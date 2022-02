Lancierte Falschmeldung

REUTERS/Raheb Homavandi Iranische Ölförderplattform im Persischen Golf südlich der Hauptstadt Teheran

Iranische Stellen haben am Donnerstag den Gerüchten westlicher Medien über eine angeblich weit vorangeschrittene Einigung bei den Gesprächen über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens von 2015 – englisch abgekürzt JCPOA – widersprochen, die seit Anfang April vorigen Jahres in der österreichischen Hauptstadt stattfinden.

Das erste Dementi kam von der Website Nour News, die nach Darstellung iranischer Medien dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat nahesteht. Dieser ist nicht der Regierung, sondern direkt dem »Revolutionsführer« Ali Khamenei untergeordnet. Erst etwas später meldete sich auch der Sprecher des Teheraner Außenministeriums, Said Chatibsadeh, zu Wort. Er twitterte: »Falschmeldungen in der Verkleidung von Berichterstattung sind gefährlich. Die endgültige Abmachung, mit der die USA in den Rahmen des JCPOA zurückkehren können, wird weit von dem quellenmäßig nicht dokumentierten Geschwurbel – englisch ›spin‹ – entfernt sein, das im Umlauf ist.«

Zuvor hatte Nour News kommentiert, dass die Gerüchte dazu dienen sollten, ein falsches Bild von den Vorgängen in Wien zu produzieren, um die Verhandlungsposition der westlichen Teilnehmer zu stärken und den Anschein zu erwecken, dass sie erhebliche Zugeständnisse erreicht hätten. Der Iran habe von Anfang an klargemacht, so Nour News weiter, dass er nichts unternehmen werde, um sein ziviles Atomprogramm einzuschränken, solange die USA nicht die notwendigen Schritte zur Aufhebung der Sanktion ergriffen.

Einziger Ausgangspunkt aller Darstellungen in den westlichen Medien war ein am Donnerstag veröffentlichter englischsprachiger Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Die Meldung könnte als Schulbeispiel für Formulierungskünste in der breiten Grauzone fragwürdiger journalistischer Praktiken dienen. Die Rede ist dort von einem über 20 Seiten langen Entwurf einer Vereinbarung, der aber der Redaktion von Reuters ganz offensichtlich nicht vorlag. Alles, was über diesen Entwurf erzählt wird, beruft sich auf Behauptungen anonymer »Diplomaten«. Die Suggestion, dass diesem Entwurf praktische Bedeutung zukomme, die in deutschsprachigen Medien kräftig ausgewalzt und mit vielen »offenbar« gewürzt wurde, klingt in der Originalmeldung von Reuters bei genauem Hinsehen nur absichtsvoll mit, wird dort aber nicht wirklich ausgesprochen.

Und was steht also angeblich in diesem Entwurf? Es solle in mehreren Phasen oder Stufen vorgegangen werden. In der ersten Phase müsse Iran jede Anreicherung von Uran über fünf Prozent – derzeit wird dort auch auf 20 und 60 Prozent angereichert – einstellen. Im Gegenzug würde der Staat Zugang zu rund sieben Milliarden Dollar erhalten, die als Erlöse früherer Erdölverkäufe auf südkoreanischen Konten festliegen.

Erst in der zweiten Phase würden die USA – der Darstellung von Reuters zufolge – ihre Sanktionen gegen die Käufer iranischen Erdöls lockern, die dessen Export stark einschränken. Allerdings würde das nur auf Grundlage von Ausnahmegenehmigungen – »waivers« – geschehen, die von der US-Regierung alle drei oder vier Monate erneuert werden müssten. Außerdem müsse Iran in der zweiten Phase seine Urananreicherung, wie 2015 in Wien vereinbart, auf 3,67 Prozent beschränken.

Was an diesen Ideen für die iranische Seite attraktiv oder auch nur halbwegs akzeptabel sein könnte, bleibt ein Rätsel. Im wesentlichen müsste sie ihr wichtigstes Druckpotential, die hochgradige Urananreicherung, ohne adäquate Gegenleistungen hergeben, bevor verbindlich über die Masse der Sanktionen gesprochen wird.

Realer Hintergrund ist immerhin, dass Abgesandte Irans in den letzten Tagen mit südkoreanischen Vertretern über die Freigabe jener auf Geheiß der USA »eingefrorenen« sieben Milliarden Dollar verhandelt haben. Über Ergebnisse ist bisher nichts bekannt. Grundsätzlich geht es der iranischen Seite nicht nur darum, auf diese Gelder zugreifen zu können, sondern auch darum, die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme der Öllieferungen nach Südkorea zu schaffen, das früher neben China und Indien sein wichtigster Kunde war.

Die bloße Hoffnung, es könne demnächst in Wien zu einer Einigung kommen, ließ die Ölpreise um zwei bis drei Dollar pro Fass (Barrel; 159 Liter) sinken. Der international am meisten beachtete Wert, das Öl der Nordseesorte Brent, notierte am Freitagmorgen mit 91,70 Dollar. Analysten gehen aber übereinstimmend davon aus, dass der Preis auf mehr als 100 Dollar steigen könnte, falls die Illusionsblase platzt.