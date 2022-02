»Ist der Tisch nun rund oder oval, an dem sich der Putin mit seinen Gästen unterhält?« Doris interessiert sich für die Innenarchitektur des Kreml. »Und alles so cremefarben. Hat das Putins Frau eingerichtet?«

Ein Foto geht um die Welt. Eigentlich zwei Fotos mit dem gleichen Motiv: Zwei Männer sitzen an den Enden eines sechs Meter langen, beigefarbenen Konferenztischs. Links Putin, am rechten Ende sitzt Macron, ein paar Tage später sitzt da Scholz, beide auf Staatsbesuch in Moskau zum »Deeskalieren«. Weder Macron noch Scholz wollten sich vor den Treffen einem russischen PCR-Test unterziehen. Und weil Putin französischen und deutschen Tests offenbar nicht traut, mussten die Kollegen so weit entfernt wie möglich von ihm Platz nehmen. Was ist gegen russische PCR-Tests einzuwenden? Der französische Staatschef hatte wohl Bedenken, den Russen sein wertvolles Erbgut dazulassen, so liest man in der Klatschpresse.

»Siehste!« Udo fühlt sich bestätigt in seiner Testaversion. »Wenn einer deine Gendaten hat, kann er dich fertigmachen. Stellt euch vor, das Labor findet raus, Macron hat ’ne Disposition für Darmkrebs und in Kürze kommt der Anus praeter …Und der Scholz, der kriegt sehr wahrscheinlich Schuppenflechte am Schniedelwutz, wenn er sie nicht schon hat, und Fußpilz. Steht vielleicht alles in seiner DNA. Und das steckt dann so ein Laborant Reuters, und am nächsten Tag weiß es die ganze Welt. Die wären doch erledigt, Scholz und Macron!« – »Ach, die sind sowieso langweilig«, findet Doris. »Ich hör’ mir lieber den Lawrow an. Der hat so eine sexy Stimme.«

Russische Kartoffelpuffer

Sechs Kartoffeln schälen und grob reiben. Ein Ei leicht verquirlen und mit zwei EL Mehl, einem TL Senfpulver, einem TL Meersalz und einem halben TL Pfeffer vermischen. Mit den geriebenen Kartoffeln verrühren. 50 g Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Den Kartoffelteig esslöffelweise in die Pfanne geben und leicht andrücken. Die Puffer von beiden Seiten braten, bis sie goldbraun sind. Mit einem EL Sauerrahm und einem EL roten Kaviar servieren, mit einigen Frühlingszwiebelringen und etwas Petersilie garnieren.

»Ich will die auch gar nicht in Schutz nehmen«, erklärt Udo, »ich meine nur. Deren Berater wissen ganz genau: Daten sind Macht.« Doris zeigt sich unbeeindruckt. »Wie haben die sich überhaupt unterhalten an dem Tisch mit sechs Metern Abstand? Telefonisch? Also, ich wär’ ja wieder abgereist.« – »Leute, das ist doch symbolisch.« Roswitha stellt drei Biere auf unseren mickrigen Couchtisch. »Der Westen tut so, als begreife er nicht, dass Putin die NATO auf Distanz halten will, und da ist der auf die Idee gekommen: Sag’s mit Möbeln. Der hat doch nicht wirklich Angst vor Viren.« Udo versucht, das Flaschenetikett zu entziffern. »Würym ...« – »Schiguli«, korrigiert ihn Rossi. »Malzigsüßer Antrunk, getreidige Note im Mittelteil, leichte Hopfenherbe im Abgang. Ein würziges Helles aus Russland.« Ihr entrinnt ein Rülpser. »Pardon. Aber ihr wisst ja: In Wahrheit geht’s um Gas.«