarlandes, Karien van Gennip, zeigte sich nach der Aktion »froh über die intensivierte Zusammenarbeit« und stellte eine Selbstverständlichkeit heraus, die Chauvinisten beiderseits der Grenze gern in Abrede stellen: »Arbeitsmigranten haben wie alle anderen auch Anspruch auf angemessenen Wohnraum und ordentliche Arbeitsbedingungen.«

Die binationale Kooperation brauchte einigen Vorlauf. Der Grundstein wurde bereits bei Regierungskonsultationen im Dezember 2020 gelegt. Zur monatelangen Vorbereitung der Aktion selbst gehörten dann Recherchen zu den »Hintermännern« respektive Sklavenhändlern.

Betroffene würden »häufig als Werkvertragsarbeiterinnen und -arbeiter im EU-Ausland« angeworben, erklärte Ministerin Scharrenbach zu den Schwierigkeiten, von der brutalen Ausbeutung jeweils überhaupt Kenntnis zu erlangen. Oft unterbleibe die Anmeldung der Arbeiter unter »Berufung auf Ausnahmen im bundesgesetzlich geregelten Melderecht«. Ihre Unterbringung erfolge »häufig über Substrukturen, die schwer durchschaubar sind«.

Mit einem zum 1. Juli 2021 eingeführten Wohnraumstärkungsgesetz des Landes NRW wurden Befugnisse der Kommunen bei der Überprüfung von Sammelunterkünften von Arbeitsmigranten gestärkt. Damit sei den lokalen Behörden »ein scharfes Schwert« zur Beseitigung der gröbsten Missstände »an die Hand gegeben« worden, so Scharrenbach. An Gelegenheiten, es einzusetzen, herrsche kein Mangel: »Es ist nicht allein ein Problem der Fleischindustrie, über das wir hier reden. Es betrifft mehr als nur eine Branche.«