Trotz Kritik unantastbar

Ob Döpfner weiter als Gesicht eines Verbands taugt, der rund 300 Zeitungen vertritt, ist mehr als fraglich

Angezählt wurde er schon mehrfach, aber er geht einfach nicht k. o. Bereits im Oktober 2021 hieß es, Mathias Döpfner, Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns, könne eigentlich nicht mehr Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) bleiben. In der Affäre um den geschassten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hatte die New York Times im vergangenen Oktober über dubiose Äußerungen Döpfners berichtet. Der Branchendienst DWDL zitierte daraufhin unter der Überschrift »Mathias, der Schwurbler« aus wirren Kommentaren, die der Medienmanager schon seit Jahren im Springerblatt Welt publizierte. Der Spiegel wies ihm AfD-nahe Positionen nach. Doch Döpfner hielt sich an der Spitze des Verlegerverbands – ein Ablauf, der sich in ähnlicher Weise Anfang dieser Woche wiederholte.

Mit der spöttischen Überschrift »War was?« kommentierte die Süddeutsche Zeitung am Montag den Umstand, dass bei der am selben Tag online abgehaltenen BDZV-Delegiertenkonferenz Döpfner, dessen Amtszeit noch bis 2024 dauert, trotz neuer Enthüllungen kein Thema gewesen war. Die Frage, ob dieser weiter als Gesicht eines Verbands taugt, der rund 300 Zeitungen vertritt, sei nicht erörtert worden. Dabei war vorher vielfach geunkt worden, Döpfner müsse sich für die Sitzung warm anziehen. Vor allem nachdem die Funke-Gruppe (WAZ, Hamburger Abendblatt), die sich im Herbst schon kritisch zu Döpfner geäußert hatte, ihre Kritik erneuert hatte. Gründe hätte es für die Delegierten genug gegeben, um ihren Präsidenten zur Rede zu stellen. Eine Recherche der Financial Times (FT) hatte in der vergangenen Woche neue inakzeptable Äußerungen Döpfners zu Tage gefördert und nahegelegt, dass der Verlag und der Vorstandsvorsitzende schon vor Beginn des Complianceverfahrens gegen Reichelt über sämtliche Vorwürfe gegen den damaligen Bild-Chef Bescheid wussten – und sich trotzdem bis zuletzt schützend vor ihn gestellt hatten.

Als Reichelt im Herbst von seinen Aufgaben als Chefredakteur entbunden worden war, hatte sich der Verlag noch als Opfer geriert. Man habe dem Mann einfach zu lange vertraut, hieß es damals aus dem Konzern. Was die FT berichtete, lässt an dieser Erzählung Zweifel aufkommen. Die Vorwürfe gegen Reichelt – eine ganze Reihe von Frauen hatten erklärt, der Bild-Chef habe seine Machtposition missbraucht – waren offenbar innerhalb des Konzerns lange bekannt. Doch nach dem Complianceverfahren durfte Reichelt zunächst zurück auf seinen Posten. Angeblich, weil in der Untersuchung zwar »Fehler« festgestellt wurden, aber keine, die eine Entlassung gerechtfertigt hätten. In Wirklichkeit waren bereits die Ermittler der Kanzlei Freshfields zu dem Schluss gekommen, dass bei Reichelt ein »schwerwiegendes Fehlverhalten« im Amt vorlag.

Noch gravierender: Döpfner soll nach Beendigung der Ermittlungen eine »Gegenuntersuchung« angeregt haben. Er und seine Vertrauten hätten einen Anwalt beauftragt und eine Liste von Personen erstellt, gegen die ermittelt werden sollte. Neben einer Exfreundin von Reichelt sollen darin der Satiriker Jan Böhmermann und der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre erwähnt worden sein. In SMS schrieb Döpfner damals von einer »Verschwörung«. In Gesprächen soll er sich über eine »blinde Hassagenda« beklagt haben. Laut der FT-Recherche vermutete Döpfner ideologische Gegner hinter dem Angriff und behauptete: »Wir sind die letzten Bastionen der Unabhängigkeit und der Regierungskritik, und deshalb werden wir von der linken Blase, die ihre Ansichten mit großer Intoleranz verfolgt, bestraft.«

Geradezu grotesk wirkt vor dem Hintergrund der neuen Enthüllungen, was Döpfner und seine Führungsmannschaft in einem Brief an die Springer-Mitarbeiter schrieben, aus dem der Spiegel vor einer Woche zitierte. Bis 2023 sollten alle Topführungskräfte des Verlages sogenannte D-&-I-Leadership Trainings absolvieren. »D & I« steht für Diversität und Inklusion. »Wir, als Vorstand, haben gerade ein solches Training absolviert«, heißt es in dem Brief. Ab dem nächsten Jahr wolle die Axel Springer SE zudem einen jährlichen konzernweiten »D-&-I-Bericht« veröffentlichen. Dass diese Maßnahmen die »Kultur« bei Springer wirklich verändern wird, darf bezweifelt werden.