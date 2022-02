Vom Ballern und Henken

jW

Der Chef hat wieder selbst gekocht. Am 11. Februar verriet US-Präsident Joseph Biden in einem Videotelefonat, zu dem er »führende Vertreter Westeuropas, der NATO und der EU« (FAZ) eingeladen hatte: Am 16. Februar wird Russland die Ukraine angreifen. Die »Nachricht« wurde sofort serviert.

Die New York Times (NYT) verbreitete sie zuerst. Über das Datum hätten, meldete der Spiegel noch am selben Abend, »sowohl der US-Geheimdienst CIA als auch das US-Militär die Bundesregierung und andere NATO-Staaten im Laufe des Freitags unterrichtet«. Für die hiesigen Samstagblätter war es da schon zu spät, aber Bild am Sonntag konnte bereits unter der Überschrift »Krieg in Europa rückt immer näher« sechs feuernde »Stalin-Orgeln« abbilden. Eine Gedächtnisseite für den weiland Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Die sogenannte Zeitung bot zudem nicht nur den Mittwochschrecken der NYT auf, sondern auch Bidens Nationalen Sicherheitsberater Jacob Sullivan. Der hatte angeordnet, dass die Russen auf jeden Fall vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Beijing marschieren. Die USA würden deswegen weitere 3.000 GIs nach Europa schicken.

Am Montag aber stand das deutsche Medienvölkchen stramm und nordete den Kanzler, der am Dienstag nach Moskau aufbrechen sollte, ein. In der FAZ sog sich Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschker aus dem Finger: »Es könnte sein, dass Olaf Scholz am Diens­tag der letzte Besu­cher aus dem Westen im Kreml ist, bevor der Haus­herr den Befehl zum Angriff erteilt.« Die russische Heimtücke regte Gutschker innerlich zu Tränen: Biden klinge nach einem Telefonat mit Putin am Samstag »resigniert«, Emmanuel Macron sei »mit seinem Versuch geschei­tert, auf den Russen einzu­wir­ken. Im Kreml wurde er von Putin vor­geführt.« Politik – das sind starke Gefühle. Nur der Focus – Sentimentalitäten abhold – politisierte mit dem Hammer: »Scholz ist vielleicht der letzte westliche Regierungschef, der Putin trifft, bevor der losballert.«

Eine Vorgabe zu solcher Wortwahl hatte das am Sonntag wiedergewählte Staatsoberhaupt geliefert. Frank-Walter Steinmeier erklärte den russischen Amtskollegen zwar nicht zum Pistolero, aber zum Henker, der »die Schlinge um den Hals der Ukraine« lösen solle. Das war ein starkes Italowesternbild angesichts einer Formulierung, die Steinmeier zuvor gewählt hatte: »Die Abwesenheit von Krieg auf unserem Kontinent war uns zur Gewohnheit geworden.« Und: »Unsere Gemeinschaft ist die Gemeinschaft liberaler Demokratien, die die Stärke des Rechts über das Recht des Stärkeren stellen.« So erinnert sich ein deutscher Kriegsmanager, der Steinmeier als Staatssekretär im Bundeskanzleramt 1999 für den Jugoslawien-Krieg gewesen war, wie er glorreich Faust- statt Völkerrecht durchsetzte.

Da konnte der Bundeskanzler nicht zurückstehen. Am Dienstag abend zeigten ZDF-»Heute-Journal« und ARD-»Tagesthemen« jeweils als Aufmacher Olaf Scholz, der in Moskau seinem Gastgeber und den Zuschauern auftischte: »Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden, und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs, zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.« Den sachlichen Hinweis Putins, es habe doch einen Krieg in Europa gegeben, den Angriffskrieg der NATO von 1999 ohne UN-Mandat, wischte der deutsche Pflichtbolzen beiseite: 1999 sei es um »Völkermord« gegangen.

Am Ende der Woche hatte Putin wieder nicht losgeballert. Ein weiterer Beweis, dass dem Iwan nicht zu trauen ist. Schließlich bleibt ausschließlich für Biden, Steinmeier oder Scholz Krieg undenkbar.