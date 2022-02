»Dort wird Jagd auf Menschen gemacht«

Piotr Molecki/East News/imago images Bauarbeiten für die Mauer an der polnisch-belarussischen Grenze (16.2.2022)

Um Geflüchtete vom Übertritt in die EU abzuhalten, lässt die polnische Regierung derzeit eine fünfeinhalb Meter hohe Mauer an der Grenze zu Belarus errichten. Sie waren kürzlich mit einer Delegation Ihrer Partei Die Linke vor Ort. Wieso ist der Aufschrei angesichts der Abschottungspolitik hierzulande nicht größer?

Es ist erstaunlich, wie wenig über die Situation an dieser Grenze berichtet wird und auch über den Umgang Polens mit Geflüchteten. Wir haben es mit dem klaren Bruch von geltendem EU-Recht zu tun, von den eklatanten Verstößen gegen Menschenrechte ganz zu schweigen. Trotzdem unterstützt die EU den Mauerbau, zudem hat sie die Einrichtung der illegalen Verbotszone an der Grenze anerkannt. Das ist wohl der Grund dafür, dass die bürgerlichen Medien diese Vorgänge nicht skandalisieren.

Wo sehen Sie konkret den Bruch von EU-Recht?

Es sind mehrere Verstöße, etwa die Internierung von Geflüchteten in den sogenannten Detention-Centern und die Pushbacks an der Grenze. Auch der Bau der Mauer ist ein Verstoß gegen EU-Recht und zudem ein unglaublicher Frevel an Menschenrechten. Darüber hinaus belastet der Bau auch die Umwelt, was mir vor unserem Besuch nicht so klar war. Die Mauer soll mitten durch den Bialowieza-Nationalpark gehen. Das ist einer der letzten großen und relativ intakten Urwälder in Europa, ein Rückzugsgebiet für Wisente, die europäischen Bisons, für Braunbären, Wölfe, Luchse und viele andere Wildtiere.

Wie haben Sie die Lage der Geflüchteten an der Grenze erlebt?

Wir sind in der Verbotszone gewesen. Das ist ein sehr sumpfiges Gebiet. Es gibt dort für die Geflüchteten zwei wesentliche Bedrohungen. Das sind einmal aufgrund der Witterungslage die Kälte, die Nässe und der Hunger. Und es sind Grenzschützer, Polizisten und rechte paramilitärische Gruppen, die, mit Maschinenpistolen und Knüppeln bewaffnet, Jagd auf Menschen machen. Das ist uns dort sehr eindrücklich geschildert worden. Es kommt zu Übergriffen sowohl auf die Geflüchteten wie auf Menschen, von denen vermutet wird, sie seien deren Unterstützer.

Ein weiteres Problem für die Geflüchteten ist, dass ihnen die Kommunikationsmittel – also die Smartphones – von Polizei und Militär abgenommen werden. Das führt dazu, dass den Geflüchteten oftmals nicht klar ist, wo sie sich befinden, wo ihre Familienmitglieder sind, ob diese noch leben. Das Problem gibt es auch in den Internierungslagern. Dort sind die Menschen ebenfalls abgeschnitten von jeder Kommunikation, werden ihnen anwaltliche Beratungsangebote und medizinische Hilfe vorenthalten. Die Geflüchteten dort wissen nicht, warum sie inhaftiert sind oder wie lange sie noch festgehalten werden sollen.

Wie bewerten Sie es, dass in die Verbotszone weder Journalisten noch NGO-Vertreter hinein dürfen?

Die polnische Regierung hat einen rechtsfreien Raum unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschaffen. Allerdings wohnen in dieser Sperrzone rund 200.000 Menschen, die Zugang haben. Deswegen gibt es viele, die den Geflüchteten helfen und sagen: Das ist möglich und nötig, auch wenn es illegal ist. Es ist schockierend, dass es illegal ist, Menschen vorm Verhungern oder Erfrieren zu retten. Man muss sich mal überlegen: Anfang Januar hat »Ärzte ohne Grenzen« sich aus dem Gebiet zurückgezogen – eine Organisation, die darauf spezialisiert ist, in Kriegs- und Krisengebieten zu agieren. Die wird von einem EU-Mitglied darin gehindert, ihre Arbeit zu machen. Das ist unfassbar!

Können Sie erkennen, dass die Bundesregierung und Innenministerin Nancy Faeser, SPD, den Kurs bei diesem Thema korrigieren?

Nein. Unsere Bundestagsabgeordnete Clara Bünger hat im Bundestag unmittelbar nach der Reise auf Aussagen der polnischen Ombudsfrau für Menschenrechtsfragen über die Rechtsbrüche an der Grenze hingewiesen. Die Antwort der Bundesregierung war im Grunde: Das interessiert uns nicht. Dabei hätte Deutschland Möglichkeiten, etwas zu tun. Man könnte etwa die Überstellungen nach Polen im Rahmen des Dublin-Abkommens stoppen. Was in Polen passiert, geschieht offensichtlich mit der Duldung der deutschen Regierung und der EU. Die Ampel hält also an der Abschottungsagenda fest.