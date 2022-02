Gegenpol zur »Siko«

Dimitris Aspiotis/Pacific Press Agency/imago images Proteste gegen illegale Pushbacks und das menschenverachtende EU-Grenzregime (Griechenland, o. D.)

Umweltschutz- und Friedensorganisationen – unter anderem DFG-VK, Pax Christi und IPPNW – richten anlässlich der NATO-Kriegstagung in München eine Friedenskonferenz in der bayerischen Landeshauptstadt aus. Dazu heißt es in einer Mitteilung vom Freitag:

Parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz beginnt die 20. Münchner Friedenskonferenz im Alten Rathaussaal. Aus diesem Anlass veröffentlichten die Veranstalter*innen einen gemeinsamen Appell zur Abschaffung von Atomwaffen, der vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter unterstützt wird. (…) Unter der Prämisse »Nie wieder Krieg – Schluss mit der Kriegstreiberei« widmen sich Expert*innen aus der Friedens- und Umweltbewegung den Zusammenhängen von atomarer Aufrüstung, Ressourcenknappheit, Umweltschutz und Friedensarbeit. (…)

Der Ruf der Münchner Friedenskonferenz, das militärische Sicherheitsdenken zu überwinden und eine gemeinsame Sicherheit durch Interessenausgleich und Kooperation zu bauen, ist auch im Licht der aktuellen Ukraine-Krise existentiell. (…) Am Samstag zeigt der Workshop »Zukunftsfähige Systeme gestalten« von Peace for Future neue Wege auf, unsere Welt zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Eine Expert*innenrunde mit namhaften Persönlichkeiten der Friedens- und Umweltbewegung beleuchtet am Samstag abend die neue Regierungskoalition (…). Emily Z. Binding wird für Fridays for Future München auf dem Podium sprechen. Zeitgleich tagt wenige Meter weiter, im Luxushotel Bayerischen Hof, die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Ziel der Friedenskonferenz ist es, einen Gegenpol aus der Zivilgesellschaft zum Treffen der Staatschefs und Minister*innen sowie den Vertretungen des Militärs und der Rüstungsindustrie zu schaffen.

www.friedenskonferenz.info

Pro Asyl forderte am Freitag eine internationale Untersuchung, umfassende Aufklärung und Opferschutz angesichts von Berichten über an der EU-Außengrenze zu Tode gekommene Flüchtlinge:

19 tote Flüchtlinge im griechisch-türkischen Grenzgebiet Anfang Februar 2022 – und nun ein erschütternder Medienbericht darüber, dass die griechische Küstenwache Schutzsuchende über Bord ins offene Meer wirft. Zwei Männer starben, berichtet der Rechercheverbund aus Spiegel, Guardian und anderen. Pro Asyl fordert sowohl internationale Untersuchungen und umfassende Aufklärung als auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland, das die EU-Kommission einleiten muss.

Denn die Situation in Griechenland ist geprägt von systematischen Pushbacks, Toten und einer Krise des Rechtsstaates. Der Tod dieser zwei Schutzsuchenden ist leider kein Einzelfall. Es ist ein Fall in einer Kette von systematischen Pushbacks durch die griechischen Grenzbehörden. Diese menschenverachtenden Praktiken dokumentieren die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und ihre griechischen Partner*innen seit Jahren. Und sie unterstützen die Klagen der Opfer vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Zum Beispiel, als bereits im Jahr 2014 ein Fischerboot mit 27 Flüchtlingen im Schlepptau der griechischen Küstenwache vor der Insel Farmakonisi sank und elf Menschen starben. Die Klage vor dem EGMR ist noch immer anhängig. »Die Praxis der Zurückdrängung von Schutzsuchenden zu Lande und zu Wasser in Griechenland erfährt seit 2020 eine noch nie dagewesene Eskalation und Brutalität«, betont Karl Kopp, Leiter der Europaabteilung der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. (…)