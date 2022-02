Nachschlag: Ottos Offscreen-Gala

MDR/Robert Strehler Er bleibt, sie vielleicht nicht: Otto Stein (Rolf Becker) und Maria Weber (Annett Renneberg)

Wie kommt man beim Gucken einer Krankenhausserie auf Kommunisten, die im hohen Alter ihre Morgengymnastik durchziehen, Helden der Selbstdisziplin unserer Tage? Vor der Sachsenklinik – Staffelfinale, Doppelfolge 962/963 – fällt ein Landschaftsgärtner von der Leiter und in ein postoperatives Koma. »Paps, wach auf!« barmt der Sohn. Seine Schwester will die Familienfirma einer Bank ausliefern. Außerdem wurde einer Ärztin von einer Kollegin erst der Lover und dann noch der beste Freund ausgespannt. Sie will jetzt in die Forschung nach Berlin, wo die Tochter des Gärtners BWL studiert hat. Das meiste renkt sich wieder ein. Leipzig zu klein? I wo! Und auf dem Höhepunkt der Show hat Rolf Becker, der im Vorspann als Otto Stein am Stehtisch in der Krankenhauscafeteria so bezaubernd einen Blumentopf anlächelt, seinen großen Offscreen-Auftritt. Sein Sohn, Gott in Weiß, sagt beim Frühstück zur Liebsten: »Otto macht seine Gymnastik.« Man nimmt es vor dem inneren Auge mit in die dreiwöchige Sendepause. (xre)