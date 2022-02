Heizen oder essen

imago images/photothek »Die Heizkosten haben die Menschen am allerwenigsten in der Hand«

Heizen und kochen oder überhaupt erst mal etwas zu essen kaufen. Immer mehr Menschen hierzulande müssen täglich diese Entscheidung treffen. Wer trotz fehlenden finanziellen Polsters Heizung und Herd bedient, muss mit Strom- bzw. Gassperren rechnen. Beratungsstellen und Energieversorger rechnen damit, dass die Zahl der Betroffenen steigen wird. Wie der MDR am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Energieversorgers Envia M berichtete, gab es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr bei den Stromsperrungen einen Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nackte Armut

Umfassende offizielle Zahlen gibt es erst für 2020. Damals konnte sogar ein Rückgang der Energiesperren verzeichnet werden. Wegen unbezahlter Rechnungen haben die Energieversorger im Jahr 2020 in der BRD rund 230.000 Verbrauchern den Strom abgestellt. Die Gaszufuhr wurde bei 24.000 Haushalten gesperrt. Im Vergleich zum Vorjahr waren das fast 20 Prozent weniger Stromsperren und gut 22 Prozent weniger Gassperren, wie aus dem Ende vergangenen Jahres veröffentlichten Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts hervorgeht.

Ein Grund für die Rückgänge war das sogenannte Leistungsverweigerungsrecht, das wegen der Coronapandemie in finanzielle Not geratene Bürger im ersten Halbjahr 2020 in Anspruch nehmen konnten. Ihnen mussten Zahlungen für Strom und andere Leistungen der Daseinsvorsorge gestundet werden. Außerdem hätten viele Unternehmen die Regelungen lockerer gehandhabt. Derzeit darf ein Grundversorger ab einem Zahlungsverzug von mindestens 100 Euro den Strom sperren. Zuvor muss der säumige Kunde aber eine Mahnung und eine sogenannte Sperrandrohung erhalten. Im Jahr 2020 haben rund 4,2 Millionen Stromkunden eine solche Androhung bekommen.

Ein weiterer Grund für den Rückgang der Sperren dürfte die nackte Armut vieler Menschen sein. Gegenüber 2019 habe sich die Zahl derjenigen, die ihre Wohnung nicht beheizen können, auf gut 7,2 Millionen Menschen vervierfacht, warnte die Partei die Linke kürzlich unter Berufung auf EU-Daten.

Rainer Timmermann von der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS) bestätigte am Freitag gegenüber jW: »Die weniger Geld haben, verbrauchen weniger Strom.« Der Anteil an den Regelleistungen, die Erwerbslose im SGB-2-Bezug für Strom erhalten, beträgt nach Rechnung der KOS 36,41 Euro im Monat. Dass das zu niedrig ist, darüber bestehe auch unter Sozialrechtlern große Gewissheit, so Timmermann. Arme hätten in der Regel auch nicht das Geld für Energiespargeräte. Zwar könnten sie darauf sparen. In der Regelleistung seien beispielsweise 1,72 Euro monatlich vorgesehen, um einen neuen Kühlschrank zu finanzieren. Bis der zusammengespart sei, vergehe viel Zeit.

Härtefälle

Aus Sicht der KOS muss ein Mindestverbrauch sichergestellt sein, muss es für Härtefälle Ausnahmen geben. Timmermann weist darauf hin, dass Stromsperren nach der Rechtsprechung mit Obdachlosigkeit vergleichbar sind, und rät Erwerbslosen, sich in dem Fall gerichtlich zu wehren.

Wo jemand eine Wohnung bekommt, hat er nicht unbedingt in der Hand. Eine Wohnung mit angemessenem Mietpreis verfügt in der Regel nicht über den besten Energiestandard. Ob es einen Durchlauferhitzer in der Wohnung gibt, kann er auch nicht entscheiden. »Die Heizkosten haben die Menschen« somit »am allerwenigsten in der Hand«, so Timmermann. Nach einer mehrmals verlängerten Coronasonderregelung müssen Nachzahlungen für Gas momentan vom Amt übernommen werden. Aber auch hier gebe es Ausnahmen. Wenn die Kosten für die Unterkunft bereits vor der Pandemie gedeckelt waren, muss das Amt nicht einspringen. Nach Angaben der Bundesregierung betrifft das 17,2 Prozent aller im SGB-2-Bezug.