Überzeugender Botschafter

Zu jW vom 12./13.2.: »›Wir Erzgebirger können euch aus den Alpen Paroli bieten!‹«

Ein spannendes und informatives Interview über einen ganz Großen des Wintersports. Schau mal an, wir im Osten konnten auch »alpin«. Schade, dass unsere Sportoberen, allen voran Manfred Ewald, immer nur die ganz kühle Kosten-Nutzen-Abwägung im Auge hatten. Auch alpines Skifahren wäre es wert gewesen, Förderung zu erfahren. Eberhard Riedel war sicher ein überzeugender Botschafter der DDR unter der Pudelmütze. Und für alle, die Sport nur aus der Fernsehperspektive kennen: Wer schon mal in Oberwiesenthal am Fichtelberg direkt unter der Schwebebahn in Schwüngen heruntergefahren ist, froh, ohne Sturz heil unten angekommen zu sein, hat eine Vorstellung davon, was es heißt, geradeaus den Berg vertikal im Schuss zu nehmen.

Walter Ulbricht war übrigens nicht der einzige Prominente, der bei Eberhard Riedel Skiunterricht nahm. Auch ein gewisser Klaus Feldmann versuchte sich mit Riedels Hilfe daran, unter Beweis zu stellen, dass ein Nachrichtensprecher und Sportjournalist nicht nur sprachlich talentiert ist, sondern auch geschmeidig Abfahrt und Slalom zu meistern vermag. Nicht zu vergessen: Der Sohn von Eberhard Riedel, Peter Riedel, hat sich mit seiner Firma einen Namen durch die Entwicklung des Anlaufspursystems gemacht, das mittlerweile auf nahezu allen Schanzen der Welt zum Einsatz kommt. Ich wünsche Eberhard Riedel weiterhin Hals- und Beinbruch, damit er noch bis zur 100 unter Beweis stellen kann, dass aktiver Sport keine Altersgrenze kennt. Es darf dann ruhig etwas langsamer den Berg hinabgehen, dass es immer noch elegant ausschaut, daran habe ich keine Zweifel …

Thomas Seidel, Chemnitz

Ohne Einsicht

Zu jW vom 16.2.: »Abstandsregeln für NATO-Krieger«

Heute, am 16. Februar, sollte es eigentlich losgehen mit dem Überfall Wladimir Putins auf den ukrainischen Hort westlicher Demokratie. Schon seit Wochen sprach US-Präsident Joseph Bidens Pressesprecherin Jennifer Psaki von der »Unvermeidlichkeit« eines von Putin geplanten Krieges gegen das Nachbarland, weil russische Militärkonzentrationen »direkt an der Grenze« zur Ukraine gemeldet worden seien. Die Grenznähe der von Russland angekündigten Manöver schwankte zwar zwischen 80 und 250 Kilometern, auch der Umfang der aufgebotenen Truppen belief sich nach westlichen Gruselangaben auf 100.000 bis 150.000 Mann. Das für reale Aussichten auf einen Sieg erforderliche Aufgebot für Offensivoperationen wird von Militärs in der Regel auf ein Kräfteverhältnis von etwa drei zu eins veranschlagt. Der US-amerikanische Fernsehsender CNBC setzte der systematisch geschürten Kriegshysterie am 8. Februar eine erste Krone auf, indem er meldete: »Russia invaded Ukraine« (Russland fiel in Ukraine ein). Erst nach einer ganzen Weile entschuldigte er sich dafür, dass der Senderredaktion vorgefertigte Nachrichtentexte irrtümlich durcheinandergeraten seien. (…) Die zynische Heuchelei in Fragen von Krieg und Frieden wird immer gefährlicher und kann letztlich tödlich enden. Militärische Sicherheit lässt sich nicht einseitig errüsten. Sie bedarf eines beiderseitigen Mindestmaßes an Einsicht in die Sicherheitsbedürfnisse der Gegenseite und erneuter Vertrauensbildung.

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Terror gegen Donbass

Zu jW vom 16.2.: »Operation Loslösung«

Reinhard Lauterbach schildert die Geschehnisse zutreffend. Auch dem Onlineleserbrief von Volker Wirth stimme ich zu – nur einem Satz nicht: »Aber noch gibt es keinen Angriff der ­Ukraine auf Donezk bzw. Lugansk.« Ich war 2018 und im September 2021 dort. Die Detonationen am Stadtrand waren jeden Abend auch bei geschlossenem Hotelzimmerfenster zu hören, als hätten wir Silvester. Donezk hat Vororte, deren Bewohner nicht die finanziellen Mittel oder den Willen haben, ihr grenznahes Haus gegen eine sichere Wohnung im Hinterland zu tauschen. Unlängst wurde dort ein Mann beim Füttern seiner Hühner erschossen. Die Ukraine gab das auch zu mit der Begründung, er habe früher in den Streitkräften der »Volksrepublik Donezk« gedient. Dorthin werden jedoch alle Männer über 18 Jahren eingezogen, die somit lebenslang Freiwild von Scharfschützen der Ukraine bleiben, auch wenn sie längst ins Zivilleben zurückgekehrt sind. Mehr braucht man nicht über das zu wissen, was die Bevölkerung von Donezk zu erwarten hat, falls sie nachgibt. Ich besichtigte die vielen zivilen Wohnblocks, Sporteinrichtungen, die systematisch von ukrainischer Seite zerstört wurden. Ein Geschoss zerfetzte eine Wartehalle früh um sieben Uhr, an der eine Menschenmenge auf den Bus zur Arbeit wartete. Ein Studienkollege berichtete 2015 aus Lugansk, dass seine 80jährige Mutter den ganzen Tag im Badezimmer hocke, da dies der einzige Ort in der Wohnung sei, durch den keine Geschosse fliegen würden. Die terroristischen Angriffe der Ukraine auf die Zivilbevölkerung von Donezk sowie der »Volksrepublik Lugansk« erfolgen seit 2014 ununterbrochen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude/Russland

Nicht vergessen

Zu jW vom 14.2.: »Steinmeier macht weiter«

Angesichts der Tatsache, dass Frank-Walter Steinmeier einer der Architekten der »Agenda 2010« war und bis heute geholfen hat, sie durchzusetzen, er also an der Verschärfung der Armut in Deutschland direkt und mutwillig beteiligt war und ist, kann man seine Worte an Gerhard Trabert nicht einfach nur als »großväterlich« abwatschen, sondern muss sie als Ausdruck sarkastischer Geringschätzung charakterisieren. (…) Aber dass der Mann lächelnd über Menschen und sogar Leichen geht, wissen wir ja spätestens seit dem Fall Murat Kurnaz oder dem ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945, den eine SPD-geführte Regierung mit Steinmeier losgetreten hat. (…) Und nicht vergessen, wer zu Zeiten des von deutschen Geheimdiensten »betreuten« NSU-Mordens als Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt saß …

Hans Klein, Berlin