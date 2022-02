Anno … 8. Woche

1927, 27. Februar: Unter Führung der chinesischen Kommunisten kommt es in Shanghai zu einem erfolgreichen Arbeiteraufstand und zur Übernahme der lokalen Macht. Als Chiang Kai-shek, der Anführer der Nationalen Volkspartei Chinas (Guomindang), zwei Monate später mit seinen Truppen in die Stadt einrückt, verfügt er die Auflösung aller revolutionären Machtorgane sowie der Arbeiterwehren. Da sich die Kommunisten, die sich seit 1923 auf Anraten der Kommunistischen Internationale mit der Guomindang in einer Einheitsfront befinden, verweigern, setzt Chiang Kai-shek seine Anweisungen mit Gewalt durch und verbietet alle linken Gruppierungen. Dem Massaker von Shanghai fallen Schätzungen zufolge zwischen 5.000 und 10.000 Kommunisten zum Opfer.

1947, 21. Februar: Der US-amerikanische Physiker Edwin Herbert Land stellt auf einer Versammlung der Optical Society of America die erste Sofortbildkamera vor. Sie ermöglicht die Entwicklung eines Positivbildes innerhalb von nur einer Minute. Möglich wird das Verfahren durch spezielle Filme, die ein Negativ und das Positivpapier chemisch verbinden. Die Firma Polaroid wird später der bekanntesten Hersteller von Kameras dieser Klasse.

1947, 25. Februar: Mit dem Gesetz Nr. 46 des Alliierten Kontrollrats endet die offizielle juristische Existenz des Staates Preußen. Die Siegermächte argumentieren, dass Preußen »seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland« gewesen sei und seine Auflösung folglich der »Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker« diene. Der Beschluss kommt zustande, nachdem Josef Stalin Anfang Februar auf die Linie der Westalliierten eingeschwenkt war. Zuvor hatte er Preußen als potentiellen Kern eines vereinigten demokratischen Deutschland angesehen.

1972, 22. Februar: Als der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Alfred Dregger, der für seine Befürwortung des »Radikalenerlasses« bekannt ist, die Universität Frankfurt am Main besucht, kommt es zu Auseinandersetzungen. Unter »Nazis raus!«-Rufen verhindern Studierende, dass Dregger und andere CDU-Mitglieder, die Gespräche mit der Universitätsleitung geführt haben, den Campus verlassen können. Dregger wird mit Erdklumpen beworfen und ins Gesicht geschlagen. Mit beschmutzter Kleidung und zerzaustem Haar verlässt der Politiker schließlich fluchtartig in seinem Dienstwagen das Universitätsgelände.