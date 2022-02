Vereinnahmtes Gedenken

Boris Roessler/dpa Teilnehmer der Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz in Hanau am Sonnabend

Weiße Tauben stiegen am Samstag abend am Hanauer Heumarkt auf. Eine Geste der Erinnerung an die neun Menschen mit Migrationsbiographie, die hier und an weiteren Tatorten am 19. Februar 2020 von einem Rassisten erschossen worden waren. Zu den Angehörigen, die die Tauben bei der Kundgebung mit rund 1.000 Teilnehmern aufsteigen ließen, gehörte auch Emis Gürbüz, deren Sohn Sedat damals unter den Opfern war. »Wir werden die neun Kinder nicht vergessen lassen, wir werden immer, immer erinnern«, rief sie aus. Gürbüz hatte am Vormittag auch bei der offiziellen Gedenkveranstaltung auf dem Hanauer Hauptfriedhof gesprochen und Kritik geübt. Das Gedenken sei »vom Land Hessen vereinnahmt« worden. Es mache sie »fassungslos, dass unsere Wünsche an diesem besonderen Tag ignoriert wurden«.

Tatsächlich hatte die »Initiative 19. Februar« bereits zuvor auf ihrer Homepage beklagt, dass »viele, die sonst am 19. an unserer Seite sind«, durch die Auflagen des Landes Hessen ausgeschlossen seien. »Wer eingeladen wird und wer nicht, das haben wir, die Familienangehörigen, nicht entscheiden können«, hieß es da. Wichtiger dürfte den Organisationen der Feier gewesen sein, dass Politiker eine Bühne bekamen, um ihre Entschlossenheit im »Kampf gegen rechts« zu verkünden. Dabei tat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hervor. »Dieser Anschlag kam nicht aus dem Nichts«, erklärte sie. Eine Spur des rechten Terrors ziehe sich durch die jüngere deutsche Geschichte, stellte die Ministerin fest, vom »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) über den Lübcke-Mord bis hin zum Terror von Halle und Hanau. Der Kampf gegen Rechtsextremismus sei nicht nur Aufgabe von Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden, sondern für die ganze Gesellschaft. Deshalb wolle sie politische Bildung und demokratisches Engagement »massiv stärken«.

Der neun Opfer von Hanau wurde am Wochenende auch bei Kundgebungen in mehr als 100 anderen Städten gedacht. Bei der Gedenkdemonstration in München mit rund 600 Teilnehmern kam es zu Übergriffen der Polizei. An einer Baustelle seien Polizisten von Demonstranten »körperlich bedrängt und unvermittelt an einen Bauzaun gedrückt« worden, behauptete die Polizei. »Damit sich die Polizeibeamten wieder aus dieser Situation befreien konnten«, hätten sie die Angreifer mit Schlagstöcken wegschieben und Pfefferspray einsetzen müssen. In den sozialen Netzwerken wurde es vielfach anders dargestellt. Ein Beobachter der Demo schrieb bei Twitter: »Es ging von der Demonstration keine Gewalt aus. Die Wanderkessel-Cops sind unvorbereitet in eine Engstelle gelaufen, haben Angst bekommen und daraufhin wurde auf alle Seiten eingeprügelt.«

Dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) wurde unterdessen von verschiedenen Seiten Geschichtsrevisionismus vorgeworfen. Kaminsky hatte bei der Gedenkfeier erklärt, auf dem Hauptfriedhof lägen auch die Opfer der »Bombennacht des 19. März 1945«, bei der britische Bomber Hanau angegriffen und weitgehend zerstört hatten. Auch sie seien »letztlich Opfer eines blinden Rassismus«, der von Deutschland ausgegangen sei.