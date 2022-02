Matthias Schrader/dpa Gute Absichten werden bestraft: Russlands Präsident Wladimir Putin 2007 in München

Freitags gibt’s schwarzen Humor im Westen. Vor einer Woche setzte US-Präsident Joseph Biden fest, wann Russland anzugreifen hat, nun ließ Wolfgang Ischinger im ARD-»Morgenmagazin« den Satz los: »Niemand bedroht Russland.« Die NATO steht nämlich mit Kaffee und Kuchen an dessen Grenzen, und der Chef der Münchener »Sicherheitskonferenz« hat Putin und Lawrow dazu eingeladen.

Das konnte nur der Spiegel übertreffen. Im neuen Heft steht zu Ischingers NATO-Kameradschaftstreffen: »Vor 15 Jahren hatte auf dieser Tagung Wladimir Putin eine aggressive Rede gehalten, die seine Konfrontation mit dem Westen einläutete.« 2007 hatte die Kündigung des ABM-Vertrags durch Washington fünf Jahre zuvor bereits die nächste Runde beim Versuch der USA eingeläutet, die militärstrategische Überlegenheit ein für allemal zu sichern und sich durch neue Raketenabwehrsysteme in Europa unverwundbar zu machen. Die sollten, lautete das Märchen, iranische und nordkoreanische Flugkörper abschießen. Jetzt sind zwei dieser US-Systeme so gut wie fertig – in Polen und Rumänien, sind jederzeit auch mit Offensivwaffen zu bestücken, und eine deutsche Kriegsministerin erzählt, wer Atombomben habe, müsse sie z. B. gegen Russland auch einsetzen.

Putin, der seine Rede 2007 unter das Motto »Sicherheit für jeden ist Sicherheit für alle« stellte, nannte die Absicht dahinter beim Namen: Eine »unipolare Welt« mit einem einzigen »Machtzentrum«. Das Ergebnis sei aber anders als 1991 verkündet, nämlich »eine fast durch nichts gebändigte, hypertrophierte Anwendung von Gewalt«. Aber es gebe neue »Weltzentren des Wachstums« wie China und Indien, deren ökonomisches Potential unvermeidlich in politischen Einfluss umschlagen und »die Multipolarität festigen« werde.

Die Feststellung, hinter den westlichen Werten verberge sich nackte Gewaltpolitik, reichte für eine Welle von Hass und Hohn. Repräsentativ war die Los Angeles Times: »Putin: Die Laus, die brüllte«, hieß es da. Wer keine Unterwerfung zeigt, wie die russische Führung der 90er Jahre, muss für vogelfrei erklärt werden. Das gilt 15 Jahre nach 2007 nicht mehr nur für das russische Staatsoberhaupt, sondern für das Land als Ganzes.

Die USA und der Westen sind nicht willens, mit einer multipolaren Welt umzugehen. Hinzu kommt: Russland und China haben offenbar das militärische Gleichgewicht wiederhergestellt und bei einigen Waffentechniken nach Angaben z. B. des US-Rechnungshofes und von US-Generälen einen Vorsprung von mehreren Jahren erreicht. Die westliche Welt ist also aus den Fugen. Daher geht es gegenwärtig zwar auch um russische Manöver und die Weigerung der Ukraine, die Minsker Verpflichtungen zu erfüllen, vor allem aber darum, wie der Westen wieder in die geopolitische Offensive kommt. Welchen Preis er bereit ist, dafür zu zahlen, dürfte in den Hinterzimmern der Münchener Konferenz Hauptthema sein.