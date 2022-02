imago/ZUMA Press/Montage jW

Zurück zu Minsk

Zu jW vom 12./13.2.: »Öl ins Feuer«

(…) Die Aufstockung der NATO-Truppen an den russischen Westgrenzen, verstärkte Waffenlieferungen an die Ukraine, eine kaum zu beschreibende Russophobie erhöhen die Kriegsgefahr in Europa und weltweit. (…) Es ist ein Spiel mit dem atomaren Feuer. Ein kleiner Fehler, und wir haben Krieg. Wie sagte Biden: Das ist Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen aufeinander schießen. Die USA und der Westen könnten die brisante Lage bei gutem Willen teilweise entspannen. Die Lösung für den drohenden Konflikt bietet die Erfüllung des Minsker Abkommens vom 12. ­Februar 2015, das der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko unterschrieben hat. Vereinbart war, dass Kiew dem Donbass im Interesse der dort lebenden ethnischen Russen mit einer Verfassungsänderung einen Sonderstatus (Autonomie) gewährt. Zudem sollte Kiew eine Generalamnestie aussprechen. Daneben enthält das Abkommen weitere Punkte. All das sollte bis Herbst 2015 erledigt sein. Die radikalen nationalistischen Kräfte haben das mit Hilfe der USA und des Westens verhindert. (…)

Wilfried Schubert, Güstrow

Wir machen das

Zu jW vom 12./13.2.: »Die Zerstörung der BRD«

Zu diesem Artikel folgendes kleines Erlebnis als Ergänzung: Vor über 20 Jahren kam ich während einer Kur mit einem anderen Kurgast ins Gespräch, einem ehemaligen Oberst der Bundeswehr, der zu meiner Überraschung äußerst misstrauisch der Außenpolitik der USA gegenüberstand. Zur Erläuterung berichtete er von einer Erfahrung auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise. Als Offiziere der Luftwaffe erhielten er und seine Kameraden von den USA (!) als Führungsmacht der NATO den Befehl, im Kriegsfall Atombomben über der DDR abzuwerfen. Entsetzt hätten sie dieses verweigert. Die lapidare Antwort sei gewesen: Macht nichts. Dann machen wir das.

Christiane Krausch, per E-Mail

Hässliches Gesicht

Zu jW vom 17.1.: »Die Erfindung von ›Neu-Deutschland‹«

Gerd Schumanns neueste Publikation »Kaiserstraße. Der deutsche Kolonialismus und seine Geschichte« erscheint zum richtigen Zeitpunkt. Deutschland und die USA zeigen wieder einmal ihr hässliches Gesicht. In der Ukraine-Frage pokern sie hoch, sie versuchen, den »russischen Bären« zu provozieren. Waffen werden bestellt und gekauft, die Kassen klingeln. Bei wem? (…) Der Anlass für dieses Buch dürfte wohl auch ein Wiederaufleben von Beschreibungen sein, die deutsche Kolonien als kulturelle Erfolgsmodelle zeichnen. Geschichtsrevisionisten führen an, dass das Deutsche Reich Gutes geleistet habe, ebenso wie die christlichen Missionare. Diese Zeichnung zerstört Schumann. (…) Wirtschaftliche Ausbeutung und die wirtschaftliche Ausblutung ganzer Länder bleiben weiterhin ein Wesensmerkmal westlicher Politik. Wer könnte das verneinen? Rohstoffe und landwirtschaftliche Flächen sind Kriegsgründe, so blieb es bis heute.

Dr. Barbara Hug, Schweiz

Irre Logik

Zu jW vom 5.2.: »Die Logik des Fakes«

Die »Logik« des Westens ist völlig irre: Wenn ein mutiger Whistleblower wie Julian Assange, der grausamste Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, eingekerkert oder hierzulande ein russischer Sender abgeschaltet wird, ist das nicht der Rede wert. Wenn als Reaktion auf letzteres der Propagandasender Deutsche Welle in Russland abgeschaltet wird, ist das Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Wenn Deutschland und die anderen NATO-Staaten Russland umzingeln und bedrohen oder wenn die Türkei Syrien bombardiert, ist das nicht der Rede wert. Wenn aber russische Truppen sich im eigenen Land bewegen, ist das Aggression.

Klaus Büchner, per E-Mail

Verlogene Äußerungen

Zu jW vom 14.2.: »Steinmeier macht weiter«

Zwei Überlegungen zu Äußerungen des wiedergewählten Bundespräsidenten: 1. Er sollte sich an seine Zeit als Kanzleramtsminister und damit als Koordinator der Geheimdienste erinnern. Wie zuverlässig waren denn die Informationen »seiner« Geheimdienste? 2. Er hat »vergessen«, von der Schlinge der NATO um Russland zu sprechen und deren Beseitigung zu verlangen.

Wolfgang Frotscher, Frankfurt (Oder)

Raus aus der NATO

Zu jW vom 12./13.2.: »NATO-Heerschau in Rumänien«

Während Paris und Berlin Russland auf Ukraine-Verhandlungen im Normandie-Format drängen, rüstet die NATO die Länder an den Grenzen der Russischen Föderation, von Belarus und der Ukraine auf. Offenbar will sie möglichst viele europäische Völker in den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hineinziehen und diesen so schnell wie möglich zu einem internationalen Krieg ausweiten, in dem sich die Völker Rumäniens, Polens, der Slowakei, der Ukraine und Russlands in einem sinnlosen Bruderkrieg abschlachten. Und es muss alles schnell gehen, damit die Völker gar nicht erst zur Besinnung kommen. (…) Die NATO ist mit ihrer Osterweiterung zu einer kriminellen Vereinigung von Kriegstreibern und potentiellen Massenmördern geworden, die keiner demokratischen oder parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Die NATO will Russland keinerlei Sicherheitsgarantien geben. Umgekehrt kann die NATO ihren eigenen Mitgliedstaaten auch keine Sicherheit bieten. Die NATO ist inzwischen für ihre Mitgliedstaaten mit Ausnahme der USA zu einer Gefahr geworden. Die NATO unterstellt permanent Russland kriegerische Absichten und rüstet derweil selbst in provokanter Manier mit der klaren Absicht auf, einen »echten Krieg« anzuzetteln, von dem nur die USA profitieren würden, um ihre eigene tiefgreifende Krise durch Kriegsproduktion zu überwinden. Mit dem »Schutz« der Ukraine und des Baltikums hat das wenig zu tun. Wenn Deutschland und Frankreich es mit ihrem Verhandlungsangebot im Normandie-Format und mit ihren Friedensabsichten ernst meinen (…), dann müssen sie als erstes sofort aus der NATO austreten.

Hans-Helmut Heinrich, Berlin