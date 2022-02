Lambrecht: Ausgaben für Rüstung steigen weiter

München. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Sonntag bei der Münchner »Sicherheitskonferenz« angekündigt, mehr Geld in Militär und Rüstung zu stecken. »Wir werden kontinuierlich diese Verteidigungsausgaben auch erhöhen«, sagte sie in einer Diskussionsrunde zur Zukunft der EU-Sicherheits- und Außenpolitik. Mit dem neuen Drei-Prozent-Ziel der Ampelkoalition sollten die Ausgaben für Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit in einem »vernetzten Ansatz« betrachtet werden. Der von der Ukraine geforderten Lieferung von Waffen erteilte Lambrecht erneut eine Absage. (dpa/jW)